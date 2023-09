Die Stimmung ist miserabel. Doch wie ist es wirklich um den Standort Deutschland bestellt? Stehen wir alles in allem immer noch gut da, wie so manche versichern, oder fahren wir komplett an die Wand ‐ inklusive „De-Industrialisierung“, wie viele andere sagen. Die Lage ist zwar besser als die Stimmung, doch von gut ist sie meilenweit entfernt. Freilich hilft auch keine Schwarzmalerei, wie sie nicht wenige Politiker, Experten, Medien, Verbände und auch Manager selbst allzu gerne betreiben. Diese raubt nur Energie und schürt Ängste und Verdrossenheit in der Bevölkerung. Damit werden genau die Kräfte gestärkt, die vermutlich am wenigsten zu sinnvollen Lösungen beitragen können.

Auf der anderen Seite hilft Schönfärberei ebenso wenig. Die deutsche Volkswirtschaft steckt in der größten Krise der Nachkriegszeit und muss viele Herausforderungen gleichzeitig meistern: aus der Rezession kommen und zugleich die Inflation eindämmen, die Energiewende schaffen, ohne dabei die Industrie komplett zu zerstören, den technologischen Wandel in nahezu sämtlichen Branchen meistern, den Arbeitskräftemangel bekämpfen und sich erfolgreich einem nie dagewesenen globalen Wettbewerb stellen. Die Liste lässt sich fast beliebig fortsetzen.

Es muss angepackt werden

Die Herausforderungen sind so gewaltig, dass alle gleichermaßen gefordert sind: Die Politik muss sich endlich auf das Wesentliche konzentrieren und ideologischen Reflexen ebenso widerstehen wie dem permanenten Drang, immer weiter Geld zu verteilen, das überhaupt nicht vorhanden ist. Die Wirtschaftslenker müssen ihre volle Kraft darauf verwenden, ihre Unternehmen zukunftsfest umzubauen ‐ anstatt permanent zu schimpfen und nach Subventionen zu schreien. Und die Arbeitnehmervertreter müssen endlich aufhören, sozialromantischen Hirngespinsten wie einer Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich nachzuhängen, und vielmehr im Schulterschluss mit den Managern konstruktiv erarbeiten, wie sich die Standort-Nachteile ‐ ja, auch die zum Teil zu hohen Kosten ‐ gemeinsam verringern lassen. Die Ausgangslage ist immer noch ordentlich. Jetzt gilt es, in die Hände zu spucken und endlich loszulegen.