Ökonomen weltweit strafen deutsche Wirtschaftspolitik ab

In jüngster Zeit häufen sich die schlechten Nachrichten zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Die Konjunktur schwächelt, die Bürger ächzen unter den weiter steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel und viele Unternehmen wollen lieber im Ausland als in der Bundesrepublik investieren.

All dies geht auch an den Menschen im Land nicht spurlos vorüber. Daher ist es wenig überraschend, dass sich derzeit mehr als zwei Drittel der Deutschen um die Zukunft der deutschen Wirtschaft sorgt.

Zu diesem Ergebnis kommt das internationale Marktforschungsunternehmen YouGov auf Basis einer in der ersten Novemberwoche durchgeführten Umfrage unter mehr als 2000 wahlberechtigten Teilnehmern.

Große Sorge um wirtschaftliche Situation

68 Prozent der Deutschen sagten aus, dass sie sich große Sorgen um die wirtschaftliche Situation Deutschlands machten. 24 Prozent haben laut Umfrage geringe Sorgen und nur zwei Prozent der Befragten machen sich gar keine Sorgen um die Wirtschaft. Aus der Ampel-Koalition sind es vor allem FDP-Wähler mit 77 Prozent, die die deutsche Wirtschaft in krisenvolle Zeiten gleiten sehen.

Interessant dabei ist, dass das Vertrauen in die eigene finanzielle Situation stärker ausgeprägt ist als die Zuversicht in die wirtschaftliche Lage des Landes. So erklärten 53 Prozent der Wahlberechtigten, dass sie sich große Sorgen um die eigene Situation machten, während 38 und fünf Prozent angaben, sich geringe oder gar keine Sorgen zu machen. Am häufigsten erklärten Grünen-Wähler mit sieben Prozent, finanziell sorgenfrei zu sein.

Experten sehen düstere Vorzeichen

Mit ihrem beunruhigten Blick auf die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik dürften die Bürger durchaus richtig liegen. Denn auch nach Einschätzung von Experten verdüstern sich in Deutschland gerade die Vorzeichen. So hat sich die wirtschaftspolitische Lage im Vergleich zum Vorquartal deutlich verschlechtert.

Dies geht aus dem Economic Experts Survey (EES) hervor, den das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung Ende vergangener Woche veröffentlichte. Der EES ist eine weltweite Umfrage unter rund 8000 Ökonomen aus mehr als 130 Ländern, die vom Ifo-Institut und dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik vierteljährlich erhoben wird.

Deutschland setzt zu sehr auf Planwirtschaft

Kritik der Experten: Deutschland setzt zu sehr auf Planwirtschaft. Dabei geht es aber nicht um die gegenwärtige konjunkturelle Lage, die sich sehr schnell ändern kann. Experten bewerten stattdessen die Qualität der Wirtschaftspolitik, also die politische Arbeit der nationalen Regierungen in Anbetracht der wirtschaftlichen Probleme, die ein Land lösen muss.

Die Leitfrage lautet also: Wie gut funktionieren die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Regierung und wie effektiv lassen sich die Herausforderungen der Zukunft durch die Wirtschaftspolitik des jeweiligen Landes meistern? Gemessen wird die Entwicklung im Vergleich zum Vorquartal, und zwar auf einer Skala von minus 100 bis plus 100.

Probleme werden kurzfristig kaschiert

Der weltweite Durchschnitt betrug im vergangenen Quartal plus 0,5 Punkte. Insgesamt entwickelt sich die Welt also langsam in die richtige Richtung. In der Bundesrepublik jedoch schlug das Pendel stark ins Negative aus: Die Wirtschaftsexperten bewerteten die deutsche Wirtschaftspolitik mit minus 16 Punkten. Österreich schnitt gleich schlecht ab, die Schweiz kam mit minus acht Punkten etwas besser weg.

„In Deutschland kritisieren die Experten, dass die Wirtschaftspolitik planlos erscheint und zu wenig auf Marktmechanismen setzt“, sagte Ifo-Forscher Niklas Potrafke, der das Projekt mitbetreut. Damit erhärten die globalen Ökonomen die Kritik, die in Deutschland zuletzt vermehrt aus Unternehmerkreisen zu hören war: nämlich, dass die deutsche Politik zunehmend auf Regulierung und planwirtschaftliche Maßnahmen setze. Probleme würden damit zwar kurzfristig kaschiert, aber langfristig eher verschlimmert.

Auch andere europäische Länder kommen schlecht weg

Doch die Bundesrepublik begibt sich nicht allein auf Talfahrt: In Großbritannien sanken die Bewertungen um 27 und in Italien um 21 Punkte. Spanien mit minus zwei Punkten und Frankreich mit plus einem Punkt kamen vergleichsweise glimpflich davon. Insgesamt kamen die Experten für den gesamten europäischen Kontinent zu dem niederschmetternden Ergebnis, dass die Herausforderungen der Zukunft kaum auf Basis der derzeitigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen in den jeweiligen Ländern gemeistert werden könnten.

In anderen Weltregionen sieht es besser aus: In den USA waren die örtlichen Experten mit plus neun Punkten deutlich positiver gestimmt, Indien gibt derzeit mit plus 34 Punkten eine Wirtschaftspolitik vor, die globale Wachstumsmaßstäbe setzt. Japan schnitt mit minus 13 Punkten ähnlich schlecht ab wie Deutschland, China konnte sich mit plus vier Punkten trotz der großen wirtschaftlichen Probleme des Landes noch recht stabil halten.

Anhaltender negativer Trend in ganz Europa: Neben der Wirtschaftspolitik beurteilten die EES-Experten auch die Entwicklung der globalen politischen Lage generell. Diese setzt sich aus zwei Faktoren zusammen, nämlich einer Bewertung der nationalen Regierungsarbeit insgesamt und einer Bewertung der politischen Stabilität im jeweiligen Land.

Besorgniserregendes Gesamtbild

Aus europäischer Perspektive sind die Ergebnisse der Experten besorgniserregend. „Zusammengenommen zeigt die Weltkarte eine klare geografische Aufteilung: Die Experten aus den nördlichen Weltregionen berichten von einer Verschlechterung der politischen Lage, während die Experten aus den südlichen Weltregionen (mit der Ausnahme von Südamerika) von einer Verbesserung der politischen Lage berichten“, heißt es in der EES-Analyse.

Insbesondere in „den meisten Teilen Europas und in Südamerika“ sei ein „lange anhaltender Trend zu negativen Bewertungen der politischen Lage“ zu beobachten. Besonders positiv hervorstachen Ozeanien, Südostasien, Zentralamerika und die karibischen Inseln. In Nordamerika und Europa sei den Experten zufolge nicht nur eine Abnahme der Qualität der Regierungsarbeit, sondern insgesamt ein Rückgang der politischen Stabilität zu beobachten. Laut EES-Bericht zeigten sich die befragten Ökonomen über diese Entwicklung „zunehmend besorgt“.

Abschließend gaben die Experten noch eine Einschätzung zur Entwicklung der Inflation ab. Im globalen Norden soll die Teuerung langsam abflachen. Die niedrigste regionale Inflationsrate im Jahr 2023 wird in Nordamerika mit 4,1 Prozent erwartet, Westeuropa liegt mit 4,6 Prozent in einem ähnlichen Korridor.

Im Gegensatz dazu explodiert die Inflation in anderen Teilen der Welt regelrecht: So werden in Nordafrika 55 Prozent und in Ostafrika 36 Prozent erwartet. Global rechnen die Experten mit einer Inflation von 6,2 Prozent. Bis ins Jahr 2026 soll diese auf 4,5 Prozent sinken. Für Westeuropa wird dann mit 2,4 Prozent gerechnet, eine Rate, die sich langsam dem EZB-Ziel von 2,0 Prozent annähert.