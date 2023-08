Konjunktursorgen lasten weiter auf der Börsenstimmung

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind vor dem Wochenende vorsichtig geblieben. Konjunktursorgen prägen weiter das Bild. Der Dax fiel am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,33 Prozent auf 15.943,94 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen börsennotierten Unternehmen sank um 0,34 Prozent auf 28.238,36 Punkte und der Eurozonen–Leitindex EuroStoxx 50 büßte gut ein halbes Prozent ein.

Schon am Vortag war der Dax nach etwas moderateren US–Inflationsdaten als gedacht zunächst zwar bis auf 16.060 Punkten gestiegen, dann aber abgedreht. Steigende Anleiherenditen hätten Aktien den Schwung genommen, hieß es von der Commerzbank.