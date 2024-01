Mit der Kraft der Sonne viele Probleme lösen

Es sieht recht unscheinbar aus: etwa zehn mal zehn Zentimeter groß, grün, in der Mitte ein graues Quadrat, das Ganze in Folie eingeschweißt. Doch was da im Fluss Cam vor der Kulisse der berühmten Seufzerbrücke in Cambridge schwimmt, ist eine spektakuläre Erfindung. Ein künstliches Blatt, das mit der Kraft der Sonne aus Wasser und Kohlendioxid (CO2) grünen Brennstoff erzeugen kann.

Noch ist es klein, aber die Erfinder denken bereits groß: Von großen schwimmenden Farmen für synthetischen Sprit etwa redet Virgil Andrei, der an dem Projekt beteiligt ist. „Sie könnten Küstenorte versorgen oder abgelegene Inseln.“ Ein entscheidender Vorteil: „Viele Technologien für erneuerbare Energien wie Solarfelder benötigen große Flächen. Wird die Produktion aufs Wasser verlegt, gibt es keinen Wettbewerb mehr zwischen sauberer Energie und Landverbrauch“, sagt Erwin Reisner. Der Chemiker treibt das künstliche Blatt entscheidend voran.

Die erste Fassung des Kunstblattes war noch zu schwer

Seit 2012 arbeitet der gebürtige Österreicher an der Universität Cambridge in Ostengland daran, in gewisser Weise die Natur nachzubauen. Pflanzen wandeln mit Sonnenenergie CO2 in Zucker um und setzt dabei Sauerstoff frei. Ein ähnliches Prinzip nutzt das künstliche Blatt, das Reisner und ein Team von derzeit 25 Wissenschaftlern an der Chemischen Fakultät der Universität weiterentwickeln.

Die erste Fassung des Kunstblattes war 2019 fertig. Sie wandelte mittels Sonnenenergie bereits Wasser und CO2 aus der Luft in Synthesegas - ein Mix aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid - um. Dieses Gas ist ein Zwischenprodukt, aus dem zum Beispiel Kerosin hergestellt werden kann. Es dient der chemischen Industrie auch als Grundstoff für Kunststoffe, Düngemittel und Kosmetika. Bisher wird Synthesegas vor allem aus fossilen Quellen wie Erdgas gewonnen. Das erste künstliche Blatt war allerdings noch sehr schwer, unter anderem weil Glas verwendet wurde. Schwimmen konnte es nicht.

Marktchancen dürften riesig sein

In der Folge haben die Forscher das Blatt leichter gemacht, andere Materialien eingesetzt. 2022 schwamm es erstmals, benötigte aber immer noch sauberes Wasser, also eher Laborbedingungen. Elemente in Dreckwasser vergifteten den Katalysator, den Kern des Blattes oder lieferten unerwünschte chemische Effekte. Inzwischen gibt es eine neue Version, die überall einsetzbar ist: im Hafen, auf Flüssen, Seen und auch im Meer. Das künstliche Blatt produziert immer noch Synthesegas beziehungsweise Wasserstoff - und inzwischen als Nebenprodukt sauberes Trinkwasser. Und es braucht kein direktes Sonnenlicht. Das Blatt arbeitet auch bei bewölktem Himmel oder gar Regenwetter.

Die Marktchancen dürften riesig sein. Rund zwei Milliarden Menschen haben der WHO zufolge keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Oft trifft es abgelegene Regionen oder Gebiete in Entwicklungsländern. In der Regel fehlt dort auch grüne Energie. Ein Gerät, das dreckiges Wasser nutze, löse zwei Probleme auf einmal, sagt Ariffin Mohamad Annuar, der gemeinsam mit Reisner forscht. „Es kann Wasser zerlegen, um sauberen Brennstoff zu erzeugen, und gleichzeitig sauberes Trinkwasser liefern.“

Noch weit von einer industriellen Anwendung entfernt

Sehr vereinfacht gesehen, besteht das künstliche Blatt aus zwei Schichten, auch wenn es mit dem bloßen Auge eher nicht so aussieht. Das Sonnenlicht erhitzt ein sehr feines Kohlenstoffnetz, um ein Vielfaches dünner als ein menschliches Haar, an dem das Wasser verdunstet und aufsteigt. Im Katalysator des Blattes wird mit Sonnenlicht aus dem sauberen Wasserdampf dann Wasserstoff oder mit CO2 aus der Luft Synthesegas. Zudem kondensiert ein Teil in einem Behälter wieder zu Wasser, das Trinkwasserqualität hat. „Der Wasserstoff beziehungsweise das Synthesegas sammeln sich in der verschlossenen Hülle“, sagt Reisner. „Längerfristig streben wir an, die Gase in flüssige Energieträger umzuwandeln - zum Beispiel Alkohol oder Kerosin“, so der Experte. „Dann kann es relativ einfach weitertransportiert werden, in diesem Fall als grüner Treibstoff.“

Derzeit ist das künstliche Blatt noch weit von einer industriellen Anwendung und einer großen schwimmenden Biokraftstofffabrik entfernt. Das Wasserstoff-Trinkwasser-Blatt hält etwa sechseinhalb Tage durch. Noch ließen sich die Blätter nicht kommerziell nutzen, sagt Reisner denn auch. Es handele sich um erste Prototypen. „Wir sind aber dran, die Technologien langfristig zur Anwendung zu bringen.“ Er hofft auf eine Marktreife in fünf bis zehn Jahren. Ein wichtiger Faktor: Geld. Bisher unterstützte unter anderem der Europäische Forschungsrat Reisners Arbeit, finanzielle Hilfe kam auch aus dem EU-Programm „Horizon 2020“ und von den Studienprogrammen des Cambridge Trust und einer Stiftung des staatlichen malaiischen Ölkonzerns Petronas.

Effizienz muss deutlich besser werden

Derzeit arbeiten Reisner und sein Team daran, die Effizienz der künstlichen Blätter zu verbessern. Der Wirkungsgrad ist noch überschaubar. Derzeit wird er mit 0,14 Prozent für die Wasserstoffproduktion angegeben. Fünf bis zehn Prozent hielten Reisner und seine Kollegen 2019 für nötig, wenn es sich im großen Maßstab rechnen soll.

Mehr Effizienz ist auch nötig, sonst müssen riesige Wasserflächen mit den künstlichen Blättern abgedeckt werden. Das wiederum würde zum Beispiel Seen verdunkeln - mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen für das Leben dort. Die künstlichen Blätter könnten allerdings auch Industrieteiche bedecken oder Bewässerungsgräben in heißen Regionen. Dann verhinderten die Energielieferanten, dass zu viel Wasser verdunstet und es nicht bis zu den Feldern schafft.

Und noch einen weiteren Vorteil haben die künstlichen Blätter: „Theoretisch kann man sie aufrollen und fast überall in fast jedem Land auslegen“, sagt Reisner. „Das hilft auch bei der Energiesicherheit.“