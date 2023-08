„Kässbohrer wird 2023 einen Rekordabsatz erzielen“

Der Laupheimer Marktführer für Pistenraupen, die Kässbohrer Geländefahrzeug AG, hat seit April ein neues Vorstandsduo. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ verrät der für die Bereiche Vertrieb, Service und Marketing zuständige Vorstand Christof Peer, warum er bei Kässbohrer unterschrieben hat, wie das Geschäftsjahr für den Hersteller von Spezialfahrzeugen läuft und was das Unternehmen angesichts immer kürzerer und niederschlagsärmerer Winter unternimmt, um langfristig erfolgreich zu bleiben.

Herr Peer, was hat Sie gereizt, bei Kässbohrer anzuheuern?

Ich bin Österreicher, Tiroler und leidenschaftlicher Wintersportler. Das sind schon einmal gute Grundvoraussetzung, um bei einem Hersteller von Pistenfahrzeugen zu arbeiten. Außerdem habe ich einige Jahre Erfahrungen im Sonderfahrzeugbau. Kässbohrer baut die besten Pistenbullys. Das wusste ich schon als Kind. Wenn man dann die Chance hat, in so ein Unternehmen einzusteigen, ergreift man diese.

Was für ein Unternehmen haben Sie bei Ihrem Amtsantritt vorgefunden?

Ich habe ein Unternehmen mit einer kompetenten und leidenschaftlichen Mannschaft vorgefunden, die stolz auf ihre Produkte ist und sich mit der Firma identifiziert. Das sind die wesent– lichen Zutaten, um erfolgreich zu sein. Deshalb mache ich mir um die Zukunft von Kässbohrer auch keine Sorgen.

Was haben Ihnen die Gesellschafter, die Familie Merckle, ins Pflichtenheft geschrieben?

Herr Merckle, selbst ein begeisterter Skifahrer, steht hinter Kässbohrer und der eingeschlagenen Strategie der Diversifizierung. Noch sind wir sehr schneelastig. Von dieser Abhängigkeit wollen wir uns langfristig lösen — auch wenn das aktuell noch kein Problem darstellt. Aber wir müssen Sorge tragen, dass Kässbohrer auch in 20 Jahren noch stabil dasteht.

Sie meinen das Powerbully–Geschäft, das perspektivisch das zweite Standbein von Kässbohrer werden soll …

Genau. Mit dieser Fahrzeugklasse stehen wir kurz vor dem Marktstart. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass der Powerbully ein Erfolg wird.

Welche Einsatzgebiete sehen Sie denn für den Powerbully?

Die Fahrzeuge eignen sich für alle Einsätze in unwegsamen, schwer zugänglichen oder abgelegenen Gebieten. Der Pipelinebau ist eine Möglichkeit. Mit entsprechenden Aufbauten können Powerbullys aber auch in der Baubranche, in der Energieversorgung oder bei der Bekämpfung von Waldbränden eingesetzt werden.

Einen ersten Großauftrag für die Kettenfahrzeuge mussten Sie aber abschreiben …

Ja. Kässbohrer stand im Februar des vergangenen Jahres, kurz vor dem Ausbruch des Ukrainekriegs, vor dem Vertragsabschluss mit einem russischen Energieversorger, die ersten Powerbullys für den Bau von Pipelines zu verkaufen. Das schmerzt aus wirtschaftlicher Sicht, doch wir können das kompensieren.

Das heißt, das Geschäft mit den Pistenbullys läuft gut für Kässbohrer?

Ja. Wir sind sehr zufrieden. Kässbohrer wird 2023 einen Rekordabsatz erzielen. Und das wird sich auch im Umsatz widerspiegeln.

Was ist der Grund für die Erfolgsbilanz?

Für viele Skigebiete war der vergangene Winter wirtschaftlich ein guter Winter. Seilbahngesellschaften investieren in moderne Technik, um mit den sich verändernden Rahmenbedingungen besser zurecht zu kommen. Hinzu kommt ein gewisser Nachholeffekt aus den vorangegangenen Pandemiewintern. Unsere Auftragsbücher sind voll. Wir produzieren an der Kapazitätsgrenze. Und das dürfte auf absehbare Zeit auch so bleiben.

Welche Technik wird denn nachgefragt?

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Viele alpine Skigebieten kämpfen mit Schneemangel. Es ist deshalb wichtig zu wissen, wo viel und wo wenig Schnee liegt, um ihn auf der Skipiste entsprechend zu verteilen. Das funktioniert mit unserem Snowsat–System Das ist eine Software, die das Schneemanagement digital unterstützt. Der Pistenbully–Fahrer kann damit zentimetergenau die Schneetiefe unter und vor dem Fahrzeug messen und den Schnee von Stellen, wo viel liegt, zu Stellen schieben, wo zu wenig ist. Snowsat ist eine der größten Innovationen der vergangenen Jahre. Ohne das System hätten viele Skigebiete nicht die ganze Saison über offenbleiben können.

Ist Snowsat der Grund, warum Pistenraupen immer leistungsfähiger werden?

Das kann man so nicht sagen. Die Fahrzeuge müssen vor allem wirtschaftlicher und effizienter werden. Das Schneemanagement braucht einerseits leistungsfähige Fahrzeuge, vor allem in den europäischen Skigebieten, wo viel beschneit wird und der Schnee verschoben und verteilt werden muss. Andererseits ein smartes Schneemangement wie Snowsat, um die wertvolle Ressource Schnee effizient einzusetzen. Mit dem neuen Pistenbully 800 haben wir ein solches Modell im Programm. Das Fahrzeug ist leistungsfähiger, wirtschaftlicher und effizienter. Es zählen aber nicht nur PS. Die Kombination mit Snowsat bringt die vollen Vorteile für unsere Kunden.

Goutieren Ihre Kunden das?

Den Kunden geht es um perfekte Pisten. Das ist entscheidend, ob ein Skigebiet erfolgreich ist oder nicht. Mittel zum Zweck ist das Pistenfahrzeug. Der Preis ist deshalb nicht das alles entscheidende Kriterium. Wichtig sind die Verlässlichkeit und Effizienz der Fahrzeuge und ein verlässlicher und schneller Service, falls doch einmal eines ausfällt. Das wissen unsere Kunden zu schätzen.

Die Winter — vor allem in Europa — werden immer kürzer und niederschlagsärmer. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Natürlich treibt Kässbohrer das Thema schon lange um. Es wird langfristig ganz klar Gewinner und Verlierer geben. Skigebiete in höheren Lagen werden auch weiterhin beliebte Destinationen sein. Wir sind global präsent und können dadurch das Risiko für uns etwas minimieren. Aber umso wichtiger ist es, dass wir unsere Abhängigkeit von der Schneewelt reduzieren. Wir sind intensiv dabei, unsere Aktivitäten auf eine breitere Basis zu stellen. Unser Know–how im Off–Road Bereich können wir auf andere Einsatzgebiete übertragen. Und mit dem Engagement unserer Mitarbeiter im Rücken ist es mir um Kässbohrer nicht bange.

