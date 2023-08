Konsumstimmung bleibt auf niedrigem Niveau

Die Konsumstimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland verharrt dem Handelsverband Deutschland (HDE) zufolge auf niedrigem Niveau. Wie schon seit Monaten könnten die Werte aus Vor–Krisenzeiten bei weitem nicht erreicht werden, hieß es im monatlichen Konsumbarometer des HDE.

Wegen der Konjunkturflaute und der sich weiter eintrübenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sei die stillstehende Verbraucherstimmung aber positiv zu bewerten. Die Verbraucher gäben sich im August „weiter unbeeindruckt“ von der Schwächephase der deutschen Wirtschaft.

Mittelfristig sei nicht mit einer Belebung der Verbraucherstimmung in Deutschland zu rechnen, hieß es. „Der Konsum wird auf absehbare Zeit keine große Stütze für die Konjunktur sein“, erklärte der Verband in Berlin. Der HDE geht davon aus, dass Verbraucher in den kommenden drei Monaten mit mehr Einkommen rechneten. Ein Teil dessen werde aber eher gespart als für den Konsum ausgegeben.