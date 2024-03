Geld ist nicht alles - Die Generation Z weiß genau, was sie von der Arbeitswelt erwartet

Festanstellung, wenig Lust auf Überstunden, strikte Trennung von Arbeit und Freizeit und ein angenehmes Betriebsklima. Was wie eine Wunschliste für den perfekten Job klingt, kann die Generation Z (etwa zwischen 1995 und 2010 Geborene) von ihren künftigen Arbeitgebern einfordern.

Selbstbewusst und gut ausgebildet haben junge Arbeitssuchende vor allem einen Vorteil: auf dem Arbeitsmarkt werden händeringend Fachkräfte gesucht. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich mit jungen Menschen darüber unterhalten, welche Vorstellungen sie von ihren zukünftigen Arbeitgebern haben.

Vor allem Schüler, die eine Ausbildung beginnen wollen oder Studierende am Ende ihres Studiums stellen sich die Frage, wo und wie sie ins Berufsleben starten möchten. „Mich beschäftigt das immer dringlicher, vor allem, da sich mein soziales Umfeld jetzt auch nach Jobs umschaut“, sagt Rebecca Blum .

Die Pfälzerin studiert an der Universität Ulm ihren Master in Wirtschaftschemie. Ihr ist wichtig, ein übergeordnetes Ziel bei der Arbeit zu haben:

Ich will Karriere machen. Der Arbeitgeber sollte aber auch die Familie unterstützen.

Guter Kontakt zu den Kollegen ist wichtig

Als wirtschaftliche Sicherheit würde sie gerne in einer unbefristeten Festanstellung arbeiten. Dafür wäre sie auch bereit, mit einem geringeren Einstiegsgehalt ins Berufsleben zu starten. „Ich will Karriere machen. Der Arbeitgeber sollte aber auch die Familie unterstützen“, sagt Blum.

Angebote, wie einen Betriebskindergarten könnten es ihrer Meinung nach ermöglichen, die Vereinbarung von Familie und Beruf zu erleichtern. Für ein gutes Arbeitsklima ist Blum bereit, Abstriche beim Gehalt zu machen. „Das Arbeitsklima geht vor, aber das hat auch einen Kipppunkt“, sagt sie.

LinkedIn ist ein beliebtes Portal bei der Jobsuche

Anja Konzept studiert Elektromobilität und regenerative Energien an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Die 22-Jährige will nach Bachelor- und Masterstudium in der Entwicklung und Forschung arbeiten. „Mir ist es wichtig, dass ich den Freiraum habe, eigene Ideen einbringen zu können“, sagt sie.

Sie würde online nach Stellenausschreibungen und auf dem Netzwerkportal LinkedIn nach Angeboten suchen. Dabei beschränkt sie sich nicht nur auf den regionalen Arbeitsmarkt. „Ich gehe gerne woanders hin. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, in den USA zu arbeiten“, sagt Konzept.

Ich schaue mir die Unternehmensprofile an, um zu sehen, ob sie sich mit meinen eigenen Interessen überschneiden.

Damit ist sie nicht die einzige. International unterwegs zu sein, hat sich Max Traub aus Albstadt fest vorgenommen. „Bei einer gewissen Position muss das einfach sein und ich kann mir vorstellen, als Führungskraft zu arbeiten“, sagt Traub. Er studiert im vierten Semester Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.

Entscheidungen mitzutreffen, Verantwortung übernehmen zu können und dürfen, sind dem 22-Jährigen wichtig. „Die Kompetenz, Leute zu führen, habe ich zum Beispiel durch Ämter in meinem Studium erlangt“, sagt Traub, der zweiter Vorsitzender im Allgemeinen Studierendenausschuss seiner Hochschule ist.

Konstruktives Feedback ist Max Traub wichtig

Nach Unternehmen, die zu seinen Vorstellungen passen, sucht er regional und auf Internetplattformen wie LinkedIn. Jobmessen spielen bei der jungen Generation eine untergeordnete Rolle. „Ich schaue mir die Unternehmensprofile an, um zu sehen, ob sie sich mit meinen eigenen Interessen überschneiden“, sagt Traub. Außerdem achtet er darauf, wie professionell die Unternehmen im Internet aufgestellt sind.

Rückmeldungen zur geleisteten Arbeit einzufordern, ist ihm wichtig. „Egal, ob es gut oder schlecht ist. Solange das Feedback konstruktiv ist, lasse ich mich davon nicht abschrecken“, sagt er. Die Trennung von Arbeit und Freizeit findet er wichtig. „Ich würde das aber nicht an der Uhrzeit festmachen. Das ist dann von der Position im Unternehmen und der Dringlichkeit abhängig und da wo ich hin will, weiß ich, dass ich zusätzliche Leistungen erbringen muss“, sagt Traub.

Auch Nina Sterk ist die Uhrzeit beim Arbeiten nicht so wichtig. „Ich brenne für meine Arbeit, die mir viel Spaß macht und bin daher auch bereit, Überstunden zu machen“, sagt die 26-Jährige. Sie hat Ende Mai ihr Bachelorstudium in Internet- und Online-Marketing an der Hochschule Ravensburg-Weingarten beendet.

Sterk hat bereits einen Job als Online-Content-Managerin bei dem Sensorhersteller Wenglor in Tettnang gefunden. „Ich habe hauptsächlich bei LinkedIn und Indeed geschaut und bei einer Personalvermittlung. Da war dann auch meine jetzige Stelle dabei“, sagt Sterk. Wichtig bei der Arbeitgeberwahl waren ihr, dass sie Aufstiegsmöglichkeiten hat und das Betriebsklima gut ist. Dafür hat sie sich die Unternehmensphilosophie genauer angeschaut. „Ich wollte auch, dass das Unternehmen zu mir passt und ich abwechslungsreiche Aufgaben habe“, sagt Sterk.

Das sagt ein Generationenforscher über die Generation Z

Ein angenehmes Arbeitsklima will die Mehrzahl der jungen Generation. Bei einer Umfrage des Instituts für Generationenforschung der zwischen 1995 und 2020 Geborenen mit 2800 Teilnehmern haben sich über 88 Prozent dafür ausgesprochen. Hartwin Maas ist Wirtschaftsingenieur, arbeitet im Institut für Generationenforschung in Augsburg und ist Experte für die Generation Z.

Unternehmen, die die digital aufgewachsene Generation ansprechen wollen, sollten seiner Meinung nach mehrere Aspekte beachten:

Die Generation Z will auf Augenhöhe angesprochen werden. Hartwin Maas

Außerdem wollen junge Menschen Sicherheit, zum Beispiel in Form von einer Festanstellung und eine klare Trennung von Beruf und Freizeit.

Unternehmen können mit der Arbeitsgestaltung, Mitspracherechten und dem sozialen Umfeld im Betrieb bei jungen Arbeitssuchenden punkten. Auch die Möglichkeit, im Homeoffice arbeiten zu können, ist vielen wichtig.

Um die Work-Life-Balance zu fördern, sind beim Softwareunternehmen SAP zum Beispiel Konferenzen freitags weitgehend tabu. Dadurch sollen die Beschäftigten weniger Stress vor dem Wochenende haben und konzentrierter an ihren Aufgaben arbeiten, ohne von anderen Terminen gestört zu werden.

In maximal drei Klicks zur Bewerbung

Neue Kräfte zu gewinnen, fängt schon der Stellenausschreibung an. Junge Menschen sollten nicht mit einem „Kommt in unser tolles Team“ adressiert werden. „Das ist banal, das macht jeder“, sagt Maas.

Stattdessen würden junge Menschen authentisch, persönlich und schnell angesprochen werden wollen. In maximal drei Klicks sollten gesuchte Informationen zur Bewerbung auf der Unternehmensseite zu finden sein. Dass sich Unternehmen an die jungen Menschen anpassen, wird auch in Zukunft immer wichtiger werden, sagt Maas. Die nachkommenden Generationen hätten nämlich ähnliche Wünsche wie die Generation Z.