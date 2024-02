Es wird gewürfelt und gekickt: Schmidt-Spiele mit „Mensch ärgere Dich nicht“ und Tipp-Kick setzen auf die Kraft der Marke und feiern auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg Jubiläen. Rund 2400 Aussteller aus aller Welt zeigen ihre Neuheiten, allein 440 aus Deutschland. War im vergangenen Jahr das Schlagwort „MetaToys“ bei der Messe in aller Munde - eine Art Verbindung von realer und virtueller Welt - so geht es dieses Jahr wieder mehr ums handfeste Spielen.

Das Leben ist ein Spielplatz als Thema

Im Zentrum stehen Klassiker und das Thema „Life is a Playground“, das Leben ist ein Spielplatz. Damit nimmt die Branche erwachsene Spieler stärker ins Visier. „Kidults“, ein Kunstwort aus Kids (Kinder) und Adult (Erwachsene) nennt sich der Trend, der schließlich aus der Not geboren ist. Denn der Umsatz mit Spielwaren in Deutschland sank 2023 um fünf Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, der zweite Rückgang in Folge. Die Hersteller arbeiten deshalb an der Vergrößerung ihrer Zielgruppen und erwachsene Hobbyspieler sind in der Regel zahlungskräftig.

Neben den Kidults sind weiterhin Lizenzen und „Nachhaltigkeit“ die großen Trendthemen. Das materielle Spielen ist indessen keineswegs verschwunden, wie einige Experten vor Jahren vermuteten - im Gegenteil.

Columbus aus Krauchenwies erfindet die Erde neu

Der Globus lebt auch in Zeiten von Google Earth, so ist Torsten Oestergaard überzeugt, Chef und Miteigentümer des Globenherstellers Columbus aus Krauchenwies (Kreis Sigmaringen). Dennoch: „Wir erfinden die Erde immer wieder neu“, so Oestergaard im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Ob „Tag-Nacht“ oder „sprechender“ Globus, poppig lackiert oder mit Swarovsky-Steinen verziert - der nach eigenen Angaben älteste Hersteller handgefertigter Globen lässt sich einiges einfallen. „Die Welt ist nicht genug“, so Oestergaard und zeigt auf die „Mittelerde“, eine Abbildung der Fantasiewelt aus Tolkiens Geschichten. Die Wege des kleinen Hobbits Frodo können Tolkien-Fans mit dem Finger auf der drehenden Kugel nachverfolgen.

Zehntausende Erdkugeln werden jährlich in Krauchenwies hergestellt. Oestergaard ist sich sicher: Den Globus wird es immer geben. „Nur in der 3D-Projektion kann das Größenverhältnis der Länder wirklichkeitsgetreu dargestellt werden“, erklärt er. Viele Konflikte in afrikanischen Staaten etwa könne man besser verstehen, wenn man die großen Flächen dieser Länder vor Augen habe. So ein drehender Erdball im Wohnzimmer sei, so der Columbus-Chef, immer ein Magnet und unersetzlich, um die Welt zu erkunden.

Judith Rakers in Gummistiefeln und mit Huhn auf dem Arm

Mit den Händen erfahren muss man auch die Neuheiten, die der Stuttgarter Hersteller Kosmos demnächst in die Läden bringt. Mit dem Experimentierkasten Eco-Haus lernen Kinder ab acht Jahren schon, wofür Solarzellen genutzt werden und was ein begrüntes Dach bringen kann. Mit Miniaturausgaben von Heizung, Klimaanlage und Beleuchtung werden die Kleinsten auf die Themen Klimawandel und erneuerbare Energien eingestimmt.

Mit dem Eco-Haus von Kosmos sollen Kinder ökologische Zusammenhänge kennenlernen. (Foto: Lukas Barth/AFP )

Ebenfalls um das Schlagwort „Nachhaltigkeit“ dreht sich das „Homefarming“ (Gärtnern) mit der ehemaligen Tagesschau-Moderatorin Judith Rakers. Judith zeigt sich in Gummistiefeln, mit einem Huhn auf dem Arm, ganz als Selbstversorgerin, die im Hochbeet Radieschen und Kresse zieht. Für knapp 35 Euro pro Set können die Kleinsten unter Anleitung erproben, wie weit sie mit dem Eigenanbau ihrer Nahrungsmittel kommen. Zielgruppe sind selbstverständlich umweltbewusste Eltern. „Wir sind der Platzhirsch bei Experimentierkästen“, sagt eine Kosmos-Sprecherin.

Gesellschaftliche Themen ins Spielerische umzusetzen, sei das Markenzeichen des Kosmos-Verlags, der 1922 den ersten Experimentierkasten auf den Markt brachte. Der absolute Bestseller von Kosmos ist allerdings das Brettspiel „Die Siedler von Catan“. In der neuen Edition wird auch hier die Frage des Überlebens mit der richtigen Wahl der Energiequelle verknüpft. „Setzt ihr auf saubere Energieressourcen oder entscheidet ihr euch für die günstigeren fossilen Brennstoffe, durch die es zur Umweltverschmutzung auf Catan kommt?“, heißt es in der Beschreibung, womöglich etwas suggestiv. Rund 180 Millionen Euro setzt das Traditionsunternehmen um. Die Erlöse waren 2023 laut der Sprecherin „stabil“.

Schleich bietet Spielzeug zum Ausleihen

Bei dem Hersteller von realistischen Spielfiguren Schleich in Schwäbisch Gmünd fällt die Bilanz weniger rosig aus. 2023 schrumpfte der Umsatz um 15 Prozent auf noch 234 Millionen Euro, ein Einschnitt nach Jahren des kontinuierlichen Wachstums. „Die Marke hat großes Potenzial auf dem internationalen Spielwarenmarkt mit ihrer einzigartigen Designqualität, ihrem Spielspaß und dem pädagogischen Mehrwert für unterschiedliche Altersklassen“, so Schleich-Chef Stefan De Loecker im Vorfeld der Messe. Über 35 Millionen Figuren verkauft das Unternehmen jährlich weltweit.

Punkten will Schleich dieses Jahr mit den Lizenzfiguren aus der „Schule der magischen Tiere“. Beim Thema Nachhaltigkeit haben die Gmünder ebenfalls einiges zu bieten. So können Schleichtiere nach dem „Cradle to Cradle“ Prinzip laut Unternehmen „ohne Qualitätsverlust“ recycelt werden. Ressourcen sparen will Schleich zudem mit den seit einigen Monaten angebotenen Mietboxen: Eltern können die Spielfiguren einfach ausleihen. Aktuell stehen im Abonnement 16 Boxen zur Auswahl.

Kultmarke Playmobil muss sich neu erfinden

In schwieriges Fahrwasser geraten ist die Kultmarke Playmobil. Erstmals wurden Verluste eingefahren und Umsatz schrumpfte zuletzt von 653 Millionen auf 614 Millionen Euro. Rund 700 der etwa 4000 Stellen weltweit werden abgebaut. Probleme macht dem Hersteller, dass die Jüngsten immer kürzer spielen.

War Playmobil früher für Kinder zwischen vier und zehn Jahren interessant, funktionieren die Figuren heute nur noch zwischen vier und acht Jahren. Künftig will man mehr Jugendliche und Erwachsene für die bunten Männchen begeistern. Dazu sollen Sammlerobjekte für Playmobil-Fans auf den Markt kommen. Die meistverkaufte Figur ist übrigens bis heute Martin Luther mit mehr als einer Million.