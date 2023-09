Wie sicher ist die Stromversorgung in der bevorstehenden Heizperiode? Drohen Zwangsabschaltungen bei Netzüberlastungen? Wie steht es um den Ausbau der Verteilnetze? Und was kostet das die Verbraucher?

Christoph Müller, Vorsitzender der Geschäftsführung des Verteilnetzbetreibers Netze BW, gibt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ Antworten auf drängende Fragen rund um die Stromversorgung in Baden-Württemberg.

Herr Müller, mit einem Netzausbaugipfel hat das Land Baden-Württemberg vor einigen Tagen den Startpunkt für notwendige Investitionen in die Stromverteilnetze gesetzt. Was kommt da auf uns zu?

Wenn die Energiewende gelingen soll, brauchen wir den Netzausbau. Das wird zweifellos ein Kraftakt ‐ organisatorisch und finanziell. Allein im Verteilnetz dürfte der Ausbau deutschlandweit in den kommenden 20 Jahren bis zu 250 Milliarden Euro kosten.

Im überregionalen Übertragungsnetz wird es noch etwas mehr. Für das Verteilnetz der Netze BW rechnen wir mit Kosten von rund 25 Milliarden Euro.

Wird der Netzausbau für die Verbraucher der große Preistreiber beim Strom in den kommenden Jahren?

Die Kosten des Netzausbaus werden über die Netzentgelte auf die Stromkunden umgelegt. Das ist richtig. Bei einer Nutzungsdauer der Stromnetze von 40 Jahren verlieren die enormen Investitionskosten für die Verbraucher aber ihren Schrecken. Der Haupttreiber für steigende Netzentgelte sind nicht so sehr die hohen Investitionen.

Was dann?

Aktuell sind es vor allem die Kosten für die Verlustenergie. Bei der Transformation und Verteilung des Stroms gehen physikalisch unvermeidlich rund drei Prozent der ursprünglichen Energie verloren. Diese Verlustenergie muss von den Netzbetreibern zugekauft werden, und hier schlagen die gestiegenen Energiekosten voll zu.

Die Kosten dafür werden auf die Stromkunden umgelegt. Hinzu kommen die Kosten der Übertragungsnetzbetreiber, die wir weitergeben müssen. In den vergangenen Monaten mussten sie sehr oft in den Kraftwerkspark eingreifen, um Netzabschnitte vor einer Überlastung zu schützen.

Was sind denn weitere Kostentreiber in den Verteilnetzen?

Die Verteilnetze sind ursprünglich nicht für die neue Energiewelt gemacht. Sie sind konzipiert, um Strom aus Großkraftwerken zum Endverbraucher zu bringen. Heute haben wir mit den vielen Windkraft- und Photovoltaikanlagen eine viel dezentralere Energieerzeugung.

Diese Anlagen müssen in das Netz eingebunden werden und der Netzbetreiber muss dafür Sorge tragen, dass die Energie jeweils dorthin kommt, wo sie gebraucht wird. Der Ausbau der Elektromobilität und die dafür nötige Ladeinfrastruktur sowie die Wärmepumpen-Offensive erhöhen zugleich die Nachfrage. In der Summe ist das eine enorme Aufgabe.

Verbraucher, die zu Hause Wallboxen, Wärmepumpen oder auch Batteriespeicher haben, müssen sich, so sieht es das Energiewirtschaftsgesetz vor, vom Netzbetreiber steuern lassen. Müssen diese Kunden damit rechnen, dass Sie Ihnen irgendwann den Strom abschalten und diese im Winter ohne Heizung dastehen?

Das ist eine sehr emotionale Debatte, die leider unter völlig falschen Annahmen geführt wird. Die zum Teil geschürte Angst, Netzbetreiber würden in die Stromversorgung eingreifen, gar Allmachtsphantasien ausleben, und im Winter die Heizung herunterregeln, ist unsinnig.

Es geht um Versorgungssicherheit. Und um die zu gewährleisten, muss der Netzbetreiber in bestimmten, sehr begrenzten Situationen eingreifen können. Schlussendlich müssen wir bei diesem Thema aber Antwort auf eine wichtige Frage finden.

Die da wäre?

Auf welches Niveau wir das Netz ausbauen wollen, was akzeptabel ist. Soll der Netzbetreiber auf gar keinen Fall mehr eingreifen dürfen? Dann wird das sehr teuer, weil das Netz für jeden Extremfall ausgelegt sein müsste. Diese Kosten muss dann im Übrigen auch der ÖPNV-Kunde über die Netzentgelte mittragen, nicht nur der E-Auto-Besitzer mit seiner Wallbox zu Hause.

Oder sagen wir, uns reicht ein etwas reduzierter Netzausbau und wir geben dem Netzbetreiber vereinzelt die Möglichkeit, steuernd einzugreifen. Doch diese Debatte führen wir nicht.

Was muss sich ändern, dass diese Debatte geführt wird?

Wir müssen verstehen, dass eine sichere Stromversorgung ein Kollektivgut ist. Es gibt für ein Wohnquartier von 200 Haushalten nun einmal nur eine Versorgungssicherheit hinter dem Trafo für eben diese 200 Haushalte. Wenn sich einige Wallbox-Besitzer partout nicht steuern lassen wollen, dann hat das Auswirkungen auf alle.

Die Verteilnetzentgelte in den ländlichen Gebieten in Nord- und Ostdeutschland sind überdurchschnittlich stark gestiegen. Deshalb werden Stimmen lauter, die eine Reform einfordern, um den Strompreis gerechter zu machen. Was ist Ihrer Meinung nach der richtige Weg?

Ich kann die Debatte nachvollziehen. Sie berührt ein grundsätzliches Gerechtigkeitsthema zwischen Stadt und Land. Die Energiewende findet im Verteilnetz statt ‐, insbesondere im ländlichen Verteilnetz. Wir haben uns entschieden, die Energiewende gemeinsam umzusetzen, und das schließt für mich die Kosten mit ein.

Christoph Müller, Geschäftsführer der EnBW Tochter Netze BW. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild )

Deshalb bin ich für bundeseinheitliche Verteilnetzentgelte. Das würde auch der Debatte um unterschiedliche Strompreiszonen in Deutschland den Wind aus den Segeln nehmen. Wir müssen Komplexität aus dem System nehmen, anstatt es noch mehr zu fragmentieren.

Wie sicher ist die Stromversorgung im Südwesten in der bevorstehenden Heizperiode? Kommt das Thema Zwangsabschaltung, das im vergangenen Winter heiß diskutiert wurde, wieder auf die Agenda?

Es ist etwas skurril, dass das Thema aktuell keine Rolle mehr spielt. Die Ausgangslage ist nämlich ähnlich wie 2022: Wir haben kein russisches Gas und wir wissen nicht, wie streng der Winter wird.

Ich war im vergangenen Jahr nicht in dem Panikmodus wie Teile der Öffentlichkeit, und ich bin jetzt nicht so tiefenentspannt wie Teile der Öffentlichkeit. Wir sind auf den Extremfall vorbereitet.