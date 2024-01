Viele Unternehmen haben sich schon auf den Weg gemacht. Eines davon ist der Technologiekonzern ZF in Friedrichshafen am Bodensee: Um seine Getriebe und weitere Produkte zu fertigen, will er ab 2026 „jährlich 250.000 Tonnen grünen Stahl einkaufen, der mit Wasserstoff und erneuerbarer Energie hergestellt wird“. Dies ist ein Beitrag der weltweit agierenden Firma, die Folgen des Klimawandels zu begrenzen.

150 Kilometer südlich, im Schweizer Bergort Davos, sind solche Vorhaben gerade ein großes Thema. Dort findet diese Woche das traditionelle Weltwirtschaftsforum statt. Auf seine Mitinitiative haben sich mittlerweile 96 große Unternehmen zu- sammengefunden, die Ähnliches tun und propagieren wie ZF. Sie bezeichnen sich als Vorreiter-Koalition, im Davos-Jargon First Movers Coalition genannt.

Neben ZF sind auch die Post, Airbus und Holcim dabei

Mit dabei sind neben ZF unter anderem DHL (Deutsche Post), Airbus, Apple, der Zementhersteller Holcim, Google und Volvo. Um den Zusammenschluss 2021 ins Leben zu rufen, kooperierten das Weltwirtschaftsforum (WEF) und John Kerry, der Klimabeauftragte der US-Regierung. Als Ziel wurde vereinbart, dass die Mitgliedsfirmen bis 2030 möglichst viele Waren und Dienstleistungen kaufen, die keinen Ausstoß klimaschädlichen Kohlendioxids verursachen.

Die Initiative zeigt gut, wie das WEF arbeitet. Die Organisation richtet nicht nur jedes Jahr den gleichnamigen Kongress aus, zu dem Tausende Managerinnen und Manager, sowie Politikspitzen anreisen. Gleichzeitig fungiert das Forum als Lobbyorganisation der weltgrößten Konzerne und als eine Art globaler runder Tisch, um weltweite Probleme kooperativ und mit marktwirtschaftlichen Mitteln zu lösen. Die Vorreiter-Koalition ist eines dieser Projekte.

Grüner Stahl ist für uns ein zentraler Baustein bei der Dekarbonisierung. Daniele Pontarollo

Etwa 14 Milliarden Euro sollen die bisher zugesagten Projekte der Firmen bewegen, teilt das WEF mit. Das funktioniert beispielsweise so: ZF will etwa zehn Prozent seines aktuellen Bedarfs mit dem grünen Stahl eines schwedischen Anbieters decken. „Das spart jährlich knapp eine halbe Million Tonnen Kohlendioxid ein“, erklärt ZF. Denn grüner Stahl wird nicht mehr mit Kokskohle produziert, sondern mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Die Emissionen sinken um 95 Prozent. Die zugesagte Nachfrage durch ZF gibt also Anbietern grünen Stahls die Sicherheit, dass sich ihre Investitionen in die neue Technologie lohnen. Es kommt ein Wirtschaftskreislauf für klimaneutrale Produkte in Gang.

Unternehmen bereiten sich auf den Abschied von fossilen Energien vor

„Grüner Stahl ist für uns ein zentraler Baustein bei der Dekarbonisierung“, sagt Daniele Pontarollo, bei ZF verantwortlich für Einkauf und Materialwirtschaft. Äußerungen wie diese zeigen, dass Klimapolitik keine Flause ist. Unternehmen rechnen hart. Eine große Zahl, vielleicht die Mehrheit der Firmen in den Industrie- und Schwellenländern, geht mittlerweile davon aus, dass sie in 20 bis 30 Jahren keine fossilen Energien mehr einsetzen können, weil diese einfach zu umweltschädlich sind.

Auch DHL bereitet sich auf diese Perspektive vor. Das Logistik-Unternehmen hat zugesagt, bis 2030 in der Luftfracht 30 Prozent nachhaltige Kraftstoffe einzusetzen. Es geht um gut 800 Millionen Liter Flugbenzin, das die Firmen BP und Neste liefern sollen. Die Flugzeuge, die von Leipzig in alle Welt starten, fliegen dann durchschnittlich zu einem Drittel mit Treibstoff aus altem Speiseöl und anderen Abfallprodukten. Dadurch „können die Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus hinweg im Vergleich zu fossilem Kerosin um bis zu 80 Prozent reduziert werden“, sagt DHL.

Ein Beitrag also, aber wie groß ist er? Nach Angaben des WEF wollen die beteiligten Unternehmen zusammen 31 Millionen Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid pro Jahr vermeiden. Zum Vergleich: Diese Einsparleistung macht etwa 0,1 Prozent der weltweiten Emissionen des Jahres 2023 aus. Was die Vorreiter-Firmen tun, ist ein Schritt, allerdings erst einmal ein ziemlich kleiner.

Die Klimapolitik ist eines der zentralen Themen des diesjährigen WEF. Die Organisation und viele Teilnehmende fragen sich, wie es nach der Weltklimakonferenz von Dubai weitergeht. Mehrere Podiumsdiskussionen stehen auf dem Programm, die sich etwa um die neue Konkurrenz um erneuerbare Energien drehen. Wie wird sich die Nachfrage nach fossilen Energien entwickeln?, lautet eine weitere Frage.