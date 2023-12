Nach dem Frieden kommt der lange Bahnstreik

An diesem Freitag werden auf der Schiene wieder einmal nur wenige Züge rollen. Dafür sorgt ein neuerlicher Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL. Der Ausstand endet erst am späten Abend. Bis der Verkehr wieder fahrplangemäß läuft, wird es wohl bis in den Samstag hinein dauern. Die Bahn rechnet damit, dass am Streiktag nur jeder fünfte Zug fahren wird. Bereits gekaufte Tickets können Kunden zu einem späteren Zeitpunkt nutzen oder zurückgeben. Ein Verkehrschaos in einigen Landesteilen scheint vorprogrammiert. Denn der Wetterbericht sagt für den Westen und Südwesten Eisregen voraus. Der Umstieg von der Bahn auf das Auto wird mancherorts zur Rutschpartie.

GDL-Chef Claus Weselsky kündigte immerhin einen Weihnachtsfrieden im Tarifkonflikt an. Bis zum 7. Januar werde nicht mehr gestreikt, verspricht er. Danach kann es allerdings zu einem oder mehreren längeren Ausständen der GDL kommen. Zurzeit läuft unter den Mitgliedern der Gewerkschaft eine Urabstimmung über einen unbefristeten Streik. Am 19. Dezember soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Wenn 75 Prozent der Befragten dafür sind, und es keine neuerlichen Verhandlungen mit der Deutschen Bahn geben sollte, wollen die Lokführer den Verkehr im Januar erneut blockieren.

Nach einer Lösung des Tarifkonflikts sieht es indes nicht aus. Zwar begrüßt Bahn-Personalvorstand Martin Seiler den Weihnachtsfrieden der GDL. Doch in der Sache bleiben die Arbeitgeber hart. Und da liegen die Vorstellungen beider Seiten in zentralen Punkten weit voneinander entfernt.

Die GDL verlangt 555 Euro mehr im Monat und eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Dazu soll die Arbeitszeit von Schichtarbeitern um drei auf 35 Stunden verkürzt werden - bei vollem Lohnausgleich. Schließlich will die Gewerkschaft auch für die Beschäftigten in der Infrastruktur, also der Netzgesellschaft, den Bahnhöfen und den Werkstätten, einen Tarifvertrag abschließen. Bei den beiden letzten Punkten beißt Weselsky bei Seiler auf Granit.

Die Bahn nennt den neuerlichen Warnstreik „verantwortungslos und egoistisch“. Gestreikt wird aus gleichem Grund auch bei kleineren Privatbahnen wie der Transdev in Niedersachsen. Die Bahn beziffert das Gesamtvolumen der Forderungen auf rund 50 Prozent. Die Hälfte der zusätzlichen Kosten käme allein durch eine Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich zusammen. In der ersten Verhandlungsrunde hatte das Unternehmen ein Lohnplus um elf Prozent angeboten, allerdings bei einer Laufzeit von 32 Monaten. Weselsky hatte das Scheitern der Verhandlungen erklärt, weil die Arbeitgeber über die kürzere Wochenarbeitszeit nicht reden wollen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Daher wird ein langer Arbeitskampf im nächsten Jahr immer wahrscheinlicher. Eine Schlichtung haben beide Seiten nicht vereinbart.

Der Bahn steht ein anstrengendes Wochenende ins Haus. So sind die Folgen des Wintereinbruchs noch nicht bewältigt. Freitag gilt ein Notfahrplan, Samstag wieder der normale und am Sonntag steht der Wechsel zum Winterfahrplan mit einigen neuen Verbindungen an.

In diesen Tagen entscheidet sich auch anderswo, ob es zu einem harten Arbeitskampf kommt. Seit Donnerstag verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes der Länder in Potsdam über einen neuen Tarifvertrag. Es ist bereits die dritte und eventuell entscheidende Runde.

Erstmals wollen die Arbeitgeber ein Angebot vorlegen, das sich am Abschluss für den öffentlichen Dienst beim Bund und den Kommunen orientiert. Dieser sah neben einer Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro eine Entgelterhöhung um 200 Euro plus einem Anstieg um 5,5 Prozent vor.

Die Verhandlungsrunde soll bis zum Freitag abgeschlossen sein, könnte jedoch bis ins Wochenende hinein verlängert werden.