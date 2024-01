Handel

Konflikt mit Huthi-Rebellen beeinträchtigt Unternehmen

Berlin

Neu rekrutierte Huthi-Rebellen am Ende ihrer Ausbildung. (Foto: Osamah Yahya/ZUMA Press Wire/dpa )

Viele Unternehmen sind fest in die globalisierte Wirtschaft eingebunden. Störungen in den Lieferketten können sich da schnell auswirken. Engpässe oder eine höhere Inflation sind aber nicht in Sicht.