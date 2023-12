Mittelstand befürchtet lange wirtschaftliche Talfahrt

Nach Ansicht von über 84 Prozent der mittelständischen Unternehmen hat sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten verschlechtert oder sogar erheblich verschlechtert.

In einer Umfrage des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft (BVMW) gaben rund 43 Prozent der befragten Mittelständler außerdem an, dass sich dabei die Lage des eigenen Unternehmens verschlechtert habe. Etwa 40 Prozent erwarten dies auch für 2024.

„Wir reden hier schon lange nicht mehr nur über eine Delle in der Konjunktur, sondern über eine substanzielle, hausgemachte Krise“, sagte der Vorsitzende der BVMW-Bundesgeschäftsführung, Christoph Ahlhaus. Deutschland sei zum Schlusslicht in Europa geworden.

Das Vertrauen in die Ampel-Koalition ist laut Umfrage nur noch gering. So trauen 70 Prozent der Befragten der derzeitigen Bundesregierung nicht zu, die Herausforderungen zu lösen und halten Neuwahlen für erforderlich. „Dass das Vertrauen der Leistungsträger und Führungskräfte in die derzeitige Politik weiter erodiert, ist ein Alarmsignal, das der Kanzler nicht ignorieren sollte“, sagte Ahlhaus.