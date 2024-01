Einzelhandel

Luxusläden drängen sich vor Olympia auf Champs-Élysées

Paris / Lesedauer: 1 min

Schlendern, bummeln, einkaufen: Monatlich kommen mehr als eine Million Besucher in die Champs-Élysées in Paris. (Foto: Nano Calvo/Zuma Press/dpa )

In sechs Monaten beginnen in Paris die Olympischen Sommerspiele. Auf der Champs-Élysées, einer der teuersten Einkaufsstraßen der Welt, wird es eng. Viele Luxusläden bringen sich in Stellung.