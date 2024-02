Konsumflaute drückt auf Gardena-Umsatz

Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds und rückläufiger Umsätze zeigt sich Gardena zufrieden mit dem Geschäftsverlauf.

Es sei gelungen, die Marktposition und das Betriebsergebnis zu verbessern, teilt das Ulmer Unternehmen mit.

Der weltweite Umsatz der Gardena Division belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf 1,13 Milliarden Euro. In der Berichtswährung entspricht dies einem Rückgang um fünf Prozent gegenüber dem Umsatz des Vorjahres in Höhe von 1,28 Milliarden Euro. Preiserhöhungen in Verbindung mit einer wirksamen Kostenkontrolle hatten einen positiven Effekt, während der Volumenrückgang, die Inflation und veränderte Wechselkurse sich negativ ausgewirkt haben.

Die im Dezember 2021 übernommene Orbit Irrigation in den Vereinigten Staaten hatte einen wesentlichen Beitrag zum verbesserten Betriebsergebnis. Für das Gesamtjahr stieg das Betriebsergebnis der Gardena Division um drei Prozent und die operative Gewinnmarge stieg um einen halben Prozentpunkt.

„Das vergangene Jahr war geprägt von einem späten Saisonstart und einer schwachen Konsumneigung der Verbraucher. In diesem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld ist es uns jedoch gelungen, unsere Marktposition weiter auszubauen. Wir konnten sowohl Marktanteile als auch zahlreiche neue Kundenbeziehungen hinzugewinnen. Insbesondere in Zentraleuropa, Frankreich, Großbritannien und in Nordamerika haben wir diesbezüglich große Fortschritte machen können. Wir halten unverändert an unserer langfristig orientierten Wachstumsstrategie fest“, sagt Pär Åström, Präsident der Gardena Division.

Neue Organisationsstruktur umgesetzt

Die Gardena Division hat zum 1. September 2023 eine neue Organisationsstruktur eingeführt, um der über die vergangenen Jahre stark gewachsenen Größe und Umfang widerzuspiegeln und das Unternehmen in Bezug auf die Fähigkeiten zukunftsweisend aufzustellen. Fünf Geschäftsbereiche verantworten jetzt ganzheitlich ihre jeweiligen Produktbereiche von der Entwicklung über die Beschaffung bis hin zur Produktion. Hinzu kommt die Einheit „Go-to-Market“ mit der Verantwortung für alle kundenbezogenen Aktivitäten wie Marketing, Vertrieb, Logistik und Service.

Die Husqvarna Group beschäftigte in Deutschland zum Jahresende 2023 rund 2260 Mitarbeitende an den Standorten Ulm, Heuchlingen, Niederstotzingen und Laichingen sowie im Außendienst. Das sind rund 110 Mitarbeitende weniger als zum vergangenen Jahresende. Weltweit sind rund 3450 Mitarbeiter für die Gardena Division tätig.

Über Gardena

Seit über 50 Jahren bietet Gardena alles, was leidenschaftliche Gärtner benötigen. Das breit gefächerte Sortiment umfasst innovative Lösungen und Systeme für Bewässerung, Rasenpflege, Baum- und Strauchpflege sowie die Bodenbearbeitung. Heute ist GARDENA ein in Europa führender Anbieter von hochwertigen Gartengeräten und in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten. Gardena ist eine Marke der Husqvarna Group. Weitere Informationen unter gardena.com.

