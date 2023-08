Mehr Zuversicht, weniger Angst

Bei manchen löst sie Begeisterung aus, anderen jagt sie eine Heidenangst ein: die Künstliche Intelligenz. KI — so viel lässt sich schon heute sagen — wird ähnlich gravierende Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft haben wie einst die Erfindung der Dampfmaschine, der Start ins Computerzeitalter und später dann die Entwicklung von Internet und Smartphone.

Der Unterschied: Während sich viele Technologien in der Vergangenheit recht langsam entwickelt und nach und nach etabliert haben, vollziehen sich die Fortschritte bei der KI rasend schnell. Nicht umsonst sind sogar ausgewiesene Experten verwundert. Einige warnen sogar eindringlich vor den Gefahren dieser Technologie. Die Herausforderungen sind enorm: So müssen etwa Fragen des Urheberrechts, des Datenschutzes und der Privatsphäre geklärt werden. Auch gilt es, klare Grenzen für den Aktionsradius von KI zu ziehen — etwa in der Justiz, der Medizin oder der Vermögensverwaltung. Auch die Arbeitswelt dürfte vor einer Revolution stehen: Manche Experten sehen durch KI viele Millionen Jobs in Gefahr. Aber auch die Chancen sind gewaltig: KI wird sehr vieles sehr viel einfacher, schneller und komfortabler machen. Freiräume für ganz neue Ideen entstehen dadurch ebenso wie neue Geschäftsmodelle und damit auch Jobs.

Wie die Chancen und Risiken der KI genau verteilt sein werden, bleibt noch im Dunkeln. Vor diesem Hintergrund verbreitet zumindest eine Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) etwas Zuversicht: KI werde vermutlich eher Arbeitsplätze schaffen als vernichten, heißt es dort. Trotzdem dürften gewaltige Veränderungen auf die Beschäftigten zukommen — manche Berufe werden sich nur leicht verändern, andere sehr stark, wieder andere werden wegfallen.

Wie auch immer man dazu steht — aufhalten lässt sich KI nicht. Gerade wir Deutschen sollten deshalb viel mehr die Vorteile und Chancen dieser Technologie sehen. Denn auch hierbei sind uns Länder wie die USA und China bereits meilenweit voraus. Dabei geht es nicht um naive Technologie–Gläubigkeit und das Wegwischen aller Bedenken. Aber weniger Angst und deutlich mehr Zuversicht sollten nicht schaden.