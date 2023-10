Zuletzt hat es der Firmenpatriarch aus Burladingen angedeutet: Anders als er es lange Zeit voraussagte, sollen nun doch beide Kinder die Geschäftsführung des T-Shirt Herstellers von der Alb übernehmen.

Grupp hatte kürzlich gegenüber dem SWR erklärt: „Meine Kinder können das“, so Grupp in der SWR-Landesschau. „Sie müssen das können, und sie sind so erzogen, dass sie auch selbstverständlich die Nachfolge gerne antreten.“

Wie mehrere Medien berichten, hat sich Grupp nun entschieden: Seine Tochter Bonita und sein Sohn Wolfgang Grupp junior sollen das Traditionsunternehmen gemeinsam übernehmen.

Er habe Vertrauen in Bonita und Wolfgang Grupp junior „und wenn sie es anders machen, ist das auch in Ordnung“, so zitiert die Zeitung Grupp.

Wiederholt hatte Grupp zuvor mehrfach, dass nur einer der beiden Nachkommen an der Spitze des Unternehmens stehen könne. Stets hatte er dabei betont, die Mutter, Elisabeth Grupp, solle entscheiden, wer von beiden es werden soll. Sie sollte zunächst die Firmenanteile ihre Mannes übernehmen .

Entscheidung hat steuerliche Gründe

Ende des Jahres will der 81-jährige den Chefposten abgeben. Die Entscheidung hat angeblich steuerliche Gründe. „Dann müsste ich wesentlich mehr Schenkungssteuer bezahlen ‐ und wir sind ja schwäbisch veranlagt“, so Grupp.

Bonita und Wolfgang junior verstehen sich Grupp zufolge blendend. „Irgendeiner wird auch federführend sein“, das würden die Nachfolger untereinander vereinbaren.

Grupp zieht sich nicht aufs Altenteil zurück

In den Ruhestand will der Senior-Chef allerdings nicht gehen, er will auch weiterhin bei Trigema in der Firma sein. Die Verantwortung müssten dann aber seine Kinder übernehmen.