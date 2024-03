Es betrifft Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland: Die Ampel-Regierung will die Steuerklassen III und V für Ehepaare abschaffen. Stattdessen soll für Paare nur noch Steuerklasse IV gelten. Finanzminister Christian Lindner (FDP) lässt in seinem Ministerium gerade die Details ausarbeiten. Das sogenannte Jahressteuergesetz soll Mitte 2024 umgesetzt werden.

Die Bundesregierung verfolgt mit der Gesetzesänderung vornehmlich das Ziel, die monatlichen Netto-Gehälter von Frauen anzuheben. Weil die Bruttogehälter von Männern häufig über denen von Frauen liegen, lassen sich Männer im Regelfall in Steuerklasse III einstufen. Frauen bleibt nur die Steuerklasse V, was in der monatlichen Abrechnung erhebliche finanzielle Einbußen zur Folge hat. Die neue, gemeinsame Steuerklasse IV (Faktorverfahren) soll das ändern. Die Ampel prognostiziert, dass nach der Gesetzesänderung mehr Frauen einen Job ergreifen beziehungsweise von Teilzeit in Vollzeitstellen wechseln - wegen der höheren Nettogehälter.

Doch das Gesetz ist nicht unumstritten. Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, teilt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit: „Wenn die Steuerklassen III und V ersatzlos wegfallen, müssten viele Paare monatlich mehr Steuern zahlen - das darf nicht passieren! Um das zu verhindern, braucht es einen unbürokratischen Wechsel zur Steuerklasse IV, verbunden mit dem Faktorverfahren. Hier werden die Steuerzahlungen für beide Ehepartner genau ermittelt, weil das Finanzamt dann rechnet und automatisch die Lohnsteuerabzugsmerkmale den Arbeitgebern mitteilt.“

Holznagel weiter: „Eine Reform der Steuerklassen darf auf keinen Fall dazu führen, dass am Ende das bewährte und familienfreundliche Splittingsystem verschwindet. Ein Splitting-Aus würde definitiv massive Steuererhöhungen für Ehepaare bedeuten!“

Die Details des von Holznagel angesprochen Faktorverfahren werden gerade ausgearbeitet. Der Bund der Steuerzahler hat ausgerechnet, dass es beim aktuellen Entwurf zwei Einkommensgruppen gibt, bei denen Ehepaare monatlich draufzahlen müssten - bis zu 108 Euro (siehe Grafik). Das dürfe nicht passieren.

Nachdem die Bundesregierung angekündigt hat, dass die Steuerlast in der Summe gleich bleibt, spricht also auf den ersten Blick nichts gegen die geplante Reform. Axel Müller

Die Opposition will der Gesetzesänderung grundsätzlich zustimmen, blickt aber kritisch auf das Ehegattensplitting. „Nachdem die Bundesregierung angekündigt hat, dass die Steuerlast in der Summe gleich bleibt, spricht also auf den ersten Blick nichts gegen die geplante Reform“, sagt der Abgeordnete Axel Müller (CDU) aus Weingarten, „die Union wird aber darauf achten, dass damit nicht der Einstieg in die Abschaffung des Ehegattensplittings vorbereitet wird, um die leeren Kassen der Ampel zulasten der Fleißigen im Lande und zum Nachteil der Familien zu füllen.“

Gesetzesänderung wurde von der FDP forciert

Die geplante Gesetzesänderung wurde von der FDP forciert und im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser aus Berg sagt: „In der bisherigen Aufteilung der Steuerklassen, hat der besserverdienende Ehepartner einen deutlich höheren Nettolohn, zum Nachteil des anderen. Ehepartner in der Steuerklasse V haben somit überproportional hohe Abzüge von ihrem Gehalt. Diese überproportionale hohe Belastung ist demotivierend und setzt keinerlei Leistungsanreize. Es ist somit keine Steuererhöhung und keine Mehrbelastung durch die Hintertür, sondern wir sorgen damit für mehr Gerechtigkeit.“

Aktuell können Ehepaare über die gemeinsame Steuererklärung einen Teil der hohen Steuerlast des Geringerverdienenden zurückerstatten lassen. Das sei laut der Ravensburger Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger (Grüne) allerdings nicht immer möglich. Brugger teilt auf Anfrage mit: „In vielen Fällen kommt es durch diese Minderung der Steuerlast im nächsten Jahr zu Nachzahlungen, wenn mit der Abgabe der Steuererklärung die echte Steuerlast berechnet wird. In den meisten Fällen trifft dieser proportional höherer Lohnsteuerabzug Frauen, weil sie im Schnitt weniger bezahlt arbeiten, einen größeren Teil im Bereich der Erziehung und Pflege leisten und es nach wie vor eine Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern gibt.“