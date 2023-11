Kriegsrhetorik beim Strom fehl am Platz

eues Kontrollgesetz. Die Regierung will unseren Strom rationieren. So stand es auf dem Titelblatt einer großen deutschen Boulevardzeitung Anfang der Woche, nachdem die Bundesnetzagentur neue Regeln für die Stromnetze erlassen hat. Die erlauben den Netzbetreibern künftig, steuernd einzugreifen und den Strombezug für bestimmte Geräte bei Engpässen einzuschränken. Was kommt da auf uns zu? Laufen Besitzer von E-Autos künftig Gefahr, früh Morgens aufs Fahrrad umsteigen zu müssen? Sitzen Betreiber von Wärmepumpen im nächsten Winter in einem kalten Wohnzimmer, weil der Netzbetreiber mit Verweis auf Überlastungen im örtlichen Verteilnetz den Haushalt abklemmt?

Nein. Die Kriegsrhetorik ist fehl am Platz. Die in Teilen der Öffentlichkeit geschürte Angst, Netzbetreiber würden mit den neuen Regeln wild in die Stromversorgung eingreifen, gar Allmachtsphantasien ausleben, ist unsinnig. Es geht um kollektive Versorgungssicherheit. Und um die zu gewährleisten, müssen Energieversorger in bestimmten Situationen eingreifen können. Andernfalls würde die Stromversorgung möglicherweise tatsächlich zusammenbrechen.

Der Grund ist simpel und schwierig zugleich: Die Stromnetze sind mit der Elektrifizierung des Verkehrs- und Wärmesektors und dem damit einhergehenden Zubau von Ladesäulen und Wärmepumpen in ihrer heutigen Form schlicht überfordert. Eine Ertüchtigung verschlingt Zeit und Unmengen Geld. Was dabei bislang zu kurz kam: Auf welches Niveau das Netz ausgebaut werden soll. Was akzeptabel ist. Reicht ein abgespeckter Ausbau und der Netzbetreiber bekommt die Möglichkeit, steuernd einzugreifen. Oder darf er das auf keinen Fall. Dann würde das sehr viel teurer.

Diese Kosten muss im Übrigen nicht nur der Eigentümer des Einfamilienhauses mit E-Auto und Wärmepumpe über die Netzentgelte mittragen, sondern auch der Mieter von nebenan, der für das mobile Fortkommen auf den ÖPNV angewiesen ist. Deshalb ist die nun geschaffene Möglichkeit der Steuerung durch die Netzbetreiber in einem verbindlichen Rechtsrahmen nicht nur sinnvoll, sondern auch ein Gebot der Fairness.