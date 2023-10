Zwei Jahre nach dem Umzug der Fahrrad-Weltleitmesse Eurobike vom Bodensee in die Mainmetropole Frankfurt sollen die neuesten Trends rund um das Fahrrad bald auch in Istanbul und Jakarta gezeigt werden. Die „Eurobike Istanbul“ findet Ende März 2024 und die „Asiabike Jakarta“ Anfang Mai 2024 statt. In Frankfurt ist die Leitmesse erneut im Juli 2024 zu sehen.

Mit dem Umzug vom Bodensee nach Frankfurt rückte die Eurobike ins Zentrum der Großstadtmobilität

Die Fairnamic, ein Gemeinschaftsunternehmen der Messegesellschaften Friedrichshafen und Frankfurt nimmt mächtig Fahrt auf und will im kommenden Jahr auch international durchstarten. Mit der Leitmesse Eurobike expandiert Fairnamic nach Istanbul und Jakarta. Beide Premieren docken an bereits etablierte Mobilitätsmessen an.

2024 findet die Eurobike zusätzlich in Jakarta und Istanbul statt

Mit diesem Schritt zur Internationalsierung zeigt die Fairnamic ihr Potential aus dem Zusammenschluss der Messe am Bodensee mit der global aufgestellten Messe in Frankfurt. Die Messemacher setzen dabei auf Partnerschaften und ihre internationalen Netzwerke.

Das dürfte sich auch positiv auf die Finanzen der Messe Friedrichshafen auswirken, die an dem Joint Venture 51 Prozent der Anteile hält. Konkrete Zahlen nennt die Messe bisher nicht.

Die Expansion der Eurobike geht im kommenden Jahr Richtung Osten. Am 28. März 2024 startet in der Türkei die erste Eurobike Istanbul und vom 30. April bis 4. Mai 2024 feiert in Indonesien die Asiabike Jakarta ihre Premiere. Beide Neuveranstaltungen finden parallel zu bereits etablierten Mobilitäts-Events statt.

Verkehr ist Herausforderung für große Städte

Mit der Präsenz in den Metropolen setzt die Messe auf die Entwicklung des Fahrrads weg vom reinen Freizeitvehikel zum Problemlöser für die Mobilität in der Stadt. „Es gibt kaum eine Großstadt weltweit, die beim Thema Verkehr nicht vor massiven Herausforderungen steht“, so Fairnamic-Geschäftsführer Stefan Reisinger.

Die Nachfrage nach zukunftsfähigen Mobilitätsformen und innovativen Produkten steige rapide. „Fahrräder, E-Bikes und Leicht-Elektrofahrzeuge haben rund um den Globus das Potenzial, verlässliche Antworten auf die drängendsten Fragen rund um nachhaltige Mobilität zu liefern“, ist Reisinger überzeugt.

„Mit unseren neuen Veranstaltungen bedienen wir die Bedürfnisse von Ausstellern und dem Fachpublikum in zwei bevölkerungsreichen Schlüssel- und Zukunftsmärkten für unsere Branche und machen uns auf den Weg, Fahrrad- und Leicht-Elektromobilität als globale Bewegungen auszurollen“, so der Geschäftsführer laut einer schriftlichen Mitteilung.

Zur Umsetzung der neuen Veranstaltungen in der Türkei und Indonesien baut die Gesellschaft Fairnamic auf das weltweite Messenetzwerk der Messe Frankfurt. Hier setze sich die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Messe Frankfurt fort, neue Synergien könnten genutzt werden. Weder in der Türkei noch in Süd-Ost-Asien gebe es bisher spezifische Messe-Plattformen für Fahrrad, E-Bike und Leichtelektro-Mobilität. „Damit bietet sich die große Chance, die Eurobike Istanbul und die Asiabike Jakarta zukünftig gemeinsam mit und für die Branche entwickeln zu können“, so Reisinger

Eurobike peilt wichtige Zukunftsmärkte an

Die erste Ausgabe der Eurobike Istanbul findet im Istanbul Expo Center in Verbindung mit der Motobike Istanbul statt. Die Motobike besuchten 2023 insgesamt 126.094 Menschen. Beteiligt waren 300 Aussteller aus 31 Ländern. Das Produktspektrum reicht von Motorrad- und Fahrradmodellen bis hin zur Ausrüstung. Interessant ist die Metropolregion Istanbul für die Messe auch deshalb, weil hier viele Hersteller und Teilelieferanten ansässig sind.

Austragungsort der Asiabike Jakarta-Premiere ist die JIE (Jakarta International Expo Kemayoran) wo parallel auch die dritte Auflage der Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) stattfindet. Organisiert wird der neue Eurobike-Satellit von der Messe Frankfurt Hongkong. Auf der neuen Messe werden traditionelle Fahrräder ebenso zu sehen sein wie E-Bikes und E-Scooters und E-Motorräder. Indonesien ist für die Messemacher als eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt ist ein Zukunftsmarkt.

Wir haben einen Messeplatz gefunden, der mit einem Schlag alle infrastrukturellen Schwierigkeiten wegwischt, die wir in Friedrichshafen hatten. Messechef Klaus Wellmann

Die Eurobike findet 2024 zum dritten Mal in Frankfurt statt. Zuvor war die Leitmesse 29 Jahre lang am Bodensee angesiedelt. Mit dem Umzug rückte sie ins Zentrum der Mobilitätsbranche, die sich immer stärker vernetzt. Dabei verschmelzen die Grenzen zwischen Fahrrad, Motorrad und anderen Elektro-Fahrzeugen ‐ wie zuletzt im Sommer dieses Jahres zu besichtigen war.

2021 hatten die Messegesellschaft Friedrichshafen und die Messe Frankfurt das gemeinsame Unternehmen Fairnamic gegründet, um künftig gemeinsam die Eurobike und die Luftfahrtmesse Aero auszurichten. Die Aero findet nach wie vor in Friedrichshafen statt Die Messe Friedrichshafen hält am Joint Venture 51 Prozent der Anteile, 49 Prozent gingen nach Frankfurt.

Ohne das Joint Venture hätte Friedrichshafen die Eurobike wohl ganz verloren

Mit dem Verkauf der Eurobike-Anteile an die Messe Frankfurt sicherte sich die durch die Corona-Krise angeschlagenen Messe Friedrichshafen ihre Liquidität. Während der Anteilsverkauf 2021 bereits ordentlich Geld in die Kassen spülte, wird ein Rücklauf der Ergebnisse aus dem Joint Venture zur Messe Friedrichshafen erst ab dem Geschäftsjahr 2023 in der Bilanz sichtbar sein. Die Messe legt ihre Zahlen regelmäßig erst Mitte des folgenden Jahres vor und hält sich im Vorfeld bedeckt.

2022 erwirtschaftete die Messe einen Umsatz von 11,9 Millionen Euro und blieb damit unter dem Wert des Vorjahres und deutlich unter den Werten vor der Pandemie. Unter dem Strich stand ein Minus von 1,4 Millionen Euro.

Messechef zieht positives Fazit

Messechef Klaus Wellmann zog im Anschluss an die Eurobike 2023 ein positives Fazit: „Wir haben einen Messeplatz gefunden, der mit einem Schlag alle infrastrukturellen Schwierigkeiten wegwischt, die wir in Friedrichshafen hatten.“ Mit über 1900 Ausstellern habe sich die Eurobike bereits nach zwei Saisons deutlich vergrößert. Friedrichshafen verdiene so weiterhin an einer Messe, die sie laut Wellmann ohne das Joint Ventures verloren hätte.