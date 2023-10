Steuern

„Mini-Gesetz“: Union kritisiert Wachstumspaket der Koalition

Berlin / Lesedauer: 2 min

Mathias Middelberg (M, CDU) spricht in im Bundestag. Auf der Tagesordnung der Sitzung steht unter anderem das Wachstumschancengesetz. (Foto: Michael Kappeler/dpa )

Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Die Koalition will gegensteuern ‐ unter anderem mit Prämien für Investitionen in den Klimaschutz und mit Steueranreizen. Wird in den Parlamentsberatungen draufgesattelt?

Veröffentlicht: 13.10.2023, 11:27 Von: Deutsche Presse-Agentur