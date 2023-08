Börse in Frankfurt

Nervosität am Aktienmarkt vor US–Arbeitsmarktbericht

Frankfurt/Main / Lesedauer: 2 min

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (Foto: picture alliance / dpa )

Nach seinem schwachen Start in den August ist der Dax am Freitag wieder zeitweise in die Nähe der Marke von 16. 000 Punkten gestiegen.

Veröffentlicht: 04.08.2023, 09:21 Von: Deutsche Presse-Agentur