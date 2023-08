Hannes Feneberg leitet das Allgäuer Handelsunternehmen zusammen mit seinem Bruder Christof in der dritten Generation. Ein Wechsel steht an — im Herbst tritt Tochter Amelie (28) in die Geschäftsleitung ein. Die Zeiten sind rau, doch das Familienunternehmen sieht sich gut aufgestellt für die Zukunft..

Es sei schon immer das Ziel gewesen, das Unternehmen in der Familie zu halten und an die nächste Generation weiterzugeben, sagt Hannes Feneberg. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ macht er klar, dass dies nicht immer leicht war. Es ist erst wenige Jahre her, dass der Betreiber von rund 80 Supermärkten in eine Krise geraten war, die genau dieses Ziel in Frage stellte.

Sanierung des Unternehmens ist gelungen

Wachsende Pensionsrückstellungen zehrten den Gewinn des Unternehmens jahrelang auf. Dazu kamen Fehlschläge im Onlinehandel und hohe Investitionen. Doch die Sanierung gelang, Feneberg ist wieder im Vorwärtsgang. Vor wenigen Wochen hat das Unternehmen an der B32 in Rotheidlen eine neue Filiale eröffnet.

Doch Flächenexpansion ist für Feneberg nicht der Plan. Das Allgäuer Unternehmen ist heute mit rund 500 Millionen Euro Umsatz einer der größten Lebensmittelhändler in Deutschland und die Nummer Eins unter den Edeka–Händlern ist. „Wir wollen effizienter werden“, so formuliert es der 61–jährige. Bedeutet: Das vorhandene Personal in den Märkten optimal einsetzen und dessen Arbeit vereinfachen.

Kunden schauen öfter auf die Preise

Die Zeiten für den Einzelhandel seien rau, räumt der Feneberg–Chef ein. Denn auch Feneberg–Märkte leiden unter der hohen Inflation, die sich auf die Konsumlaune auswirkt: „Es kommen zwar nicht weniger Kunden in unsere Märkte, aber das Einkaufsverhalten hat sich verändert.“

Zu beobachten sei „eine gewisse Verschiebung der Zusammenstellung der Einkäufe“: „Derzeit kaufen immer mehr Kunden Artikel aus der aktuellen Werbung oder aus Preiseinstiegssegmenten“, so Feneberg

Deshalb ist der Umsatz in den Feneberg–Filialen 2022 längst nicht so stark gewachsen, wie die Preise gestiegen sind, ist also nominal gesunken. Daraus macht Feneberg keinen Hehl und sieht sich in guter Gesellschaft: „Es geht uns so, wie allen Lebensmittelhändlern in Deutschland“, sagt er.

Keiner könne es sich leisten, die höheren Kosten für den Wareneinkauf, den Transport und die Energie voll an die Kunden weiterzugeben. Zu hart sei der Wettbewerb im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Zum Gewinn macht Feneberg traditionell keine Angaben.

Rund 3000 Mitarbeiter sind in den Filialen beschäftigt

Das rund 70 Jahre alte Familienunternehmen zählt auf seine treue Stammkundschaft und profitiert von seinem Verbreitungsgebiet, das sich vom Stammsitz Kempten über das Allgäu bis Ulm im Norden und über München weiter nach Garmisch–Partenkirchen bis Oberstdorf und ins Kleinwalsertal erstreckt. Außerdem sind die Feneberg–Märkte im Bodenseeraum sehr präsent, etwa in Lindau, Tettnang, Ravensburg und Friedrichshafen.

Rund 3000 Mitarbeiter sind in den Märkten vor Ort beschäftigt, rund 500 in der Verwaltung am Stammsitz und der dort angesiedelten eigenen Produktion. Zwar bediene man auch über die Kooperation mit Edeka das Niedrigpreissegment, wie der Chef betont: „Bei uns gibt es alles.“

Doch die Stärken sind andere: Die Mitarbeiter, die Regionalität und die Nachhaltigkeit sind Schätze, die das Unternehmen weiter entwickeln möchte. So sind auch die Löhne der Mitarbeiter gestiegen, zuletzt im April. „Es ist klar, dass die Leute jetzt mehr Geld brauchen. Das wissen wir und danach handeln wir“, sagt Feneberg.

600 Landwirte aus der Region beliefern Feneberg

Eine Besonderheit ist die enge Kooperation des Händlers mit Landwirten aus der Region. „Wir haben Verträge mit über 600 Landwirten“, so Feneberger. Qualität und Transparenz stünden dabei an erster Stelle.

Das eigene Biosiegel „VonHier“ garantiere, dass alle Produkte in einem Umkreis von maximal Einhundert Kilometern um Kempten herum produziert werden. Unter der Marke „Prima“ wird außerdem Fleisch von kleinbäuerlichen konventionellen Landwirten vertrieben.

Preisdruck auf die Erzeuger

Mit den meisten Betrieben arbeitet Feneberg seit über 20 Jahren zusammen: Die Beziehungen zu den Lieferanten sind gewachsen und bauen auf gegenseitigem Vertrauen auf. Verarbeitet werden die Produkte in der hauseigenen Metzgerei und Bäckerei. Feneberg ist sich sicher: „Die Landwirte sind happy, wenn sie an uns verkaufen können.“

Denn der Preisdruck auf die Erzeuger von wenigen großen Abnehmern ist bekannt. Hannes Feneberg sagt dagegen: „Nur mit einem fairen Preis bekommen wir auf Dauer auch ein hochwertiges Produkt. Anders funktioniert das nicht.“

Ein Preis also, mit dem alle drei Beteiligten am Ende „gut und zufrieden“ leben können: Erzeuger, Händler und Verbraucher. Das seien die „wahren Preise“, so Feneberg — ein Blick auf die kürzlich gestartete Aktion des Discounters Penny.

Testlauf mit Scannerkassen geplant

Dort wurden eine Woche lang für neun Produkte, Preise verlangt, in denen die Folgekosten der Nahrungsmittelproduktion für die Umwelt eingerechnet sind. Sagen will Feneberg nichts dazu. Dass sich die Kunden und das Kaufverhalten verändern, ist indessen klar für Feneberg. Deshalb will das Traditionsunternehmen in Oberstaufen einen Testlauf starten mit einem Supermarkt, der mit Scanner–Kassen ausgestattet ist und damit ohne Personal auskommt.

Amelie Feneberg rückt in die Geschäftsleitung auf

Außerdem testet Feneberg auch das Scannen per Smartphone. Dabei betont der Feneberg–Chef: „Wir reagieren damit auf das rückläufige Angebot an Fachkräften. Jedoch wollen wir auf keinen Fall Arbeitsplätze abbauen.“

Feneberg hat die Finanzkrise hinter sich gelassen, versichert der Senior–Chef. Er will seiner Tochter Amelie (28) ein gut aufgestelltes Haus übergeben. Zum 1. Oktober wird sie Mitglied der Geschäftsleitung und dort verantwortlich sein für die Filialen.

An der Spitze bleiben jedoch vorerst er und sein fünf Jahre jüngerer Bruder Christof. Einen Plan, wann er aussteigen möchte, hat Hannes Feneberg noch nicht. „Der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn meine Tochter sagt: Papa, ich brauch dich nicht mehr!“