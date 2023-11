„Wir haben eine Subventionsmentalität, die leider auch von der Politik befeuert wird“, kritisiert Clemens Fuest, Präsident des Münchner Ifo-Instituts, und fordert weniger Staat in der deutschen Wirtschaftspolitik. Der Volkswirt war kürzlich als Redner bei einer Vortragsveranstaltung der BW Bank in Ulm zu Gast und hat sich bei dieser Gelegenheit ausführlich mit der „Schwäbischen Zeitung“ unterhalten. Dabei beantwortete er auch die Frage, ob die Deutschen mittlerweile zu faul sind.

Eine Hiobsbotschaft jagt die nächste. Haben wir die Talsohle der Rezession schon erreicht oder geht es weiter bergab?

Nach unserer Einschätzung haben wir tatsächlich die Talsohle erreicht. Wir erwarten für 2023 eine schrumpfende Wirtschaft ‐ für das letzte Quartal aber schon wieder eine gewisse Stabilisierung. Im neuen Jahr rechnen wir dann wieder mit einer positiven Wachstumsentwicklung von 1,3 Prozent. Das ist noch nicht sehr viel ‐ aber immerhin keine weitere Schrumpfung.

Was sind die größten Risiken?

Ein großes Risiko ist die weitere Entwicklung der Energiepreise, die natürlich auch mit der weiteren Entwicklung in Nahost zu tun haben. Wenn sich der Konflikt nicht ausweitet ‐ das heißt, wenn er auf den Gazastreifen und Nord-israel beschränkt bleibt, erwarten wir keine große Bewegung für den Ölpreis. Aber wenn es eine Ausweitung gibt ‐ insbesondere um die Golfstaaten, dann könnte es anders laufen. Die Weltbank erwartet, dass der Ölpreis im schlimmsten Fall auf 150 Dollar steigen könnte. Dann würde das Konjunkturbild völlig anders aussehen. Aber wir rechnen im Moment damit, dass der Konflikt beschränkt bleibt.

Gibt es weitere Risiken?

Die weitere Entwicklung in China und die Zinssteigerung ‐ diesbezüglich könnte es auf den Finanzmärkten noch zu stärkeren Anpassungen kommen.

Aktuell sind die Gasspeicher zu 100 Prozent gefüllt. Können wir völlig entspannt sein?

Die gute Nachricht ist, dass eine Gasmangellage deutlich weniger wahrscheinlich ist als noch vor einem Jahr. Ganz ausschließen, dass es noch einmal eng werden könnte, kann man sicher nicht. Aber es sieht deutlich besser aus als im vergangenen Jahr.

Man hört inzwischen vermehrt von Kurzarbeit und zum Teil auch schon von Entlassungen. Sehen Sie das in großem Stil auf uns zukommen?

Beides wird in diesem Winter schon zunehmen ‐ aber wir rechnen nicht mit einer Entlassungswelle im großen Stil. Selbst wenn jetzt die Aufträge fehlen sollten, dominiert bei vielen Unternehmen doch die Sorge um die künftige Sicherung des Fach- und Arbeitskräftebedarfs. Die Unternehmen horten also lieber ihre Mitarbeiter. Wir gehen davon aus, dass die große Mehrzahl der Firmen das auch durchhalten kann. Das Gute an der aktuellen Wirtschaftskrise ist ja, dass sie weitgehend ohne größere Entlassungen vonstattengeht.

Welche Branchen haben die größten Probleme?

Das ist zum einen die Baubranche ‐ vor allem der Hochbau. Viele Unternehmen melden hier Auftragsmangel. Zudem sind es die energieintensiven Branchen wie die Chemie- und Metallindustrie, die Papierindustrie sowie auch Glas und Keramik, die sehr mit den hohen Energiekosten zu kämpfen haben.

Sie lehnen den viel diskutierten Industriestrompreis oder auch eine Subventionierung des Strompreises, wie nun beschlossen, ab. Warum?

Wenn ein Faktor wie Energie knapp und teuer ist, dann hat es keinen Sinn, gegen diese Verknappung anzusubventionieren. Die Vorstellung, dass Energie bei uns nur vorübergehend teuer sein wird, weil wir die Erneuerbaren ausbauen, überzeugt nicht. Erneuerbare Energien sind nicht billig, weil man eine Speicher-Technologie oder Back-up-Kraftwerke daneben stellen muss. Studien besagen, dass Deutschland dauerhaft mit hohen Energiepreisen rechnen muss. Deshalb ist die Idee der Subvention als Brücke nicht tragfähig. Das ist eine Brücke ins Nichts. Die Politik hat zu Verknappung der Energie maßgeblich selbst beigetragen ‐ indem sie entschieden hat, kein Fracking in Deutschland zuzulassen, und indem sie die noch laufenden Kernkraftwerke abgeschaltet hat. Wenn man solche Entscheidungen trifft, muss man auch die Konsequenzen tragen.

Das heißt?

Man muss den Strukturwandel, der daraus folgt, dann auch zulassen. Die Alternative wäre ein Umschwenken in der Energiepolitik. Man könnte die Gasförderung in Deutschland zulassen und langfristig auch die Kernkraftwerke wieder anschalten.

Beides deutet sich ja nicht gerade an?

Genau. Das deutet sich nicht an. Aber trotzdem kann man sich immer wieder neu entscheiden. Ansonsten muss man eben mit den hohen Energiekosten leben.

Heißt das, für Chemie, Stahl und weitere energieintensive Branchen wird es eng? Müssen wir die Abwanderung dieser Unternehmen akzeptieren?

Energiekosten sind nur einer von mehreren Standortfaktoren. Aber bei sehr energieintensiven Prozessen muss man damit rechnen, dass bestimmte Teile der Wertschöpfungsketten ins Ausland verlagert werden. Das ist unvermeidlich. Dann müssen eben andere Wertschöpfungspotenziale erschlossen werden.

Zum Beispiel?

Niemand weiß genau, welche Branche in Zukunft in Deutschland erfolgreich sein wird. Aber im Mittelstand und bei den Hidden Champions schlummern doch erhebliche Potenziale. All diese Unternehmen könnten expandieren, wenn sie die Fachkräfte dafür hätten und die Bürokratie-Belastung nicht so groß wäre. Die Aufgabe der Politik ist es, für bessere Rahmenbedingungen zu sorgen und in der Breite Forschung und Entwicklung zu fördern. Wo die neue Wertschöpfung dann entstehen wird, muss sich erst am Markt erweisen.

Sind wir schon in einem Subventionswettlauf? Man hat den Eindruck, jedes Unternehmen ruft bei fast jeder neuen Investition sofort nach staatlicher Unterstützung.

Ganz bestimmt sind wir das. Wir haben inzwischen eine Subventionsmentalität, die leider auch von der Politik befeuert wird. Das ist eine klare Schwäche der derzeitigen Wirtschaftspolitik, nicht nur in Deutschland. Nicht jede Subvention ist falsch ‐ aber man muss Subventionen schon genau begründen. Ganz problematisch ist es, einzelne Unternehmen rauszusuchen und diesen dann sehr hohe Subventionen zu geben ‐ zum Beispiel für Chipwerke. Das ist nicht der richtige Weg.

Übernimmt sich der Staat da?

Es geht nicht nur darum, dass sich der Staat finanziell übernimmt. Wir haben grundsätzliche konzeptionelle Probleme in der Wirtschaftspolitik. Das heißt, man macht einfach das Falsche.

Wie geht es mit der Inflation weiter? Ist das Schlimmste überstanden?

Es ist noch etwas zu früh, sich zu entspannen, aber die aktuell beobachtbaren Daten deuten darauf hin, dass wir den Zinsgipfel erreicht haben. Das heißt, dass die Inflationsraten langsam, aber stetig zurückgehen werden.

Wo wird sich die Inflation einpendeln?

Wir können davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr zwischen zwei und drei Prozent Inflation liegen werden. Es wird aber schwer werden, wieder unter die zwei Prozent zu kommen. Nicht zuletzt sind die aktuellen Lohnsteigerungen ja erheblich. Insofern können wir noch nicht aufatmen, aber die ganz dramatischen Entwicklungen sind überwunden.

Welche Rate wäre maximal akzeptabel?

Wir haben das Ziel von zwei Prozent ‐ und dabei sollten wir auch bleiben.

Sie haben die jüngste Zinspause der EZB gelobt. Reichen die bisherigen Erhöhungen tatsächlich aus?

Vorerst, ja. Wenn alles gut geht, können wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 vielleicht sogar schon wieder Zinssenkungen sehen. Das setzt aber voraus, dass die Inflation weiter zurückgeht.

Was ist das größte Risiko, dass das „Gespenst“ der Inflation wieder zurückkehren könnte?

Ganz klar die Situation in Nahost und deren Auswirkung auf die Energiepreise.

Der Unmut in der Wirtschaft scheint immer größer zu werden. Jüngst gingen in Ulm 700 Unternehmer und deren Mitarbeiter auf die Straße ‐ inklusive IHK, Handwerkskammer und Südwestmetall. Können Sie den Frust nachvollziehen?

Ja. Ich glaube, dass der Protest berechtigt ist. Die Politik schafft es nicht, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Unternehmen sich gut entwickeln können.

Was muss besser werden?

Knackpunkte hierbei sind die Energiepolitik und die wachsende Bürokratie. Die Politik spricht oft von Bürokratieabbau, betreibt aber Bürokratieaufbau. Das sind häufig Maßnahmen mit guten Absichten, aber auch Maßnahmen, die nicht durchdacht sind und neue und unnötige Bürokratie schaffen. Das muss aufhören.

Beim jüngsten Bund-Länder-Treffen wurden ja etliche Maßnahmen angekündigt. Geht es jetzt los oder bleibt es mal wieder nur bei leeren Worten?

Die Botschaft, dass Entbürokratisierung notwendig ist, ist in der Politik durchaus angekommen. Jedoch liegen Rhetorik und Praxis weit auseinander. Die Politik ist ehrlich bemüht, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen. Bei der Bürokratie brauchen wir aber einen konzeptionellen Wechsel in der Politik. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass dieser wirklich kommt. Positiv zu sehen ist, dass wir mittlerweile zumindest die Debatte haben.

Eine sehr große Herausforderung für die Wirtschaft ist der Arbeits- und Fachkräftemangel. Immer weniger Frauen wollen Vollzeit arbeiten, zudem wechseln immer mehr Männer in Teilzeit. Sind wir mittlerweile zu faul in Deutschland?

Wer in Teilzeit arbeitet, hat häufig familiäre Verpflichtungen, Eltern müssen sich zum Beispiel um die Kinder kümmern. Das Ziel einer Gesellschaft besteht nicht darin, möglichst viele Stunden zu arbeiten. Aber die Politik muss schon überlegen, wie sie Rahmenbedingungen schaffen kann, die zur Arbeit ermutigen. Es gibt etliche Stellschrauben: Zum Beispiel macht es die Anrechnungsregelung beim Bürgergeld unattraktiv, in Vollzeit zu arbeiten.

Wer von Teilzeit auf Vollzeit geht, dem wird zu viel weggenommen. Manchmal kann es sogar sein, dass jemand, der mehr arbeitet, am Ende weniger hat als vorher. Das liegt daran, dass die Sozialleistungen häufig nicht aufeinander abgestimmt sind. Diese Fehlkonstruktionen müssen wir korrigieren. Mehrarbeit muss sich lohnen! Auch die Kinderbetreuung muss besser werden.

Das Bürgergeld wird im Januar erhöht. Stimmt der Abstand zwischen Löhnen und Bürgergeld noch? Oder ist Zweiteres zu hoch? Man hört: Die ersten Unternehmen melden schon Kündigungen, weil das Bürgergeld immer attraktiver wird.

In aller Regel hat man schon mehr Geld, wenn man arbeitet. Aber häufig ist der Mehrverdienst so gering, dass es sich rein finanziell wirklich nicht lohnt. Die Höhe des Bürgergelds für Empfänger ohne eigenes Einkommen zu diskutieren, ist wenig fruchtbar, da sie weitestgehend von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vorgegeben ist.

Aber bei den Anrechnungsregelungen könnte man ‐ wie schon gesagt ‐ deutlich mehr machen. Wir müssen es weniger attraktiv machen, nur Teilzeit zu arbeiten und sich sonst auf Bürgergeld zu stützen. Das Ifo hat ein Reformpaket entwickelt, mit dem wir etwa 400.000 Vollzeitstellen an Arbeitsangebot dazugewinnen ‐ und das, ohne dass die Ungleichheit zunimmt oder der Staat fiskalisch belastet wird.

Wie können wir mehr Arbeitslose in Arbeit bringen?

Die Potenziale hier sind beschränkt. Viele Langzeitarbeitslose sind schwer vermittelbar, viele andere sind auch einfach zwischen Jobs. Es gibt aber andere Potenziale, die wir besser nutzen müssen ‐ wenn man zum Beispiel an die Lebensarbeitszeit denkt. Wir müssen es attraktiv machen, nach dem Renteneintritt freiwillig länger weiterzuarbeiten. Wir müssen auch über das Rentenzugangsalter nachdenken.

Welches Rentenalter wäre erforderlich?

67 Jahre sind schon ziemlich viel. Das Rentenzugangsalter sollte in den kommenden Jahren in dem Maß erhöht werden, in dem die Lebenserwartung steigt. Außerdem müssen wir die Rentenerhöhungen dämpfen.