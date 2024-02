Für Normalverdiener ist es in den vergangenen Jahren schwieriger geworden, ein Eigenheim zu kaufen.

Erst sind die Immobilienpreise massiv angestiegen: Hat ein durchschnittliches Reihenhaus Ende der 1980er Jahre noch rund 190.000 Euro gekostet, mussten Käufer im Jahr 2020 bereits 470.000 Euro auf den Tisch legen.

In der Nullzinsphase war es vielen Bürgern durch günstige Immobilienkredite noch möglich, diese Summen zu finanzieren. Doch mit den seit 2022 stark gestiegenen Bauzinsen bei nur leicht gesunkenen Immobilienpreisen, so das allgemeine Credo, hat sich das Blatt endgültig zugunsten reicher Käufer gewendet.

Es ist daher wenig verwunderlich, dass einige Experten nun vor einer Zweiklassengesellschaft bei Immobilien warnen: „Wer geerbt hat und viel Eigenkapital besitzt, kann kaufen. Der Rest hat das Nachsehen“, sagt Max Herbst, Gründer der Frankfurter FMH-Finanzberatung.

Mit anderen Worten: Die mit üppigen Barmitteln ausgestatteten Erben und Reichen können die teuren Kreditraten durch höhere Anzahlungen drücken, während sich der Normalverdiener die Raten nicht mehr leisten kann.

Kreditraten haben sich oft verdoppelt

Doch diese Einschätzung ist nur bedingt richtig. „Historisch gesehen stehen die Zeichen für einen Hauskauf heute deutlich besser, als es gerne angenommen wird“, erläutert Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender von Deutschlands größtem Baukreditvermittler Interhyp, gegenüber Schwäbische.de.

Die Niedrigzinsphase ab 2015, in der man teilweise weniger als 22 Prozent des Nettoeinkommens für die monatliche Rate aufbringen musste, war eher eine historische Ausnahme, denn die Regel. Jörg Utecht

Grund für die pessimistische Sicht vieler Immobilieninteressenten ist die spezifische Entwicklung der vergangenen Jahre, in denen zunächst die Immobilienpreise regelrecht explodierten und sich dann die Bauzinsen in der Spitze vervierfachten.

Beides hängt mit dem niedrigen Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank zusammen, der im Jahr 2012 unter 1 Prozent fiel und zwischen 2016 und 2022 auf der 0-Prozent-Marke verharrte. Erstens wurden durch die fallenden Zinsen Kredite günstiger, wodurch die Nachfrage auf dem Immobilienmarkt stieg, was wiederum die Preise anfachte.

Und zweitens sind die Bauzinsen relativ zu dem niedrigen Niveau der Vorjahre heute sehr hoch. Vergleicht also ein Immobilieninteressent eine Kaufkalkulation aus dem Jahr 2021 mit einer aus dem Jahr 2023, dann stellt er mit Erschrecken fest, dass sich der Kapitaldienst – also die Summe, die er monatlich für Zinsen und Tilgung aufbringen muss – massiv erhöht, oft sogar verdoppelt hat.

Niedrigzinsphase war eine historische Ausnahme

Doch laut Utecht ist diese Entwicklung eine Anomalie: „Die Niedrigzinsphase ab 2015, in der man teilweise weniger als 22 Prozent des Nettoeinkommens für die monatliche Rate aufbringen musste, war eher eine historische Ausnahme, denn die Regel.“

Heute liege der Anteil des Nettoeinkommens an der monatlichen Rate bei rund 27 Prozent und damit auf dem Niveau vor der Finanzkrise. „Die Zahlen zeigen: Historisch gesehen ist der aktuelle Anteil der Rate am Haushaltsnettoeinkommen alles andere als ungewöhnlich“, so der Interhyp-CEO.

Um herauszufinden, wie teuer Immobilien für die Bürger wirklich sind, erstellt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) einen sogenannten „Erschwinglichkeitsindex“, der die Wohnimmobilienpreise in Relation zum verfügbaren Haushaltseinkommen setzt.

Die Basis mit einem Indexwert von 100 bildet das Jahr 2015, das den Beginn der Nullzinsphase der EZB einläutet. Mit der Explosion der Immobilienpreise und dem anschließenden Anstieg der Bauzinsen stieg dieser Wert für Deutschland bis Anfang 2022 immer weiter an. Im ersten Quartal 2022 lag er bei 138,4.

Allerdings sind seitdem die Immobilienpreise und die Bauzinsen gesunken, sodass im dritten Quartal 2023 nur noch ein Wert von 114,3 zu Buche steht.

In den 1980ern war es teuer, ein Eigenheim zu kaufen

Das Überraschende dabei: Zwischen 1980 und 2000 waren Immobilien nicht annähernd so erschwinglich wie heute. Im Gegenteil: Im Jahr 1981 erreichte der Index mit 172,6 einen Höchststand und fiel im Laufe der 1980er Jahre auf etwa 129.

Wie Daten des Statistischen Bundesamts und der OECD zeigen, sind die Einkommen seit den 1980er Jahren spürbar stärker angestiegen als die Immobilienpreise: Stiegen die Hauspreise real um 15 Prozent, stiegen die Einkommen im gleichen Zeitraum um 40 Prozent Jörg Utecht

In den 1990er Jahren verharrte der Index in den 120ern und sank erst gegen Ende des Jahrtausends in die Region, in der er heute liegt. Mit der durch das Platzen der Dotcomblase und der Finanzkrise eingeläuteten Phase sinkender Leitzinsen fiel auch der Index und erreichte Ende 2010 mit 91,7 den niedrigsten Stand der letzten Jahrzehnte.

„In den 1980er Jahren waren Bauzinsen um die 10 Prozent oder darüber keine Seltenheit“, erläutert Interhyp-Chef Jörg Utecht. Heute liegen die Bauzinsen je nach Kreditlaufzeit, Eigenkapitalanteil, Bonität und anderen Kriterien zwischen 3 und 4 Prozent. Zwar waren Immobilien damals auch deutlich günstiger als heute – doch dies wird durch den Kaufkraftanstieg mehr als ausgeglichen.

Was ein Hauskauf oft auch bedeutet: Verzicht an anderer Stelle. Und dazu, das zeigt unsere repräsentative Leistbarkeitsstudie, sind immer weniger Menschen bereit Jörg Utecht

„Wie Daten des Statistischen Bundesamts und der OECD zeigen, sind die Einkommen seit den 1980er Jahren spürbar stärker angestiegen als die Immobilienpreise: Stiegen die Hauspreise real um 15 Prozent, stiegen die Einkommen im gleichen Zeitraum um 40 Prozent“, so Utecht. Spürbar gewachsen sind lediglich die Steuern und andere Kaufnebenkosten.

Junge wollen nicht fürs Eigenheim verzichten

Warum also herrscht heute insbesondere unter jungen Bürgern eine solch negative Stimmung, was den Immobilienkauf angeht?

Die Antwort könnte auch im Zeitgeist liegen. Viele junge Menschen sind heute nicht mehr dazu bereit, die Opfer für ein Eigenheim zu bringen, die ihre Eltern brachten. Wenn regelmäßige Restaurantbesuche, teure Urlaube und der Kauf des neuesten technologischen Equipments zum Lebensstil gehören, dann wird es schlicht schwer mit der Finanzierung eines Eigenheims.

Denn: „Was ein Hauskauf oft auch bedeutet: Verzicht an anderer Stelle. Und dazu, das zeigt unsere repräsentative Leistbarkeitsstudie, sind immer weniger Menschen bereit“, erklärt Interhyp-Chef Jörg Utecht. Mit 54 Prozent gab mehr als die Hälfte aller Befragten an, ihre Lebensqualität nicht für die Finanzierungskosten eines Eigenheims einschränken zu wollen. „In den 1980er Jahren wäre hier sicherlich ein anderes Ergebnis herausgekommen“.