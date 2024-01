Neue Regenten lauern schon

Im Juni dürfte es für viele so wirken, als ob das Autoland Deutschland einen neuen Regenten hätte. Seine Logos und Fahnen mit der Aufschrift BYD werden dann Land auf, Land ab für alle sichtbar sein. Der chinesische E-Auto-Riese ist Hauptsponsor der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft - und das mitten im Land der Autobauer. Nun ist es freilich deutlich zu früh, einen Abgesang auf die deutschen Hersteller zu halten - die Marktanteile von BYD, Nio, MG und Co. sind dafür noch viel zu bescheiden. Aber der Wind dreht sich merklich.

Bis vor wenigen Jahren lebten die deutschen Autobauer noch in einer Art Paradies: Fast jeder wollte ein Auto „Made in Germany“ haben - am liebsten von Mercedes-Benz, Audi oder BMW, wenigstens von VW. Die Folge waren goldene Zeiten für die Branche mit hohen Gewinnen und ebensolchen Löhnen - vom Topmanager bis zum Fließbandarbeiter. Die Neuwagenpreise sind entsprechend explodiert. Doch die Kunden wollten die Fahrzeuge unbedingt und haben bezahlt.

Konkurrenz produziert genauso gut - aber günstiger

Die meisten Menschen brauchen immer noch ein Auto, um von A nach B zu kommen. Dies muss heute praktisch, modern und sparsam sein - und vor allem in der Anschaffung bezahlbar. Ob nun ein Stern, vier Ringe oder sonst ein Logo auf der Motorhaube prangt, spielt für viele nicht mehr die entscheidende Rolle. Dies gilt umso mehr für E-Autos.

Die deutschen Hersteller sind immer noch gut positioniert, und sie bauen nach wie vor sehr gute Autos - inzwischen auch elektrische. Das Problem ist vielmehr: Andere produzieren heute genauso gute Fahrzeuge, aber meist zu deutlich günstigeren Preisen. Volkswagen und Co. müssen schneller werden, viel mehr auf die Kunden schauen und vor allem deutlich ihre Produktivität steigern. Die alten Regenten haben ihr Reich längst nicht verloren, aber sie werden nur bestehen können, wenn sie moderner und volksnäher werden - und auch ein bisschen bescheidener.