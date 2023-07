Kommunale Wärmepläne sollen Hausbesitzer bei Heizungsfragen helfen

Wer über eine neue Heizung nachdenkt, soll in Baden–Württemberg möglichst bald Klarheit über die Wärmeplanung für seine Nachbarschaft bekommen. Gerade in größeren Städten sei aber damit zu rechnen, dass es nicht schon Anfang 2024 verbindliche Aussagen für einzelne Straßen und Viertel gibt, sagte Städtetags–Chef Ralf Broß anlässlich eines „Wärmegipfels“ am Montag in Stuttgart. Dort müssten immense Datenmengen verarbeitet werden. „Wir werden unterschiedliche Geschwindigkeiten haben.“

Baden–Württemberg bundesweit vorn

Baden–Württemberg habe bei der kommunalen Wärmeplanung bundesweit einen Vorsprung, sagte Umweltministerin Thekla Walker (Grüne). Bis Ende 2023 müssen die knapp 100 Großen Kreisstädte im Südwesten einen Wärmeplan vorlegen. Damit werden laut Ministerium 50 Prozent der Einwohner des Landes abgedeckt. Am Montag sprach Walker sogar von 260 Kommunen, für die bald die Planung vorliege.

Mit den Wärmeplänen soll etwa erfasst werden, wie die Gebäude bislang beheizt sind und wie das in Zukunft klimaneutral geschehen soll — ob es etwa ein Fernwärmenetz gibt. Auf der Basis sollen Hausbesitzer dann entscheiden können, ob sie sich etwa eine Wärmepumpe anschaffen, oder auf Fernwärme oder andere Möglichkeiten setzen.

Rechtssicherheit gefordert

„Wir müssen möglichst schnell zu einer Rechtssicherheit kommen“, forderte der Geschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) in Baden–Württemberg, Tobias Bringmann. Für die Stadtwerke gehe es da auch um Geschäftsmodelle — werde etwa für einen Straßenzug Fernwärme geplant, einige Hausbesitzer schafften sich aber mangels Planungssicherheit doch eine Wärmepumpe an, dann sei das nicht gut. Letztlich sei es Aufgabe der Kommunen, die Pläne zeitnah umzusetzen.

Wichtig sei auch, dass die derzeit auf Bundesebene diskutierten Vorgaben für die Wärmeplanung nicht das Landesrecht aushebelten, sagte er weiter. Die kommunale Wärmeplanung soll eine Schlüsselrolle im Gebäudeenergiegesetz (GEG) spielen, über das auf Bundesebene heftig gestritten wurde und das im Herbst verabschiedet werden soll. Bisher sieht der Bund vor, dass die Planung bis 2028 stehen soll. Walker forderte einen Geschwindigkeitsbonus für die Kommunen, die in der Planung schnell vorankommen.

Wirtschaft mahnt zur Eile

Auch die Wirtschaft mahnte die Akteure zur Eile. Die Unternehmen brauchten rasch Klarheit, wie es bei der Wärmewende in Baden–Württemberg weitergehe, sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmer Baden–Württemberg (UBW), Oliver Barta. „Für Investitionen in diesem Bereich ist für die Firmen wichtig, zu wissen, wie die künftigen Maßnahmen und Zeitpläne aussehen.“

Barta zufolge würden die Klimaziele ohne eine grundlegende Wärmewende nicht erreicht. „Deshalb ist dieser Wärmegipfel so wichtig“, unterstrich er. Aktuell wird die Hälfte der in Deutschland verbrauchten Endenergie für die Bereitstellung von Wärme eingesetzt; der regenerative Anteil liege aber bei lediglich knapp 15 Prozent.

Zu einer Dekarbonisierung des Wärmesektors könnten Barta zufolge zwei Hebel maßgeblich beitragen: Zum einem Effizienzverbesserungen, wie etwa die Nutzung von Abwärme, zum anderen die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energien oder Wasserstoff, erläuterte er. Dabei stehe und falle die Wärmewende mit einem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien sowie vor allem des dazugehörigen Stromnetzes, wobei Letzteres „zum Flaschenhals zu werden droht“.

Größte Herausforderung seit Zweiten Weltkrieg

Unterdessen mahnte Werner Rottler, Präsident der Handwerkskammer Konstanz, „technologieoffen“ zu bleiben. Schlussendlich bestimme die Gebäudehülle, welche Heizung Sinn mache und welche nicht. Grundsätzlich hält Rottler einen klimaneutralen Gebäudesektor aber für machbar.

Klar wurde am Montag: Die Umstellung auf klimaneutrales Heizen wird auch wegen der dezentralen Struktur und der kleinteiligen Akteurslandschaft alles andere als einfach. Dazu kommen Personalmangel und knappe Kassen in den Kommunen. „Das ist die größte Herausforderung, die wir seit der Zerstörung der Infrastrukturen im Zweiten Weltkrieg in Angriff nehmen“, sagte Bringmann.