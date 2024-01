Neue Bauernproteste in der Region

Kaum eine Whats-App-Gruppe wird dieser Tage so stark frequentiert wie die des baden-württembergischen Bauernverbands „Land schafft Verbindung“ (LsV). Die Gruppe mit dem Titel „Landwirte verbinden“ umfasst 213 Mitglieder - und es piept beinahe im Minutentakt. Bilder von Protestaktionen werden gepostet, Mahnfeuer, Infostände, Zeitungsberichte - und vor allem: Es wird zu neuen Kundgebungen am Wochenende aufgerufen.

Die Bauern planen am Samstag unter anderem eine Sternfahrt von Kempten, Singen und Ulm nach Ravensburg. Dabei sind auch zahlreiche Spediteure. „Wir rechnen mit mehr als 1000 Teilnehmern“, sagt LsV-Sprecher Gerd Neidlinger. Parallel plant der Bauernverband Ostalb-Heidenheim verschiedene Mahnfeuer neben der B 29. Der Bauernverband Tettnang will mit Schleppern von Friedrichshafen nach Kressbronn fahren. Der Bauernverband Ulm organisiert derweil eine große Kundgebung auf dem Münsterplatz. „Die Stadt muss voll sein“, heißt es in der Whats-App-Gruppe.

Kretschmann macht den Bauern wenig Hoffnung

„Wir sind gezwungen, uns nochmals Gehör zu verschaffen“, sagt auch Roswitha Geyer-Fäßler, Vize-Präsidentin des Landesbauernverbands. Treten die Pläne der Bundesregierung zur schrittweisen Abschaffung des Agrardiesels in Kraft, sehe sich die deutsche Landwirtschaft ab dem Jahr 2026 mit einer jährlichen Mehrbelastung von rund 420 Millionen Euro pro Jahr konfrontiert. Deshalb wollen die Bauern vor dem Beschluss des Bundeshaushalts im Bundesrat kommende Woche erneut Druck ausüben. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) prognostizierte bei einem Treffen mit Landwirten jedoch, dass es bei den Beschlüssen bleibt.

Neidlinger betont, dass es den Bauern nicht allein um die Beibehaltung der Agrardieselvergütung geht. Gefordert wird unter anderem die Rückkehr zur dreijährigen Gewinnglättung, die es ermöglicht, schlechte Ertragsjahre steuerlich mit guten zu verrechnen. Die Agrarförderung solle zudem nur ortsansässigen Landwirten zugutekommen, nicht überregionalen Investoren.

Freie Bauern fordern Kartellrechtsreform

Die Freien Bauern haben sich ebenfalls mit Forderungen an die Politik gewandt. Marco Hintze, stellvertretender Bundessprecher, schreibt in einer Pressemitteilung: „Wir brauchen noch in diesem Jahr die geplante Kartellrechtsreform mindestens gegen Edeka, Aldi, Lidl, Rewe, Deutsches Milchkontor und Tönnies. Außerdem Verordnungen über eine Vertragspflicht mit konkret bezifferten Mengen und Preisen für Milch und Vieh sowie eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für alle Lebensmittel.“ Laut einer Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag des SWR haben rund 80 Prozent der Baden-Württemberger Verständnis für die Proteste.