Landwirte verdienen mehr und bleiben unzufrieden

Die Ergebnisse der Landwirte in Baden-Württemberg sehen gar nicht so schlecht aus. Doch die Stimmung in der Branche und vor allem der Blick nach vorne sind alles andere als positiv. „Im aktuellen Wirtschaftsjahr erwarten wir einen Rückgang wegen teils stark gefallener Erzeugerpreise bei weiterhin hohen Kosten“, sagte Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbands (LBV) Baden-Württemberg, auf der Jahrespressekonferenz der Branche in Stuttgart. „Die wirtschaftliche Situation in den Obst- und Weinbaubetrieben ist dramatisch. Auch der Ackerbau bereitet Sorgen.“

Baden-württembergische Betriebe sind bundesweit Schlusslicht

Im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2022/2023 betrug das Unternehmensergebnis je Familienarbeitskraft im Durchschnitt aller Sparten 50.902 Euro, im Vorjahreszeitraum waren es nur 41.302 Euro. Je Betrieb belief sich das Ergebnis auf 77.013 Euro (2021/2022: 62.859 Euro). Rukwied hält die Werte trotz des Anstiegs immer noch für zu niedrig. „Die landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe in Baden-Württemberg sind bei den Unternehmensergebnissen erneut Schlusslicht unter den Bundesländern“, berichtete der LBV-Chef, der zugleich Präsident des Deutschen Bauernverbands (DBV) ist.

Zum Vergleich: Bundesweit stieg das durchschnittliche Unternehmensergebnis der Betriebe auf ein Allzeithoch von je 115.400 Euro - ein Plus von 45 Prozent. In Schleswig-Holstein liegt es sogar bei mehr als 136.000 Euro. Neben den deutlich größeren Betriebsgrößen im Norden Deutschlands sorgen auch die witterungsbedingt höheren Erträge bei der Getreideernte 2022 für diese deutlichen Unterschiede, heißt es.

Höherer Mindestlohn belastet Obstbauern

Die Ackerbaubetriebe in Baden-Württemberg mussten im zurückliegenden Wirtschaftsjahr ein Minus von 15,1 Prozent auf 59.136 (21/22: 69.663) Euro je Betrieb hinnehmen. „Die Ursache liegt darin, dass bei Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln die Naturalerträge deutlich niedriger waren. Zudem wirkten sich vor allem höhere Kosten für Dünger, Energie, Wasser, Treibstoffe und Personal negativ auf das Ergebnis aus“, erläuterte Rukwied. Die Gemischtbetriebe erwirtschafteten ein Plus von 14,7 Prozent auf 59.274 (51.695) Euro . Die Obstbaubetriebe mussten 2022/2023 zum zweiten Mal hintereinander massive Einbußen hinnehmen. Ihr Unternehmensergebnis sank im Schnitt um 42,7 Prozent auf 39.621 (69.100) Euro je Betrieb.

„Das vergangene Wirtschaftsjahr war geprägt durch niedrigere Erzeugerpreise und höhere Kosten für Personal und Betriebsmittel. Das schlug sich deutlich auf das Unternehmensergebnis nieder“, erklärte Rukwied. Eine deutliche Erholung sei dieses Jahr ebenfalls nicht zu erwarten. Da der Personalbedarf im Obstanbau besonders groß ist, macht sich nach Rukwieds Worten der Anstieg des Mindestlohns hier besonders bemerkbar. Die ausländische Konkurrenz müsse den Arbeitskräften mitunter nicht einmal halb so viel zahlen. „Wenn wir hier nicht schnell einen europäischen Mindestlohn einführen, dann ist es um die Zukunft der Obstbaubetriebe, der Weinbaubetriebe und der Gemüsebaubetriebe düster bestellt“, warnte der Bauernpräsident.

Einbußen bei Weinbaubetrieben

Die Weinbaubetriebe im Südwesten verzeichneten deutliche Einbußen. Ihr Unternehmensergebnis nahm 2022/2023 um 32,0 Prozent auf 37.923 (55.725) Euro je Betrieb ab. „Im Weinbau schlugen sich die drastisch rückläufigen Traubengeld-Auszahlungen und höheren Kosten für Betriebsmittel und Löhne im Vergleich zum Vorjahr negativ im Ergebnis nieder“, analysierte Rukwied, der selbst Weinbau sowie Acker- und Gemüsebau auf seinem Betrieb in Eberstadt bei Heilbronn betreibt.

Die Milchviehbetriebe konnten 2022/2023 nach den schwierigen Marktverhältnissen in den Vorjahren wieder durchatmen. „Das derzeit niedrigere Preisniveau bei Milch schmälert jedoch die Aussichten im laufenden Wirtschaftsjahr“, sagte der Bauernpräsident auch. Die Milchviehbetriebe legten beim Ergebnis durchschnittlich um 56,4 Prozent auf 113.910 (72.839) Euro zu. Die Futterbaubetriebe mit Rindermast und Mutterkühen erreichten ein Plus von 40,9 Prozent auf 46.027 (32.666) Euro. Die Veredlungsbetriebe verdoppelten ihr Unternehmensergebnis 2022/2023 auf 117.856 (59.040) Euro. „Vor dem Hintergrund des enormen Rückgangs der Schweinehaltung im Land und der fehlenden Wirtschaftlichkeit in den vergangenen Jahren sind höhere Erträge in diesem Sektor dringender denn je“, fasste Rukwied die Lage zusammen. „Wir brauchen für den Bau von Tierwohl-Ställen Planungssicherheit sowie ein tragfähiges Finanzierungskonzept und verlässliche Lieferbeziehungen.“

Der erste Landwirt im Land fordert insgesamt klare und verlässliche politische Rahmenbedingungen: „Wir brauchen eine Bundesregierung, die Lösungen aufzeigt, Planungssicherheit signalisiert, entsprechende Finanzmittel freistellt, die Ernährungssicherung in den Vordergrund stellt, auf Innovationen setzt und neue Techniken unterstützt.“ Die aktuelle Haushaltskrise dürfe nicht zu weiteren Sparmaßnahmen im Agrarsektor führen. Der Krieg in der Ukraine und der Nahost-Konflikt steigern laut LBV die Volatilität an den Märkten und wirken sich negativ auf die Landwirtschaft aus. Rukwied: „Es herrscht Verunsicherung“.