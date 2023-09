Insolvenz

Kommt die Pleitewelle? Immer mehr Firmen insolvent

Wiesbaden / Lesedauer: 4 min

In den sechs Monaten dieses Jahres meldeten die Amtsgerichte hierzulande 8571 Unternehmensinsolvenzen - 20,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Mit viel Geld und Sonderregelungen hat der Staat in den Krisen der vergangenen Jahre eine Pleitewelle verhindert. Nun rutschen wieder mehr Firmen in Deutschland in die Insolvenz.

Veröffentlicht: 13.09.2023, 08:42 Von: Deutsche Presse-Agentur