Schwörerhaus gehört zu den Marktführern im Fertighausbau. Im Kreis Reutlingen, wo das Unternehmen seinen Stammsitz hat, wird fast jedes zweite Haus als Fertighaus erstellt.

Doch 2023 war auch bei Schwörer kein gutes Jahr. Johannes Schwörer (56) spricht im Interview über die Mutlosigkeit in der Wirtschaft und darüber, was sich in der Baupolitk ändern muss.

Herr Schwörer, 2023 war kein gutes Jahr für die Bauwirtschaft. Schwörerhaus wollte eigentlich 1000 neue Häuser verkaufen. Wie sieht Ihre Bilanz aus?

Wir haben schon im Frühjahr das Ziel nach unten korrigiert und nur noch von 600 Häusern gesprochen. Jetzt sind es 300 geworden. Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Denn wir bauen immer öfter auch Mehrfamilienhäuser.

Die 300 Projekte entsprechen etwa den 500 Einheiten früherer Jahre. Außerdem haben wir immer noch einen hohen Auftragsbestand, also genug Arbeit.

Konnte Schwörerhaus den Umsatz halten?

Die Auswirkungen auf den Umsatz sind bisher begrenzt. Er liegt 2023 etwas unter den zuletzt 350 Millionen Euro liegen. Ich rechne mit einem Rückgang im einstelligen Prozentbereich. Wir haben 690 Häuser fertigstellen können.

Allerdings haben wir 200 Projekte, die nicht abgeschlossen und abgerechnet werden können, weil beispielsweise Komponenten für die Elektrik oder für die Wärmepumpe fehlen.

Das ist ein Problem, weil es zweistellige Millionenbeträge bindet, die uns fehlen. Das will ich gar nicht beschönigen. Wir können das als gesundes Unternehmen jedoch verkraften.

Ist das eine neue Entwicklung, dass die Fertighaus-Anbieter halbfertige Häuser vor sich herschieben?

Ja, das hat sich erst in den vergangenen Jahren so entwickelt. Es fing mit Corona an, dann kam der Stau im Suezkanal, dann der Ukrainekrieg. Die Lieferkettenprobleme wirken noch lange nach.

Im Moment läuft es mit dem Materialnachschub zwar gut, aber jetzt fehlt es an Personal, um die begonnenen Arbeiten auf den vielen Baustellen fertig zu stellen. All das verursacht bei den Unternehmen hohe Kosten.

Werden Ihre Fertighäuser deshalb immer teurer?

Nein. Wir kompensieren die eigenen Kostensteigerungen durch mehr Effizienz. Das gelingt uns bisher. Die höheren Preise für unsere Häuser sind einzig getrieben von den gestiegenen Lieferantenpreisen. Ein Fertighaus von uns kostet heute im Schnitt 350.000 Euro, das sind 20 Prozent mehr als vor drei Jahren.

Nach wie vor wollen wir den Kunden ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Das gelingt uns bisher mit cleveren Lösungen, etwa für den Innenausbau, und mit effizienten Abläufen.

Was erwarten Sie von 2024?

Wir werden gut ausgelastet sein und können unsere Aufträge abarbeiten. Ich konnte unseren Mitarbeitern zusichern, dass dieses Jahr niemand um seinen Arbeitsplatz fürchten muss. Für die Zukunft ist entscheidend, was 2024 passiert. Klar ist: Wir müssen wieder mehr Projekte verkaufen.

500 Einheiten im Jahr reichen nicht, wir brauchen etwa 800, um unsere Standorte auszulasten. Allerdings stiegen wir verstärkt auch in energetische Sanierungen ein. Davon versprechen wir uns einiges in Zukunft.

Die Zinsen sind gesunken, die Materialkosten steigen nicht mehr so stark. Sind die Bedingungen für die Baubranche dieses Jahr wieder besser?

Nein, das sehe ich nicht. Das größte Problem ist die Unsicherheit im Markt. Diese Unsicherheit hemmt Investitionen. Der Grund dafür sind die politischen Entscheidungen. Nach dem Chaos bei den Förderprogrammen im vergangenen Jahr geht es jetzt genauso weiter.

Ein Beispiel ist der Gaspreis: Mit dem hohen Gaspreis hatten unsere Lieferanten die starken Preiserhöhungen begründet. Denn für die Herstellung von Fliesen beispielsweise wird viel Energie benötigt. Zwischenzeitlich sind die Gaspreise wieder gesunken und wir rechneten mit günstigeren Lieferantenpreisen.

Doch jetzt wird der Transport teurer wegen der höheren Lkw-Maut und der CO₂-Besteuerung auf Sprit. Die Auswirkungen solcher Entscheidungen sind gravierend.

Aus der Wirtschaft hagelt es Kritik an der Ampelregierung. Ist denn alles falsch?

Man kann der Ampel nicht den Vorwurf machen, sie würde nichts machen. Das Problem ist, sie machen zu viel und zu schnell. Eine große Entlastung wäre, wenn es Stabilität bei den Entscheidungen geben würde. Dabei geht es nicht nur um die Bauförderung. Es zieht sich durch. Es fehlt eine klare Linie.

Wo zeigt sich das?

Die Ampelkoalition wollte die sozialen Themen stärken. Dann hat man gemerkt, dass kein Geld da ist. Statt dann bei den Sozialleistungen zu kürzen, geht man lieber an die Subventionen der Bauern. Die müssten dann eigentlich ihre Preise erhöhen. Das können sie aber gar nicht.

Solidarisieren Sie sich mit den Bauernprotesten?

Ich bin da neutral, ich kann es jedoch verstehen. Die Ermäßigung beim Diesel und der Steuerwegfall bei den Landmaschinen hat damit zu tun, dass die Landwirte die Verkehrsinfrastruktur kaum nutzen, sondern mit ihren Maschinen Nahrungsmittel herstellen. Es ist deshalb unlogisch, diese Entlastungen zu streichen.

Zurück zum Bauen: Sind Förderprogramme für die Bautätigkeit tatsächlich so entscheidend?

Entscheidend ist die Kontinuität. Wenn ein Förderprogramm aufgelegt wird, dann planen das die Unternehmen und die Bauherren ein. Wird es kurz danach wieder eingestellt, wie jetzt mit der Neubauförderung von Ministerin Geywitz geschehen, erzeugt das eine große Verunsicherung.

Von uns Unternehmern wird Mut und Eigenverantwortung gefordert. Alles richtig - nur dann muss man auch Planungssicherheit bieten, sonst investiert niemand. Derzeit ist es für niemand nachvollziehbar, was morgen passiert und wem demnächst etwas gestrichen wird, weil der Staat seine Haushaltslöcher stopfen muss.

Aktuell ist von allen Förderprogrammen nur die verbesserte Abschreibung übriggeblieben. Die Steuerabschreibungen sind der richtige Weg, nur ist eine Anhebung von zwei auf sechs Prozent viel zu wenig.

Dann sind die Aussichten düster?

Derzeit haben wir keinen Markt, weil niemand investieren will. Obwohl der Bedarf da ist. Wir haben einen Preisverfall bei den gebrauchten Immobilien, weil keiner weiß, wie viel er morgen in ein Haus reinstecken muss. Jeder wartet ab, und das ist Gift für die Konjunktur.

Es liegt auch an den hohen Baupreisen, dass so wenig gebaut wird. Was halten Sie von den Vorschlägen, bei den Standards abzuspecken?

Bei Schwörerhaus machen wir uns ständig Gedanken, wo wir einsparen können, etwa beim Material oder bei der Innenausstattung. Den Vorschlag des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), auf Tiefgaragenplätze zu verzichten, halte ich jedoch nicht für hilfreich. Ich würde selbst nie ein Mehrfamilienhaus ohne Tiefgarage kaufen. Wo sollen die Leute ihre Autos abstellen?

Als Präsident des Hauptverbands der Deutschen Holzindustrie (HDH) kritisieren Sie das von der EU geplante Lieferkettengesetz. Was stört Sie daran?

Mit diesem Gesetz werden Unternehmen in die Haftung genommen, für Umweltschäden, auf die sie gar keinen Einfluss haben. Wenn beispielsweise ein Lieferant in Indien, dort einen Gewässerschaden anrichtet, müsste das Unternehmen hier dafür Schadenersatz zahlen.

Das ist realitätsfern. Wir Mittelständler kennen häufig gar nicht die gesamte Lieferkette und wir haben nicht die Handhabe, einen Betrieb in Indien zu kontrollieren. Dieses neue Gesetz würde unsere Unternehmen vor unüberschaubare Risiken stellen.