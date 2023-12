Kaffee-Irrsinn und Milch-Wirrwarr: Immer mehr Bürokratie verärgert Bäcker

Die Rückkehr zur Mehrwertsteuer von 19 Prozent für Speisen in der Gastronomie, betrifft auch Bäcker. Ab 2024 gelten für Backwaren, die vor Ort verzehrt werden, wieder der höhere Mehrwertsteuersatz.

Für die Betriebe bedeutet das noch einmal mehr Bürokratie. Ein Bäcker aus Augsburg berichtet, warum er immer weniger Zeit in der Backstube verbringt und immer mehr mit Papierkram.

Bäcker Georg Schneider, der in und um Augsburg rund 20 Filialen betreibt, hat der „Deutschen Handwerkszeitung“ (DHZ) erzählt, wie steuerrechtliche Kuriositäten und bürokratische Überforderungen seinen Arbeitsalltag immer mehr bestimmen.

In der Backstube bin ich eigentlich fast gar nicht mehr. Bäcker Georg Schneider

Schneider beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 230 Mitarbeitern. Davon seien vier Arbeitskräfte in Vollzeit mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt. Vor allem er selbst sei damit eingespannt: „In der Backstube bin ich eigentlich fast gar nicht mehr“, sagte Schneider der DHZ. Den bürokratischen Aufwand für sein komplettes Team schätzt der Bäckermeister auf etwa 15 Prozent der Arbeitszeit.

Schneider ist nur ein Beispiel von vielen. Laut einer aktuellen Umfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, gaben drei von vier Betrieben an, der Bürokratieaufwand sei in den letzten fünf Jahren gestiegen. Im Lebensmittelhandwerk liegt der Anteil sogar deutlich höher.

Ständige Anpassungen an neue gesetzliche Regelungen sind demnach für 76 Prozent der Handwerksbetriebe der größte Belastungsfaktor, im Lebensmittelhandwerke mit 86 Prozent eine zunehmende Belastung, gefolgt vom Aufwand zur Erfüllung von Nachweis- und Dokumentationspflichten (54 Prozent). 58 Prozent der Betriebe geben an, dass die Selbstständigkeit im Handwerk infolge der Bürokratiebelastung zunehmend unattraktiv ist.

Unternehmer Schneider macht die wachsende Bürokratielast an einigen konkreten Beispielen deutlich.

Welcher Mehrwertsteuersatz gilt künftig?

Mit der Reduzierung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent wollte die Bundesregierung den Gastronomiebereich während der Corona-Pandemie unterstützen. Die Rücknahme der Ermäßigung sei zwar ärgerlich, so Georg Schneider gegenüber dem Branchenblatt. Doch das größte Problem seien die Unterschiede bei der Mehrwertsteuer und die vielen Ausnahmen.

Einige Kunden haben sich sehr aufgeregt über den unnötigen Müll und für uns war die Flut an Zetteln ebenso unerträglich. Deswegen haben wir jetzt auf einen digitalen Bon umgestellt. Bäcker Georg Schneider

Wird das Brötchen in einer Bäckerei mit Café-Betrieb an einem Tisch gegessen, werden ab kommendem Jahr 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig. Werden die Brötchen mitgenommen, gelten sieben Prozent. „Eigentlich wäre es am fairsten, beim Verzehr im Haus zwölf Prozent mehr zu verlangen und die Preise für die Mitnahme gleich zu lassen“, sagte Schneider dem Branchenblatt. Das sei jedoch „nicht wirklich überall umsetzbar“.

Warum wird Kaffee unterschiedlich besteuert?

Am Beispiel Kaffee zum Mitnehmen wird der Wirrwarr bei der Mehrwertsteuer deutlich. Bei Getränken gelten generell 19 Prozent, auch wenn sie außer Haus verzehrt werden. Milch ist eine Ausnahme, sie wird nur mit sieben Prozent besteuert. Besteht ein Milchkaffee oder eine Latte Macchiato zu mindestens 75 Prozent aus Milch, werden nur sieben Prozent fällig. Kommen Soja-, Hafermilch oder eine andere pflanzliche Variante hinein, wird die Latte mit 19 Prozent besteuerte.

Warum sorgt der Kassenbon für Ärger?

Was den Bäcker ebenfalls nervt, ist die Bonpflicht. Die Geschäfte müssen einen Bon ausgeben, auch wenn die Kunden diesen gar nicht wollen. Die Bonpflicht koste die Betriebe viel Geld, außerdem wird aus Sicht des Bäckers damit unnötiger Müll produziert. Denn die Kassenzettel bestehen aus chemisch beschichtetem Papier, das nicht in den Papierabfall, sondern in den Restmüll gehört. Für dieses Problem hat Schneider aber eine Lösung gefunden: „Einige Kunden haben sich sehr aufgeregt über den unnötigen Müll und für uns war die Flut an Zetteln ebenso unerträglich. Deswegen haben wir jetzt auf einen digitalen Bon umgestellt.“

Wie funktioniert es mit der elektronischen Krankmeldung?

Auch mit der neuen elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hadert Schneider, wie er der DHZ sagte: „Das klappt eher schlecht als recht. Und warum müssen wir als Betrieb eigentlich die eAU abfragen und bekommen sie nicht einfach von der Krankenkasse geschickt?“, fragt Schneider. Jede Krankenkasse habe zudem ihr eigenes Portal, jeder Mitarbeiter seine Mitgliedsnummer. Oft sei die Bescheinigung noch nicht übermittelt und es müsse später noch einmal abgefragt werden. „Grundsätzlich finde ich die elektronische Krankmeldung ja gut. Aber so? Oft kommen aus der Politik auch gute Ideen, aber der Verwaltungsapparat macht einen Riesenakt daraus“, kritisiert der Bäcker.

Vieles im Sozialversicherungsbereich werde auf die Arbeitgeber abgewälzt, stellt Schneider fest. So sei es auch bei der Umstellung der Pflegeversicherung gewesen, als sich die Betriebe die Geburtsurkunden der Kinder ihrer Mitarbeitenden vorlegen lassen mussten, um das dann weiterzugeben. Insgesamt stellt der Bäckermeister laut der DHZ fest, dass bei Betriebsprüfungen immer öfter auch Aspekte kontrolliert werden, die früher nicht kontrolliert wurden, und es bei Kontrollen immer mehr ins Detail geht.

Warum betrifft das Lieferkettengesetz auch kleine Betriebe?

Mit dem Lieferkettengesetz verpflichtet die Politik Unternehmen dazu, Verantwortung zur Einhaltung von Menschenrechten einzuhalten, entlang ihrer Lieferketten. Kleine und mittelständische Betriebe sind dabei eigentlich ausgenommen.

In der Praxis sind sie jedoch häufig davon betroffen, wie Georg Schneider an einem Beispiel erklärt. „Wir haben einen Großkunden, der die Vorgaben erfüllen muss und von uns auch entsprechende Nachweise verlangt. Auch hier wieder ein zusätzlicher Aufwand.“

Welche Meldepflichten fallen regelmäßig an?

Die Liste mit bürokratischem Aufwand ließe sich fast endlos weiterführen, beklagt der Bäcker. Aufwendig sind laut Schneider auch die Meldepflichten an Statistikämter. Es reiche von jährlichen Meldungen zu Investitionen in Innovationen und Umwelttechnik sowie zum Energieverbrauch bis hin zu monatlichen Meldungen zu geleisteten Stunden seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unterteilt in ungelernt und qualifiziert, sowie den Lohnkosten.