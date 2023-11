Die amtierende Landesregierung wird die geplante Lkw-Maut für Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen nicht mehr umsetzen. „Aufgrund der benötigten weitreichenden Vorbereitungen, insbesondere zu den gesetzlichen Grundlagen und zur technischen Umsetzung ist ein Start der Lkw-Maut vor 2027 nicht realisierbar“, teilt das baden-württembergische Verkehrsministerium auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Hinzu kommt, dass die aktuelle Bundesregierung den Sonderweg im Südwesten mit Skepsis betrachtet.

Nun ist unklar, ob das Vorhaben überhaupt umgesetzt wird. Das Landesverkehrsministerium betont zwar, die Südwest-Maut sei vom Kabinett im November beschlossen worden. „Die internen Vorbereitungen für einen Gesetzentwurf laufen daher.“ Doch im Frühjahr 2026 wird ein neuer Landtag gewählt ‐ und eine neue Landesregierung wird womöglich andere Prioritäten setzen.

Herzensanliegen der Grünen

Eine Lkw-Maut in Baden-Württemberg ist ein Herzensanliegen für die Grünen, die sich davon eine Verlagerung von Gütertransporten auf die Schiene erhoffen ‐ und zusätzliche Einnahmen, die etwa in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs fließen könnten.

Ablehnung kommt aus der Wirtschaft und von der kompletten Landtags-Opposition aus SPD, FDP und AfD. Auch der Koalitionspartner CDU geht auf Distanz. Angesichts einer eingetrübten wirtschaftlichen Lage wolle man den grünen Koalitionspartner davon überzeugen, von einer Umsetzung des im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhabens abzusehen, hatte kürzlich der Biberacher Abgeordnete Thomas Dörflinger, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, gesagt. Zuletzt hieß es aus Koalitionskreisen, dass die beiden Fraktionen in dieser Frage aktuell im Gespräch seien, ein Ergebnis war aber noch nicht bekannt.

Der Bund zieht nicht mit

Ein Teil des Problems für Verkehrsminister Hermann ist, dass der Bund die baden-württembergischen Pläne für eine Sonder-Maut nicht unterstützen will. Für eine solche wäre das Land wohl auf die Zusammenarbeit mit der Firma Toll Collect angewiesen. Diese ist als Dienstleister für die Erhebung und Abrechnung der bundesweiten Lkw-Maut zuständig, die seit 2005 auf Autobahnen und seit 2018 auf Bundesstraßen gilt. Das Unternehmen ist vollständig im Besitz des Bundes. Deswegen hat es Gespräche zwischen den Verkehrsministerien in Stuttgart und Berlin gegeben ‐ offenbar mit einem für die Landesregierung unerfreulichen Ergebnis.

„Es gab hierzu einen Austausch, in dem das BMDV (Bundesministerium für Digitales und Verkehr) deutlich gemacht hat, dass es eine Einbeziehung der Toll Collect GmbH in die Landesmaut aufgrund der damit verbundenen vielfältigen rechtlichen, technischen, finanziellen und organisatorischen Probleme nicht befürwortet“, heißt es in einem Schreiben von Oliver Luksic (FDP), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Adressat des Briefes, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, ist Christian Jung, FDP-Verkehrsexperte im Stuttgarter Landtag.

„Gift für die Wirtschaft“

Jung zieht daraus nun den Schluss, dass das Projekt gescheitert ist. „Grünen-Verkehrsminister Hermann kann nicht damit rechnen, dass er von Toll Collect die Abrechnungs-Infrastruktur für eine Landes-Lkw-Maut im Südwesten zur Verfügung gestellt bekommt“, sagt Jung. „Das sind richtig gute Nachrichten.“

Eine Extra-Maut auf Landesebene wäre nach Jungs Ansicht „absolutes Gift“ für die Wirtschaft in Baden-Württemberg gewesen. „Wir müssen uns überlegen, wie wir Arbeitsplätze sichern, neu schaffen und den Standort verbessern können. Baden-Württemberg ist auf eine funktionierende Lkw-Logistik angewiesen.“

Andreas Scheuer als mahnendes Vorbild

Nach Jungs Angaben gibt es speziell auch europarechtliche Bedenken gegen eine Sondermaut nur für Baden-Württemberg. „Und europarechtliche Bedenken sollte man immer ernst nehmen, das war schon ein Problem von Herrn Scheuer“, so Jung. Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) war mit seinen Plänen für eine Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen am Europäischen Gerichtshof gescheitert.

Wirtschaftsvertreter wie der Logistikverband BGL, der Industrie- und Handelskammertag und der Spitzenverband HandwerkBW drängen das Land seit Langem, von den Plänen für eine Landesmaut abzurücken. Die Pläne würden Unternehmen im ländlichen Raum wohl überdurchschnittlich stark treffen, weil ihre Lastwagen lange Wege auf Kreis- oder Landesstraßen zurücklegen müssen, um zu den Kunden oder zur nächsten Autobahnauffahrt zu gelangen.

Land scheiterte im Bundesrat

Mit den Landesplänen würde das mautpflichtige Straßennetz mit einem Schlag um ein Vielfaches größer: Es gibt in Baden-Württemberg 1000 Kilometer Autobahnen und 4150 Kilometer Bundesstraßen, die mautpflichtig sind ‐ aber 10.000 Kilometer Landesstraßen, 12.000 Kilometer Kreisstraßen und 60.000 Kilometer Gemeindestraßen. Diese können von Lastwagen bislang kostenlos genutzt werden.

Ursprünglich wollte die baden-württembergische Landesregierung mit einer Bundesratsinitiative erreichen, dass die bestehende Lkw-Maut deutschlandweit auch auf diese Straßen ausgedehnt wird. Damit scheiterte sie aber im Juli 2022, weil sich unter den anderen Bundesländern nicht genügend Mitstreiter fanden.

Milliarden für die Schiene

An der bestehenden Maut verdiente der Bund im vergangenen Jahr 7,4 Milliarden Euro. Bislang wurde das Geld in den Erhalt und Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen gesteckt. Mit der Maut-Erhöhung zum 1.Dezember ändert sich das ‐ ein Großteil des Geldes fließt künftig in die Modernisierung des Schienennetzes, das als marode gilt. Dadurch und durch die Einführung eines CO2-Zuschlags auf die Maut erhofft sich der Bund eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene und Anreize zur Anschaffung von Lastwagen mit E-Antrieb.

Für E-Lkw gibt es allerdings bislang keine ausreichende Ladeinfrastruktur. Die Logistikbranche geht von einer zusätzlichen Belastung von 7,6 Milliarden Euro für die Betriebe aus und warnt, dies würden Verbraucher beim Einkauf zu spüren bekommen.