Auf den ersten Blick sieht beides aus wie eine Stihl Motorsäge. Auf den zweiten Blick wird klar: Die Marke beim unteren Produkt ist falsch geschrieben, es handelt sich um ein Plagiat.

Oben ist die originale Motorsäge der Firma Stihl zu sehen. Unten das Plagiat mit vertauschtem I und H der chinesischen Firma Hangzhou Guley Garden. Diese hat bereits zuvor mehrfach Kopien von Stihl-Produkten hergestellt. (Foto: Aktion Plagiarius e.V. )

Um ein „ausgezeichnetes“ sogar: Im Jahr 2021 erhielt das Plagiat der Stihl MS 250 den ersten Preis der Aktion Plagiarius. Eine Negativauszeichnung, die jedes Jahr die dreistesten Kopien offen zur Schau stellt und am heutigen Freitag im Rahmen der Messe Ambiente verliehen wird.

Aktion Plagiarius zeichnet dreiste Plagiate aus

Plagiate sind dabei eine reale Bedrohung für die deutsche Wirtschaft. „Erhebungen zeigen, dass Plagiate und Fälschungen rund 70.000 Arbeitsplätze pro Jahr kosten“, sagt Rechtsanwältin Aliki Busse, die täglich gegen Markenrechtsverletzungen vorgeht und Mitglied der Aktion Plagiarius ist.

Ihr Vater Rido Busse hat die Aktion 1977 ins Leben gerufen. „Der Kampf gegen Plagiate ist mir in die Wiege gelegt worden, ich bin mit der Problematik aufgewachsen“, so Busse.

Der Zwerg mit der goldenen Nase ist die Trophäe der Aktion Plagiarius und steht für die Profite, die Nachahmer durch Plagiate erwirtschaften. (Foto: Aktion Plagiarius e.V. )

Die Aktion soll auf die Problematik aufmerksam machen, organisiert dazu Veranstaltungen für Unternehmen und schult diese im Umgang mit Markenschutz.

Abgeholt wurden die Preise nie, einmal kam es zu einem ungewollten Missverständnis: „Meine Mutter hat einen Kunden in Seoul besucht und dort hing im Besprechungszimmer die Urkunde der Aktion Plagiarius. Die dachten wohl, das sei eine deutsche Auszeichnung, die müsse gut sein“, erzählt Busse. Insgesamt reagieren die Unternehmen ganz unterschiedlich auf den Preis. Vom Ignorieren bis zum Klagen sei alles dabei.

Plagiate schädigen Ruf von Unternehmen

Das Grundproblem bei Plagiaten ist, dass die Kosten für Entwicklung, Design und Werbung für den Nachahmer wegfallen und dieser das Produkt günstiger anbieten könne, sagt Busse. Auch die Herstellung, die oftmals in China stattfindet, sei bei Plagiaten meist günstiger.

Wenn sie einen Laden in China zugemacht haben, macht der nächste eine Straßenecke weiter auf. Aliki Busse

Das Unternehmen Stihl in Waiblingen ist bereits mehrere Male gegen Nachahmer aus China vorgegangen - mit Erfolg: „Auf dem deutschen Markt gibt es bei uns nur noch sehr wenige Plagiatsfälle“, teilte das Unternehmen auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Busse schätzt die Gefahr insgesamt nach wie vor als groß ein: „Die Prognose ist, dass es eher schlimmer wird. Durch den 3D-Druck können viele Produkte noch einfacher nachgemacht werden.“

Als Beispiel dient das Unternehmen Koziol aus Erbach im Odenwald, das Wohnaccessoires und Haushaltsgegenstände in Deutschland produziert. Durch die einfache Herstellung falle es Nachahmern recht leicht, Produkte in geringer Qualität aber hoher Stückzahl in China herzustellen, so Busse. „Oft enthalten diese Produkte Weichmacher. Wenn diese in Zusammenhang mit den Originalprodukten und der Marke Koziol gesetzt werden, hat das Unternehmen den Schaden.“

Wie sich Unternehmen schützen können

Der Kampf gegen Fälscher gleicht einem Kampf gegen Windmühlen: „Wir erwischen die einfach nicht. Wenn sie einen Laden in China zugemacht haben, macht der nächste eine Straßenecke weiter auf. Das ist dann der Schwager, Bruder oder sonst was“, sagt Busse. Jede Woche meldet sie zu einem einzigen Produkt eines Klienten zwischen 40 und 70 Fälschungen an. China sei nicht interessiert, genügend dagegen vorzugehen.

Dazu komme der hohe Preis, der bei Klagen auf die deutschen Unternehmen zukommt und für Mittelständler oft nicht zu stemmen ist. Busse empfiehlt grundsätzlich Schutzrechte in den absatzstärksten Ländern abzuschließen. Das sei der wichtigste Schritt für eine rechtliche Anfechtung von Plagiaten. Busse berichtet dabei von Fällen, in denen Nachahmer aus China gegen Originalhersteller klagten, da diese in China kein Patent angemeldet hatten. Stihl versucht darüber hinaus durch lokale Ermittler in China gegen Nachahmer vorzugehen, so ein Unternehmenssprecher. Außerdem überwacht das Unternehmen viele Onlineplattformen und lässt Fälschungsangebote löschen.

Verbraucher und Onlineshops in die Verantwortung ziehen

Auf Onlineshops wie Amazon, Ebay und Temu lassen sich bequem Plagiate aus aller Welt bestellen, für jeden zugänglich, nur wenige Klicks entfernt. Der Käufer hat dabei strafrechtlich nichts zu befürchten: „Für mich sollte das bewusste Kaufen strafbar sein. Wenn es niemand kaufen würde, würde es auch keine Plagiate geben“, sagt Busse.

Gesundheitlich bestehen für den Verbraucher Risiken, wenn medizinische Plagiate wie Blutdruckgeräte, Prothesen oder Medikamente ohne Kontrollschleifen direkt zum Verkauf angeboten werden. Meistens seien Plagiate deutlich erkennbar, wenn der Preis zu weit entfernt vom Original liege. Auch Stihl appelliert an den Verbraucher: „Man sollte sich informieren, wie viel das gesuchte Produkt üblicherweise kostet und immer hellhörig werden, wenn der Unterschied sehr groß ist“, sagt Kreil.

Für Busse sind Onlineshops ein großes Problem. Diese müssten mehr in die Verantwortung genommen werden. Blacklists seien eine Möglichkeit, um wiederkehrende Fälschungsangebote direkt zu verhindern. Oftmals sind die Firmen hinter solchen Angeboten gar nic ht nachvollziehbar: „Die Hürden müssen höher sein. Anbieter dürfen sich nicht hinter willkürlichen Buchstabenkombinationen im Impressum verstecken“, mahnt Busse. Konsumenten können aktiv gegen Plagiate vorgehen und verdächtige Produkte di rekt an Hersteller und Verbraucherzentralen weitergeben.