Wer ein Fläschchen Parfüm oder einen USB–Stick kauft, erhält nicht selten Kartons, die viel größer sind als sie sein müssten. Solchen übergroßen Verpackungen hat die Europäische Kommission mit der Verordnung zu Verpackungen und Verpackungsabfall (PPWR) den Kampf angesagt, die im November im Europäischen Parlament verhandelt wird.

Aber nicht alle sind mit der geplanten Neuregelung einverstanden. Holzpackmittelhersteller haben jüngst bei einer Betriebsbesichtigung bei der Lämmle Industriepack Verpackungsgesellschaft im oberschwäbischen Rot an der Rot mit dem CDU–Europaabgeordneten Norbert Lins klar gemacht: Weniger Verpackung ist bei Transporten für die Industrie kaum möglich. Und das ist nicht die einzige Branche, die den Entwurf der EU–Kommission kritisiert.

„Da ist vieles Show und wird nicht gebraucht“, sagte Marcus Kirschner, Geschäftsführer des Bundesverbands Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung (HPE), im Hinblick auf überdimensionierte Kartons, welche Endkunden beispielsweise bei Onlinebestellungen erhalten. Der Entwurf der EU–Verordnung zielt aber auch auf den „B2B–Bereich“ ab, also den Handel zwischen Unternehmen. Der nationale und grenzüberschreitende Warenverkehr sowie die Logistikketten basieren auf Paletten und anderen Holzpackmitteln. Hier gibt es laut Kirschner aber andere Anforderungen an die Verpackung: Diese sollen sicher und zweckmäßig sein.

Hochstapeln gehört dazu

Ein Beispiel, das im Lager von Lämmle Industriepack darauf wartet, versandt zu werden: ein riesiger grauer Dieselmotor, welchen das Unternehmen für einen Kunden aus dem Bodenseeraum verpackt. Bei rundlichen Produkten wie Motoren oder Turbinen gibt es bei einer quadratischen Verpackung viel Leerraum. Dies können laut Kirschner bei Turbinen bis zu 70 Prozent sein. Um bei solchen Verpackungen weniger Leerraum zu schaffen, müsste man etwa den Verpackungsdeckel abrunden.

Maximal 40 Prozent Leerraum im Verhältnis zum Gesamtvolumen dürfen Verpackungen haben, sollte die Verordnung wie von der EU–Kommission vorgeschlagen in Kraft treten. Dabei gilt Füllmaterial beispielsweise aus Papier oder Styropor als Leerraum. Allerdings werden Güter oft auf mehreren Verkehrsmitteln wie Flugzeug, Zug oder Schiff transportiert. Dafür ist es erforderlich, die Pakete zu stapeln.

Dieter Lämmle, Geschäftsführer der Lämmle Industriepack Verpackungsgesellschaft, erklärte: „Bei jeder Verpackung eigentlich, ob schwer oder nicht ganz so schwer: Wenn ich keine Kiste habe, die ein Würfel ist, wenn oben der Deckel abgerundet oder ähnliches ist, dann kann ich nichts mehr draufstellen, was die gleiche Größe hat.“ Nach den aktuellen Regeln stapele man gleich große Kisten übereinander.

Wiederverwendung geht nicht immer

HPE–Geschäftsführer Kirschner kritisierte, die EU–Kommission habe in ihrem Entwurf nicht berücksichtigt, dass Holz ein nachwachsender Rohstoff sei. „Stattdessen wird beinahe schon krampfhaft versucht, die Ideen regulatorischer Anforderungen inklusive überbordender Bürokratie für Kunststoffe nun auch Holz und allen anderen Materialien überzustülpen.“

Auch bei der von der EU–Verordnung vorgesehenen Wiederverwendung von Verpackungen hat der HPE seine Zweifel. Vielfach seien die Verpackungen speziell für ein bestimmtes Gut konstruiert, denn die Maschinen und andere Güter seien oft sehr schwer, weisen unterschiedlichste Geometrien und dezentrale Schwerpunkte auf und haben verschiedene Befestigungspunkte. Trockenmittel zum Schutz vor Rost seien ebenfalls nicht wiederverwendbar. Und nicht nur diese.

„Palettenumhüllungen und Umreifungsbänder zur Stabilisierung und zum Schutz von auf Paletten transportierten Produkten sollen laut dem Willen der Kommission wiederverwendet werden. Der Grundgedanke der ‚Wiederverwendung vor Recycling‘ ist ja grundsätzlich richtig. Aber diese beiden Packhilfsmittel sind beim besten Willen nicht wiederverwendbar. Stretchfolien werden gedehnt und kehren nicht in ihren Ursprungszustand zurück. Wie Umreifungsbänder sind sie individuell zugeschnitten und können somit nicht für andere Verpackungen wiederverwendet werden“, sagte Kirschner.

Die oberschwäbische Palettenhochburg

Die Lämmle Firmengruppe bietet ihren Kunden Exportverpackungen, individuelle, aber auch Standartpaletten an. Der Familienbetrieb beschäftigt nach eigenen Angaben rund 350 Mitarbeiter und hat 350 bis 400 Kunden in einem Umkreis von rund 150 Kilometern, unter anderem die Pharmaindustrie, Maschinenbaubetriebe und die Automobilbranche. Tag für Tag produziert das Unternehmen etwa 2000 Paletten. Dabei ist die Firma nicht das einzige Palettenunternehmen in Rot an der Rot.

Die Gemeinde mit rund 4500 Einwohnern beherbergt außerdem das Rau Palettenwerk mit 40 Beschäftigten und die Anton Sailer Palettenfabrik mit etwa 30 Mitarbeitern, deren gleichnamige Geschäftsführer auch mit dem Abgeordneten Lins diskutierten. Mit ihren Mitarbeiterzahlen spiegeln die beiden Firmen den Durchschnitt in der deutschen Holzmittelpackindustrie wider, der bei etwa 40 Beschäftigten liegt, wie HPE–Geschäftsführer Marcus Kirschner berichtete.

Weit vom Alltag entfernt

Insgesamt sind im Bundesverband nach eigenen Angaben mehr als 400 meist inhabergeführte Holzpackmittelhersteller und Dienstleister organisiert, welche einen Branchenumsatz von rund 2,5 Milliarden Euro generieren und dabei rund sechs Millionen Kubikmeter Holz pro Jahr in Verpackungen verarbeiten.

Dass die Anliegen der Holzmittelpackbranche im Verordnungsvorschlag der EU–Kommission nicht berücksichtigt worden seien, erklärte Parlamentarier Lins so: „Die Kommission weiß, was populär ist.“ Weniger Verpackung bei Alltagsprodukten und der „Modebegriff Recycling“ kämen gut bei der Öffentlichkeit an, während Holzverpackungen für Industriebetriebe kein „Topthema“ in Brüssel seien. Es gebe nicht wenige Kolleginnen und Kollegen dort, etwa bei Nichtregierungsorganisationen, „die sind weit vom Alltag entfernt“, sagte Lins.

Der Parlamentarier sagte mit Blick auf sein weiteres Vorgehen, er wolle vorsichtig mit Versprechen sein, denn es gehe um Mehrheiten im Europäischen Parlament. In dieser Woche stimme der Landwirtschaftsausschuss des Parlaments, dem Lins vorsitzt, ab. Allerdings seien insgesamt vier Ausschüsse an der Verordnung beteiligt. Lins sagte, er wolle die Verordnung im November „reparieren“, wenn sie im Plenum behandelt wird. Bei der Suche nach Lösungen gelte es, etwa auch die Belange der Bierbrauer und weiterer betroffener Branchen miteinzubeziehen.

Wellpappenindustrie fürchtet Verdopplung von Plastikverpackungen

Derweil hat sich eine solche betroffene Branche zu Wort gemeldet: die Wellpappenindustrie. Saverio Mayer, CEO des börsennotierten Wellpappenproduzenten Smurfit Kappa Europe, kritisierte laut einer Mitteilung des Unternehmens die in der Verordnung vorgesehenen verbindliche Mehrwegquoten für Verpackungen von Haushaltsgeräten und für den Versandhandel vor.

Das Problem sei, dass die geplanten Wiederverwendungsziele für Transportverpackungen Plastik begünstigten und Materialien wie Wellpapp– und Kartonverpackungen benachteiligten. Denn Wellpappe sei das am häufigsten recycelte Material, was bedeutet, dass eine Wiederverwendung für die meisten Anwendungen keine realistische Option sei.

„Die Art und Weise, in der die Wiederverwendung von Verpackungen geplant ist, würde dazu führen, dass sich die Menge an unnötigem Plastik bis 2040 verdoppeln wird, anstatt deutlich reduziert zu werden“, wird Mayer in der Mitteilung zitiert. Um das Mehrwegziel für Transportverpackungen zu erreichen, müsste beispielsweise „die schier unglaubliche Menge“ von 8,1 Milliarden zusätzlichen Kunststoffkisten hergestellt werden, unter der Annahme von zehn Wiederverwendungen pro Jahr.