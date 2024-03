Sparte regelrecht eingebrochen - Outdoor-Ausrüster Vaude baut Stellen ab

Nach der Party folgt der Kater: Der Tettnanger Outdoor-Ausrüster Vaude will wegen mauer Geschäfte Stellen abbauen. Firmenchefin Antje von Dewitz sagte dem „Südkurier“, im laufenden Jahr die Kostenstruktur anpassen zu müssen. Deshalb würde das Unternehmen beispielsweise befristete Stellan auslaufen lassen und in einem ersten Schritt die natürliche Fluktuation nutzen, um die Beschäftigung zu senken. In welchem Umfang Stellen abgebaut werden sollen, stehe aber noch nicht fest. Zum Jahresende 2023 beschäftigte Vaude 650 Mitarbeiter. Während der Corona-Pandemie hatte das Familienunternehmen mit Sitz in Tettnang (Bodenseekreis) eine Sonderkonjunktur erlebt und Stellen aufgebaut.

Bike-Sparte „regelrecht eingebrochen“

Doch diese Sonderkonjunktur war nicht nachhaltig. Im vergangenen Jahr sanken die Umsätze mit Outdoor-Kleidung und -Ausrüstung gegenüber 2022 um sechs Prozent auf 141 Millionen Euro. Grund für den Durchhänger bei Vaude war vor allem das Geschäft mit Fahrradartikeln, das etwa die Hälfte der Erlöse ausmacht. In dem Segment seien die Umsätze „regelrecht eingebrochen“ - im Vergleich zum Rekordjahr 2022 um 14 Prozent. Vaude rechne aber damit, dass sich das Fahrradgeschäft wegen des ungebrochenen Trends hin zu umweltfreundlicher Mobilität sowie E-Bikes und Fahrradleasing in absehbarer Zeit „wieder stark entwickeln“ werde.

Zum Ergebnis äußert sich das Unternehmen traditionell nicht. Für das laufende Jahr rechnet Vaude beim Umsatz wieder mit einem leichten Plus von zwei Prozent. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage seien die Händler bei der Vororder zwar kein Risiko eingegangen und hätten nur wenig bestellt. Die Nachorder, also die Bestellungen für die Kollektion Frühjahr/Sommer 2024, die aktuell im Handel erhältlich ist, entwickele sich hingegen wie geplant sehr vielversprechend.

Keine Werbung mehr auf Social Media

Vor einigen Tagen gab der Outdoor-Ausrüster zudem bekannt, Werbemaßnahmen in sozialen Netzwerken einzustellen. Mit „sofortiger Wirkung“ werde man die Kurznachrichtenplattform X (vormals Twitter) verlassen. Damit reagiere man „auf die zunehmenden Falschinformationen, die diskriminierenden und rechtspopulistischen Inhalte und den immer aggressiveren Stil auf X“, hieß es vom Unternehmen. Mit Blick auf das Superwahljahr 2024 erwarte Vaude eine weitere Eskalation des Umgangstons und der Inhalte insbesondere auf X, aber auch auf den anderen sozialen Kanälen.

In diesem Umfeld wolle Vaude nicht mehr werben und dieses Umfeld auch in keiner Form finanziell unterstützen. Daher stoppe die Outdoormarke mit Ende des Monats sämtliche bezahlten Werbemaßnahmen in allen sozialen Netzwerken und konzentriere sich auf andere Umfelder, hieß es. Die Entscheidung stehe aber in keinem Zusammenhang zur Anpassung der Kostenstruktur, teilte das Unternehmen der „Schwäbischen Zeitung“ mit.