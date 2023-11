Neues Dax-Zwischenhoch mit US-Rückenwind

Mit Rückenwind aus den USA ist der Dax am Mittwoch über 16.000 Punkte gestiegen. Frischer Optimismus in Sachen Zinssenkungen hatte tags zuvor den US-Börsen einen Schub gegeben. Auslöser waren Aussagen von Christopher Waller, der dem Direktorium der US-Notenbank Fed angehört, die Anleger in ihrer Hoffnung auf Zinssenkungen bestärkten.

Vor den Verbraucherpreisdaten aus Deutschland am frühen Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,67 Prozent auf 16.099,59 Punkte zu. Damit erreichte er den höchsten Stand seit Anfang August. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,79 Prozent auf 26.213,66 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann 0,46 Prozent auf 4367,86 Punkte.

Sein Rekordhoch hatte der Dax Ende Juli bei etwas unter 16.530 Punkten erreicht. Seit dem Zwischentief im Oktober war das deutsche Börsenbarometer rund vier Wochen lang nach oben gelaufen und hat sich nun wieder um rund zehn Prozent erholt.

Optimismus herrscht auch hinsichtlich der Preisdaten aus Deutschland nach ersten Signalen aus Nordrhein-Westfalen. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland fiel die Inflation im November auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Am Donnerstag stehen außerdem noch Daten zur Teuerung aus den Euro-Ländern und den USA an.

Unter den Einzelwerten stachen aus dem SDax Aroundtown nach Neunmonatszahlen mit minus 6,0 Prozent hervor. Der Vorstand bestätigte seine Prognose für das operative Ergebnis, das er zum Halbjahr angehoben hatte. Für die Papiere von Borussia Dortmund ging es unterdessen um 8,2 Prozent nach oben an die SDax-Spitze. Der Bundesligaclub meisterte die schwerste Gruppe der Champions League mit Bravour und erreichte vorzeitig das Achtelfinale.

Fraport gewannen im MDax 1,1 Prozent. Vorstandschef Stefan Schulte rechnet für übernächstes Jahr mit der Wiederaufnahme von Dividenden. „Wir wollen 2025 einen positiven freien Cashflow generieren“, sagte der Flughafenchef der „Börsen-Zeitung“. Dann werde Fraport auch wieder dividendenfähig sein.