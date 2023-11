„Wegelagerei, Wahnsinn, Wortbruch“: Nachdem mehrere Spediteure in der „Schwäbischen Zeitung“ ihren Unmut über den drastischen Anstieg der Lkw-Maut zum 1. Dezember äußerten, schaltet sich jetzt die Grüne Bundestagsabgeordnete Anja Reinalter ein. Sie stammt ebenso aus Laupheim wie Spediteur Markus Barth, den die Maßnahme rund eine Million Euro pro Jahr kostet. Barth wirft der Politik „Doppelmoral“ vor. Reinalter nennt es „peinlich“, dass der Verkehrssektor regelmäßig Klimaziele verpasst.

Frau Reinalter, können Sie den Unmut der Spediteure nachvollziehen?

Selbstverständlich kann ich nachvollziehen, dass die erhöhten Kosten nicht gerade auf Begeisterung stoßen. Dass sie kommen, steht aber schon länger fest. Den Rahmen für die Maut gibt die Europäische Union mit der EU-Wegekostenrichtlinie vor. Wir haben dieses Recht jetzt umgesetzt, um Klimaziele im Transportwesen erreichen zu können. Die Lkw-Maut soll auch Anreiz für die Unternehmen sein, auf nachhaltig angetriebene Fahrzeuge umzusteigen und Transportwege zu optimieren.

Sie haben gesagt: „Wir sollten die Änderung auch zum Anlass nehmen über unser Konsumverhalten nachzudenken. Ich finde, es muss nicht immer das Mineralwasser aus Italien sein.“ Jetzt kündigen erste Speditionen an, Deutschland aufgrund der höheren Mautgebühren nicht mehr anzufahren. Fühlen Sie sich bestätigt?

In was? Darin, dass wir über unser Konsumverhalten nachdenken müssen. Ja, selbstverständlich! Mineralwasser muss nicht aus Italien kommen, wenn wir hier vor Ort so gute regionale Angebote haben. Im Übrigen erinnern mich diese Ankündigungen, an den angeblichen Untergang deutscher Brauereien wegen des Dosenpfands. Damals ist das Gegenteil eingetreten, die regionale Wirtschaft wurde gestärkt.

Der Laupheimer Spediteur Markus Barth beklagt eine Doppelmoral der Politik. Einerseits sollen Lastwagen unzählige Windkraftanlagen, Solaranlagen und Teile für den Bau von E-Fahrzeugen durch Deutschland transportieren, damit Emissionen gesenkt werden. Obwohl man diesem politischen Willen nachkommt, werden Mautkosten für den Materialtransport drastisch erhöht. Wie empfinden Sie den Vergleich?

Die Transformation der Energie- und Automobilwirtschaft hat genauso wie die CO2-Maut das Ziel, CO2-Emissionen zu senken. Um 2045 klimaneutral zu sein, müssen alle Sektoren ihren Beitrag leisten. Es ist nur konsequent, dass die Ampel beides angeht. Das hat nichts mit Doppelmoral zu tun. Ich gehe davon aus, dass durch die Mauterhöhung die Transformation der Energie- oder Automobilwirtschaft nicht ins Stocken gerät. Auch Autobauteile können mit E-Lkw oder anderen Verkehrsträgern befördert werden. Und offen gesprochen: So zu tun, als sei ein Großteil der Lkw-Fahrten dafür da, Windräder oder PV-Anlagen zu transportieren, entspricht doch nicht der Realität.

Viele Spediteure argumentieren, dass die Maßnahme zu keiner CO2-Erparnis führt. Die meisten Betriebe würden ihre Lkw-Flotten nicht auf E-Fahrzeuge umrüsten, weil die Ladeinfrastruktur in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten zu lückenhaft sei. Haben sie Recht?

Es ist Zeit, das Henne-Ei-Problem der E-Mobilität im Straßengüterverkehr zu überwinden. Mit der CO2-Maut gibt es einen starken Modernisierungsanreiz, auf E-Fahrzeuge umzusteigen und damit auch Ladeinfrastruktur zu schaffen. Sowohl die Anschaffung von klimaneutralen Fahrzeugen als auch die Errichtung von Ladeinfrastruktur werden finanziell gefördert. Dabei sind wir bereits auf einem guten Weg: Angaben der Bundesnetzagentur zufolge gibt es aktuell deutschlandweit bereits über 100.000 Ladepunkte. Das bedeutet im Vergleich zu 2022 einen Anstieg um 39 Prozent ‐ und das in nur einigen Monaten. Auch die Reichweiten der E-Fahrzeuge werden von Jahr zu Jahr größer. Ein Beispiel: Bereits Ende 2024 soll der eActros von Daimler mit einer Reichweite von 500 Kilometern in die Serienfertigung gehen. Das heißt die Strecke zwischen München und Hamburg schafft man locker mit einem Ladestopp. Und Pausen müssen eh eingehalten werden, das wissen wir alle.

Sie haben gesagt, dass eine Studie vom Schienenverband „Die Güterbahnen“ belegt, dass sich die Transportkosten einer Getränkeflasche von München nach Hamburg durch die neue Lkw-Maut lediglich um 0,8 Cent erhöhen. Der Laupheimer Spediteur Markus Barth spricht dagegen von einer Millionen Euro Mehrkosten für seinen Betrieb mit 55 Lastwagen. Wie passt das zusammen?

Lassen Sie uns die Rechnung aufmachen, dann wird es klarer: Laut Spedition entstehen pro Lkw durchschnittlich ca. 18.000 Euro Mehrkosten. Da der Anstieg der Lkw-Maut maximal 16,2 Cent pro gefahrenem Lkw-Kilometer beträgt, geht das Unternehmen also von einer durchschnittlichen Fahrtleistung von ca. 115.000 Kilometer pro Lkw im Jahr aus. Berücksichtigt man nun die Distanz zwischen München und Hamburg mit rund 900 km und die Tatsache, dass ein typischer Lkw zirka 20.000 Getränkeflaschen transportiert, wird die Studie nicht widerlegt, sondern bestätigt: es fallen circa 146 Euro zusätzliche Maut-Gebühren pro Fahrt an, ergo pro Flasche maximal rund 0,8 Cent.

Die Bundesregierung rechnet mit Mehreinnahmen von rund 30 Milliarden Euro aufgrund der höheren Lkw-Maut bis 2027. Warum fließt das Geld zum Großteil in Infrastrukturprojekte der Bahn ‐ und nicht zu 100 Prozent in die Ertüchtigung von Bundesautobahnen, wo es eingenommen wird?

Wir brauchen mehr Güter auf der Schiene! Darüber diskutiert Deutschland seit Jahrzehnten. Es ist viel zu wenig passiert. Darum packt die Ampel es jetzt an. Ziel ist es nicht, den Lkw-Verkehr abzuschaffen. Aber dort, wo Güter über weite Strecken transportiert werden, ist der Schienenverkehr der klimafreundlichste und effizienteste Weg. Wir müssen jetzt die Mobilitätswende schaffen, weil es keine Alternative gibt. Dafür sind lang überfällige Investitionen in das Schienennetz notwendig. Außerdem verursacht der Straßengüterverkehr bisher Folgekosten für die Gesellschaft, die er nicht selbst trägt. Ganz ehrlich: Durch Abgase, Lärm und Flächenverbrauch sind wir doch alle sehr belastet und darüber müssen wir viel mehr reden.

Die Bundesregierung will mit der erhöhten Lkw-Maut den Umstieg auf klimaneutrale Antriebe beschleunigen. Können Sie diesbezüglich Ziele formulieren?

Klimaschutzziele müssen handlungsleitend sein. Das heißt Klimaneutralität in allen Bereichen. Alle müssen einen Beitrag leisten. Auch der Verkehrssektor. Da wir den Verkehrssektor nicht von heute auf morgen klimaneutral bekommen werden, müssen wir jetzt dringend anfangen die Emissionen im Verkehrssektor und damit eben auch im Straßengüterverkehr stetig zu senken. Als weiteres Ziel ist im Koalitionsvertrag der Ampel vereinbart, den Anteil der Schiene am Gesamtgüterverkehr bis 2025 auf 25 Prozent zu steigern. Das Klimaschutzprogramm sieht außerdem vor, dass bis 2030 ein Drittel der Fahrleistung im schweren Straßengüterverkehr entweder elektrisch oder auf Basis strombasierter Kraftstoffe angetrieben werden. In der Vergangenheit hat der Verkehrssektor mehrfach die Klimaziele verpasst. Das ist peinlich. Darum müssen wir in diesem Bereich endlich tatkräftige Maßnahmen umsetzen.

Zum 1. Januar 2024 steigt auch die Ökosteuer um vier Cent pro Liter. Warum werden Spediteure innerhalb so kurzer Zeit gleich zweimal belastet?

Ich sehe die Belastungen, beide sind seit langem klar. Und ich wiederhole: Wir müssen alle einen Beitrag leisten. Wir schaffen das gemeinsam, oder gar nicht. Aber gerne zur Einordnung: Der CO2-Preis steigt auf 40 Euro pro Tonne und folgt damit dem Klimaschutzgesetz. Um die gesellschaftlichen Folgekosten aus dem Klimawandel einzupreisen, müsste er aber eigentlich noch viel höher liegen. Ein solch hoher CO2-Preis würde allerdings nicht sozial gerecht sein, weshalb die Bundesregierung beim Klimaschutz nicht ausschließlich auf das Instrument der CO2-Bepreisung setzt. Der CO2-Preis ist dennoch wichtiger Teil, um klimafreundliches Verhalten in Industrie und Gesellschaft zu belohnen und somit Anreize zu setzen.

Verkehrsminister Winfried Hermann möchte eine Lkw-Maut auch auf Landes- und Kommunalstraßen einführen. Unterstützen Sie diesen Plan?

Für die konkrete Umsetzung sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen auf Landesebene zuständig. Der Plan ist jedoch nachvollziehbar. Das Ausweichen von Lkws auf Landes- und Kommunalstraßen ‐ also mitten durch Dörfer ‐ muss verhindert werden. Wir können den Menschen doch nicht zumuten, dass die „Autobahn“ durch unsere Gemeinden führt. Ich denke an Hochdorf und die Sorgen der Menschen in Anbetracht der B30-Umleitung durch das Dorf. Das will niemand. Und das verstehe ich sehr gut. Außerdem muss man wissen, dass der Güterverkehr auf der Schiene auch schon jetzt für jeden gefahrenen Kilometer zahlen muss. Das gilt übrigens auch auf Nebenstrecken.

Viele Spediteure wünschen sich einen Betrieb ihrer Fahrzeuge mit HVO-Diesel. Der Kraftstoff spart ca. 90 Prozent CO2-Emissionen, aber er darf aufgrund einer DIN-Norm in Deutschland nicht verwendet werden. In anderen europäischen Ländern ist HVO-Diesel erlaubt. Sollte über die Zulassung des Treibstoffs neu diskutiert werden?

Die Zulassung von HVO ist geplant und wird 2024 erfolgen. HVO kann allerdings nur eine Brückentechnologie sein, da die Klimabilanz nicht überzeugt und auch weiterhin Feinstaub verursacht wird. Hinzu kommt, dass HVO, Experten zufolge, vor allem bei schwer elektrifizierbaren Transportmitteln sinnvoll ist. Also insbesondere bei Flugzeugen oder Schiffen. Die Zukunft ‐ Stand heute ‐ gehört dem E-Lkw.