Der in Schieflage geratene Raumausstatter TTL OP GmbH mit Sitz in Heidenheim hat beim Amtsgericht Aalen einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Das hat das Büro des vorläufigen Insolvenzverwalters, Steffen Beck, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt.

Betriebsversammlung für 400 Mitarbeiter verschoben

Beck wurde demnach noch am Donnerstagnachmittag vom Amtsgericht Aalen bestellt. Für diesen Freitag war eine Betriebsversammlung für die rund 400 Mitarbeiter auf einer Online-Plattform angekündigt worden. Diese wurde abgesagt und soll gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Auf Anfrage erklärte ein Sprecher des Rechtsanwaltsbüros Pluta, der ernannte Insolvenzverwalter würde sich zunächst einen Überblick über die Finanzen verschaffen wollen und absehen, wie es mit den 27 Filialen des Unternehmens weitergehe.

TTL betreibt Fachmärkte in Ulm, Biberach, Tuttlingen und Albstadt

Seit Tagen kursieren Berichte über das Handelsunternehmen, das unter anderem Fachmärkte in Ulm, Biberach, Tuttlingen und Albstadt betreibt. Die Mitarbeiter in den Filialen warten seit Monaten auf ihre Gehälter. Das hatte das Arbeitsgericht Stuttgart und die Gewerkschaft Verdi auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt.

Demnach liegen beim Arbeitsgericht Stuttgart 16 Klagen wegen rückständiger Gehaltszahlungen vor. Ein erster Gütetermin sollte am 5. März in Aalen stattfinden. Nach dem Insolvenzantrag ist dieser jedoch aufgehoben, so erklärte eine Gerichtssprecherin. Die betroffenen Mitarbeiter könnten nun auf Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit hoffen, so die Sprecherin.

Schwere Vorwürfe gegen die Geschäftsführung

Gegen den Anbieter von Parkettböden, Gardinen und Tapeten werden schwere Vorwürfe erhoben. Medienberichten zufolge soll sich der Geschäftsführer abgesetzt haben. Laut dem Magazin Focus soll er sich mit einem Brief an die Beschäftigten gewandt haben, in dem er offenlegte, die Liquidität reiche nicht aus, um die Verbindlichkeiten zu decken.

Der Verdacht des Betrugs steht im Raum. Laut dem Magazin sollen sich die Gesellschafter hohe Kredite auszahlen lassen und das Geld in andere Unternehmen gesteckt haben. Das Polizeipräsidium in Ulm hatte auf Anfrage bestätigt, die Polizei ermittle derzeit im Rahmen eines Betrugsverfahrens bei einer Heidenheimer Firma. Der Name wurde aus Datenschutzgründen nicht genannt.

Die TTL in Heidenheim hat auf Anfragen bisher nicht reagiert und ist telefonisch nicht erreichbar, ebenso wie die Filialen.

Das Unternehmen TTL Nord und TTM mit Sitz in Hallstadt hatte per Mitteilung erklärt, nicht von den Vorgängen betroffen zu sein. TTL OP GmbH habe sich bereist vor über zwei Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Verbund mit TTL Nord / TTM herausgelöst hatte.