Das wegen möglicher Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz ins Visier der Ravensburger Staatsanwaltschaft gerate Unternehmen ND Satcom aus Immenstaad am Bodensee hat eine externe Prüfung seiner Geschäftstätigkeiten in Auftrag gegeben. Das teilte Unternehmenschef Alexander Müller-Gastell der „Schwäbischen Zeitung“ schriftlich mit.

Firma soll Satellitentechnik nach Myanmar geliefert haben

ND Satcom soll in den vergangenen Jahren Satellitentechnik nach Myanmar geliefert haben und damit gegen Sanktionen verstoßen haben. Das hatten gemeinsame Recherchen des ZDF-Politmagazins Frontal und des „Spiegel“ ergeben (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete).

Demnach gelangte wohl seit 2016 immer wieder Satellitenausrüstung von ND Satcom in das Bürgerkriegsland, das seit den 1960er-Jahren fast durchgehend von einer Militärdiktatur beherrscht wird, und gegen das bereits seit Jahrzehnten Sanktionen bestehen.

Daten und Dokumente, die die Aktivistengruppe „Justice for Myanmar“ zur Verfügung stellte, geben Hinweise auf mehr als 40 Lieferungen, darunter Satellitenmodems und Software, die trotz der Sanktionen in das Land gelangten. Auch nach der Verschärfung der Sanktionen sowie nach dem Armeeputsch 2021 hätte ND Satcom weiter nach Myanmar geliefert ‐ teilweise über Drittfirmen oder andere asiatische Staaten wie Vietnam.

Wie mehrere Medien berichteten, habe der Tübinger Anwalt Holger Rothbauer auf Basis der Vorarbeit von „Justice for Myanmar“ daraufhin Anzeige gegen ND Satcom sowie vier Mitarbeiter des Unternehmens bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg gestellt.

ND Satcom beauftragt Kanzlei mit der Aufklärung

Man nehme die medial erhobenen Vorwürfe sowie die Verdachtsmomente der Staatsanwaltschaft Ravensburg sehr ernst, heißt es in der Stellungnahme von ND Satcom. Deshalb sei die auf Außenwirtschaftsrecht, Sanktionen und Compliance spezialisierte Kanzlei Creydt.Law aus München beauftragt worden, die Abläufe, Kontrollmechanismen und Genehmigungsverfahren zu untersuchen sowie objektiv und fachlich zu bewerten. Kanzleigründer Matthias Creydt gelte zudem als Spezialist für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie für den Bereich Verteidigung.

„Ziel ist eine umfassende, lückenlose Aufklärung aller Vorwürfe“, ließ Müller-Gastell wissen. „Wir wollen größtmögliche Transparenz.“

Nach wie vor gehen wir nicht von einem strafrechtlich relevanten Fehlverhalten, der Verletzung von Sanktionen oder wissentlichen Umgehung internationaler, bindender Regelungen aus. Alexander Müller-Gastell

Creydt.Law soll demnach alle internen Vorgänge und Bewertungen durch Einsicht in Dokumente sowie Befragungen, durch Prüfung der Dokumentation und Auswertung aller offiziellen Behördenkorrespondenzen sowie nach Möglichkeit auch durch Interviews mit Genehmigungsstellen und weiteren Fachleuten aufarbeiten und beurteilen. Das Mandat umfasst eine juristische wie ethische Begutachtung. Die Erkenntnisse sollen auch den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt werden.

„Nach wie vor gehen wir nicht von einem strafrechtlich relevanten Fehlverhalten, der Verletzung von Sanktionen oder wissentlichen Umgehung internationaler, bindender Regelungen aus. Dennoch halten wir es aus verantwortungsvoller Unternehmensführung heraus für unerlässlich, die Angelegenheit mit extremer Sorgfalt und durch unabhängige Expertise aufzuarbeiten“, erklärte ND-Satcom-Chef Müller-Gastell.

Unternehmen gehörte bis 2014 zu Airbus

Bis 2014 hat ND Satcom zu Airbus gehört, seitdem ist der Unternehmer Steffen Görig Eigentümer. Eines der vier Geschäftsfelder von ND Satcom ist die „Entwicklung, schlüsselfertige Lieferung und Wartung von Satellitenkommunikationssystemen für die militärische Nutzung“. Zusammen mit den Produkten für zivile Anwendungen liefert das Unternehmen seine Technik in 120 Länder weltweit. Einer der größten Aufträge für ND Satcom war die Lieferung und der Aufbau von Teilen des satellitengestützten Kommunikationssystems SatcomBw an die Bundeswehr, das unter anderem weltweit abhörsichere Telefongespräche, Videokonferenzen und Internetzugang ermöglicht.

Dem Geschäftsbericht zufolge beschäftigte das Unternehmen Ende 2021 gut 100 Mitarbeiter, erzielte einen Umsatz von 26,1 Millionen Euro und wies einen Verlust von 228.000 Euro aus. Im Lagebericht hieß es, dass der Markt, in dem ND Satcom agiert, durch einen „stetig wachsenden Bedarf an Satellitenkommunikation“ geprägt sei. Auch „die Nutzung in Krisengebieten“ unterliege einem stetigen Wachstum.