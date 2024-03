Der Heidenheimer Medizinartikelhersteller Hartmann schreibt wieder wachsende Umsatzzahlen. Im Jahr 2023 ist der Umsatzerlös um 2,3 Prozent auf mehr als 2,53 Milliarden Euro angewachsen. Damit hat sich das Unternehmen aus der Misere der vergangenen Jahre befreit. Doch die Firma hält trotzdem an einer Produktionsverlagerung nach Polen fest.

Dass sich Hartmann in letzter Zeit schwertat, lag vornehmlich an der abflauenden Corona-Pandemie. Viele Medizinartikel, wie Desinfektionsmittel, werden mittlerweile nicht mehr in solch großen Mengen benötigt. Das ist auch heute für das Unternehmen noch deutlich spürbar.

Die Chefin ist optimistisch

So ist das Segment „Infektionsmanagement“ der einzige Geschäftsbereich, in dem die Umsätze im vergangenen Geschäftsjahr rückläufig waren. Um ganze acht Prozent sind hier die Umsatzerlöse gesunken.

Trotzdem läge die Zahl der Beschäftigten weiterhin konstant bei rund 10.000 Personen. „Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren neuen Produkten und Innovationen hier wieder einen Umsatzschub nach vorne schaffen können“, sagt Britta Fünfstück, Vorstandsvorsitzende der Hartmann Gruppe.

Um Innovationen voranzutreiben, hat Hartmann bereits 2019 ein „Transformationsprogramm“ gestartet. „Wir haben ganz bewusst die Zahl unserer Innovations- und Forschungsprojekte hochgefahren. Dazu haben wir mehr Mitarbeitende eingestellt, Industriekooperationen gestartet und mit Universitäten zusammengearbeitet“, erklärt Fünfstück.

Herausgekommen sind dabei Produkte wie ein neuartiges Wundpflaster. Durch eine perforierte Silikonoberfläche und ein dahinterliegendes saugfähiges Material erzeuge das Pflaster die optimalen Bedingungen, um chronische Wunden zu heilen.

Innovationen bringen Umsatzwachstum

Neben diesem Artikel hat Hartmann im vergangenen Jahr viele weitere neuartige Produkte eingeführt. So zum Beispiel einen Desinfektionsschaum, der die Hände nicht nur desinfiziert, sondern auch pflegt. Hinzu kommen Produkte, wie neuartige, extrem saugfähige Windeln und Desinfektionstücher, die kein Plastik enthalten.

Diese Innovationen im Rahmen des Transformationsprogramms haben sich für Hartmann ausgezahlt. So ist im Segment Wundversorgung ein Umsatzwachstum von 5,6 Prozent verbucht worden. Im Bereich des Inkontinenzmanagements lag das Wachstum sogar bei 6,2 Prozent.

Für die Industrie ist es ein Dilemma, dass Verbesserungen in der Produktqualität nur einen geringen Einfluss auf die Rückerstattung haben. Britta Fünfstück

Das bereinigte Ebitda von Hartmann, also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, lag 2023 bei 203,4 Millionen Euro. Mehr als 50 Millionen seien hierbei allein durch die Projekte des Transformationsprogramms erwirtschaftet worden.

Und das, obwohl das Unternehmen aktuell vor allem mit hohen Materialkosten zu kämpfen hat. Diese können nicht einfach an die Kunden weitergeben werden. Beispielsweise sind im Inkontinenzbereich die Preise durch Verträge mit Krankenkassen festgelegt, die in den vergangenen Jahren bis 2022 kontinuierlich gesenkt wurden.

Mehrere Produktlinien werden nach Polen verlagert

„Für die Industrie ist es ein Dilemma, dass Verbesserungen in der Produktqualität nur einen geringen Einfluss auf die Rückerstattung haben“, sagt Unternehmenschefin Fünfstück.

Doch die Entscheidung, das Werk in Heidenheim zu schließen und mehrere Produktionslinien nach Polen zu verlagern, habe nicht an den hohen Materialkosten gelegen, sondern an den hohen Lohnkosten.

„Der Kostendruck im Gesundheitssystem erfordert, dass man kostengünstige Produktionen garantiert“, sagt Fünfstück. Durch neue Maschinen habe man die Effizienz der Werke zwar oftmals noch heben können, im Fall des Heidenheimer Standorts sei es aber unvermeidlich gewesen, abzuwandern. Für die rund 120 Mitarbeiter habe man nach Lösungen gesucht.

Viele seien im größeren Standort in Herbrechtingen untergekommen. An diesem Werk hält Hartmann weiterhin fest. Insgesamt will die Unternehmensgruppe im Jahr 2024 mehr als 140 Millionen Euro reinvestieren.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Hartmann ein bereinigtes Ebitda zwischen 200 und 240 Millionen Euro sowie ein „moderates Umsatzwachstum“. „Wir sind ein Heidenheimer Unternehmen und werden es auch bleiben“, stellt Britta Fünfstück am Ende klar.