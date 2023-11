Offenbar massiver Stellenabbau bei Continental

Der Hannoveraner Automobilzulieferer Continental plant Medienberichten zufolge offenbar einen massiven Arbeitsplatzabbau. Wie das „Manager Magazin“ berichtete, will der Dax-Konzern weltweit rund 5500 Stellen streichen. Am Montag sollen die Beschäftigten im betroffenen Automobilgeschäft über den geplanten Jobabbau informiert werden.

Der Vorstand reagiere damit auf den jahrelangen Misserfolg in der Sparte, hieß es. Über 1000 der Stellen entfielen laut „Manager Magazin“ auf die rund 30 deutschen Standorte. Das Topmanagement sei bereits am Freitag über die Pläne informiert worden. Teilnehmer der Managementinformation berichteten laut „Manager Magazin“, dass es im Wesentlichen um Arbeitsplätze in Verwaltungsbereichen gehe. Produk- tion und Entwicklung seien ausgenommen, genauso die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Reifenherstellung. Der Vorstand wolle mit dem Abbauprogramm 400 Millionen Euro pro Jahr sparen.

Tiefrote Zahlen im Automotive-Geschäft

Continental beschäftigt im Automobilgeschäft insgesamt gut 100.000 Menschen. Rund 25.000 davon arbeiten aktuell im von den Plänen betroffenen indirekten Bereich. Die Sparte steigerte 2022 zwar den Umsatz um 19 Prozent auf 18,3 Milliarden Euro. Gleichzeitig schnellte aber der operative Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 159 Prozent auf 970 Millionen Euro nach oben.

Das Unternehmen erklärte gegenüber dem Magazin, es prüfe „weitere Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensbereichs Automotive“. Dies schließe mögliche Veränderungen in Verwaltungsstrukturen ein, um künftig schnellere und agilere Entscheidungen zu ermöglichen und die Kostenseite zu entlasten.

Standorte auch in Lindau, Ulm und Neu-Ulm

Ob von den Abbauplänen auch Standorte von Continental in Baden-Württemberg betroffen sind, ist offen. In Lindau, Ulm und Neu-Ulm ist das Unternehmen mit seiner Sparte Fahrerassistenzsysteme (ADC, Automotive Distance Control Systems) vertreten.

Ende des vergangenen Jahres hatte Continental den Bau eines neuen Forschungscampus in Neu-Ulm auf Eis gelegt. Mit dem 50 Millionen Euro teuren Projekt, das 2024 fertig sein sollte, wollte Continantal die anderen Standorte in Ulm und Neu-Ulm schließen und die Mitarbeiter am neuen Standort zusammenführen.