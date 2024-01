Mehrwegangebotspflicht ist für die Tonne

Ressourcen sparen durch reduzierten Verpackungsverbrauch und weniger Müll. Mit diesem Ziel ist die im Januar 2023 eingeführte Mehrwegangebotspflicht angetreten. Nach knapp einem Jahr lässt sich eine erste Bilanz ziehen. Zu komplex, zu wenig kommuniziert und zu sperrig ist das Gesetz. Wer ist schuld? Politik, Geschäfte oder doch der Verbraucher?

Gesetz verwirrt mit Uneindeutigkeiten

Es wirkt so simpel: Geschäfte, die Essen und Trinken to go anbieten, müssen dieses auf Wunsch auch in Mehrwegverpackungen anbieten. Das dazugehörige Gesetz ist etwas länger. Zunächst fallen nicht alle Geschäfte unter die Mehrwegangebotspflicht, kleine Geschäfte unter 80 Quadratmeter oder mit weniger als fünf Beschäftigten gehören nicht dazu. In der Regelung ist auch nur die Rede von Plastikverpackungen; der Pizzakarton und die Alufolie beim Döner sind ausgenommen. Mehrweg ist auch nicht einheitlich, so kann der Kaffeebecher vom Stuttgarter Bahnhof in Ravensburg eventuell gar nicht abgegeben werden.

Das Mehrwegsystem müsste vereinheitlicht sein, wie beim Flaschenpfand. Stefan Körber, Hauptgeschäftsführer Bäckerinnung Südwest

Das Umweltbundesministerium will hier nachbessern und schreibt auf Anfrage von einem Gesetzesentwurf, der zukünftig alle Verpackungsmaterialien einschließen und auch die Nutzung von Einwegverpackungen vor Ort verbieten soll. Für das Landesministerium Baden-Württemberg sei es zu früh, die Mehrwegangebotspflicht nach einem Jahr final zu bewerten. Es sieht auch die Betriebe in der Pflicht, die Regelung besser umzusetzen und hat dazu einen Leitfaden und ein Merkblatt angefertigt.

Bäckereien zeigen Unmut

„So einen Wahnsinn kann nur die deutsche Politik verfassen und dann auch noch in allen Bundesländern unterschiedlich interpretieren“, schimpft Marc Hamma, der über 50 Bäckereien in Baden-Württemberg betreibt, unter anderem in Ravensburg, Bad Waldsee und Ulm. So brauche er für Salate eine Mehrwegverpackung, Aldi oder Lidl können diese aber in Einwegschalen verkaufen: „Ich weiß ja nicht, wer mehr verpackte Speisen in Deutschland verkauft“, so der Bäcker. In seinen Bäckereien setzt Hamma auf eigene Mehrwegbecher, da Alternativen nicht zur Füllmenge der Getränke passen.

„Das Mehrwegsystem müsste vereinheitlicht sein, wie beim Flaschenpfand“, sagt Stefan Körber, Hauptgeschäftsführer der Bäckerinnung Südwesten, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Er sehe die Mehrwegangebotspflicht insgesamt kritisch: „Man muss sich langsam wirklich fragen, ob man die Energie nicht in die falschen Dinge steckt.“

Die Bäckereien machten alles mit, wirklich angenommen werde aber sowohl das Befüllen von privaten Kaffeebechern nicht als auch die neuen Mehrwegbecher. „Wir erfüllen Kundenwünsche. Wenn der Kunde Mehrweg haben will, bekommt er Mehrweg. Wir als Bäckereien wollen die Kunden aber nicht erziehen“, betont der Verbandschef. Die Politik solle lieber fragen, ob die Menschen das denn überhaupt möchten, bevor solche Gesetze eingeführt werden.

Geringe Kundennachfrage nach Mehrweg

Marc Hamma berichtet im vergangenen Jahr von 681 verkauften Mehrwegbehältern, eine Quote von weniger als 0,01 Prozent. Marc Nagel, der in Amstetten (Alb-Donau-Kreis) seine Metzgerei führt, ist bei knapp einem Prozent: „Ich gehe durch die Kosten für die Mehrwegbehälter mit einem Minus raus“, sagt der Metzger. Laut einer Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbands in Baden-Württemberg (Dehoga) vermelden 86,5 Prozent von 600 Betrieben eine geringe oder nicht vorhandene Nachfrage. „Ein Bauarbeiter meinte zu mir, was er mit der doofen Schüssel soll, die muss er ja dann wieder zurückbringen“, so Nagel. In seiner Metzgerei habe er durch das Verkaufspersonal und mehrere Schilder auf Mehrweg hingewiesen.

Die Informationspflicht müsse sich in vielen Betrieben noch verbessern, meinen etwa Verbraucherschützer: „In einem Fall wurde auf Bitte nach einem Mehrwegbecher entgegnet: Sind Sie sich sicher? Das kostet fünf Euro Pfand“, sagt Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Viele Verstöße bei wenig Kontrollen

Insgesamt werde es den Konsumenten noch zu sehr erschwert, indem etwa Mehrwegbecher in Bäckereien nicht neben dem Kaffeeautomaten stehen oder die Hinweise nur kleingedruckt angeschrieben sind. Auch einheitliche Mehrwegbecher und zentrale Sammelstellen könnten den Verbraucher zur Mehrwegnutzung motivieren. In Stichproben der Verbraucherzentrale im Frühjahr 2023 erfüllten bei 65 überprüften Betrieben nur 28 die Mehrwegangebotspflicht in vollem Maße - trotz drohender Bußgelder bis zu 10.000 Euro.

Die notwendigen Kontrollen liegen dabei in der Hand der Stadt- und Landkreise, insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2023 in Baden-Württemberg 189 Kontrollen durchgeführt, wie das Umweltministerium Baden-Württemberg mitteilt. Zu Verstößen kam es in 72 Betrieben. „Der hohe Prozentsatz an Verstößen erklärt sich daher, dass ein Großteil der Kontrollen anlassbezogen, beispielsweise aufgrund von Hinweisen, durchgeführt wurden“, sagt das Umweltministerium dazu.

Holzäpfel geht beim Konsumenten von einem grundlegenden Interesse an Mehrwegbehältern aus, es müsse diesem aber möglichst einfach gemacht werden. In Kinos, die ebenfalls unter das Gesetz fallen, sei eine Umsetzung von Mehrwegverpackungen, die nach dem Film wieder eingesammelt werden, beispielsweise sehr sinnvoll und gut umsetzbar. Die Betreiber müssen es aber von sich aus mehr vorantreiben, dann könne das Modell auch funktionieren.