Landtechnikhersteller Claas meldet Umsatz- und Ergebnissprung

Der Landmaschinenhersteller Claas hat in den vergangenen Monaten von einer hohen Nachfrage nach Mähdreschern und Traktoren profitiert und das Geschäftsjahr 2022/23 (30. September) mit einem Umsatz- und Ergebnissprung abgeschlossen. Wie das Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Harsewinkel und Werken unter anderem in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) am Mittwoch mitteilte, erwirtschaftete Claas einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung von knapp einem Viertel.

Als Gründe nannte Claas-Chef Jan-Hendrik Mohr eine entspannte Lieferkettensituation nach der Corona-Pandemie und den jetzt abgearbeiteten hohen Auftragsbestand, wobei die Geschäfte vor allem in Europa und Nordamerika prächtig liefen. Unter dem Strich machte das Familienunternehmen einen Gewinn von 347 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum 2021/2022 lag der Überschuss noch bei 88 Millionen Euro.

Marktumfeld wird schwieriger

Im laufenden Geschäftsjahr müsse sich Claas allerdings auf ein schwierigeres Marktumfeld einstellen, sagte Konzernchef Mohr. Einerseits normalisiere sich der Auftragsbestand, andererseits schwäche sich die Konjunktur in den Kernmärkten spürbar ab.

Das 1913 gegründete Familienunternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Bei Mähdreschern reklamiert Claas die europäische, bei selbstfahrenden Feldhäckslern die weltweite Marktführerschaft für sich. Darüber hinaus gehören Traktoren und Pressen sowie landwirtschaftliche Informationstechnologie zur Produktpalette.

Angefangen hatte alles vor über 100 Jahren mit dem Knoter, einer Maschine, die in ein Garn, das zum Binden von Strohballen benötigt wird, automatisch einen Knoten macht. Heute beschäftigt Claas weltweit mehr als 12.100 Mitarbeiter an 38 Standorten in 21 Ländern.