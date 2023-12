Kaum noch verhältnismäßig

Gut gemeint ist häufig das Gegenteil von gut gemacht. Die Grundidee der EU-Lieferkettenrichtlinie ist großartig. Unternehmen sollen sicherstellen, dass ihre Lieferketten hohen moralischen Standards genügen. So sollen Güter, die in Europa hergestellt oder verkauft werden, korrekt produziert werden. Das heißt, weder die Endprodukte noch Vorprodukte dürfen durch Kinderarbeit, Umwelt- und Klimaverschmutzung oder sonstige unfaire Bedingungen hergestellt werden.

Und hier beginnt das Problem: Aus moralischer Sicht perfekte Produkte in einer vollständig globalisierten Welt herzustellen, erscheint als ein Ding der Unmöglichkeit. Die Vorgaben werden sich in der Praxis kaum verlässlich sicherstellen und überprüfen lassen. Produkte bestehen nicht selten aus Dutzenden Vorprodukten aus aller Welt, die selbst wieder von weiteren Vorprodukten, Zulieferern, Auftragsfertigern und Lieferanten abhängen. Wie das alles überblickt und sichergestellt werden soll, bleibt zumindest fraglich - gerade für die extrem international verflochtenen deutschen Unternehmen.

Bürokratischer Aufwand, gepaart mit Rechtsunsicherheit

Was entstehen dürfte, ist ein riesiger bürokratischer Aufwand für die Wirtschaft, gepaart mit einer massiven Rechtsunsicherheit. Beides Gift für die Unternehmen. Wieder einmal droht ein Gesetz, das die Welt besser machen soll, vor allem zu einem weiteren Wirtschaftshemmnis-Gesetz für den Standort Europa zu werden.

Dies führt zu der ganz grundsätzlichen Frage, ob die Politik noch dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folgt, ob sie wirklich nur das regelt, was sinnvoll ist und auch unbedingt geregelt werden muss. Die Antwort darauf lautet leider: nein. Die Politik spricht unentwegt von Entfesselung, von mehr Freiraum und Entbürokratisierung. Was dann tatsächlich aus den Amtsstuben in Berlin und Brüssel kommt, ist das genaue Gegenteil davon. Immer noch mehr Regeln und Vorschriften, die die Unternehmen immer weiter ausbremsen und belasten. Das Lieferkettengesetz ist nur das jüngste Beispiel dafür - auch wenn es sicher gut gemeint ist. Während die Volkswirtschaften in Asien und Amerika florieren, fehlt unseren Unternehmen die Luft zum Atmen.