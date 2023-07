Es sind gleich mehrere gute Nachrichten, die uns das Statistische Bundesamt präsentiert: Der allergrößte Teil der Erwerbstätigen sieht in seiner Arbeit eine „sinnhafte Tätigkeit“. Die Zahl der Menschen, die überlang arbeiten müssen, geht zurück. Und die Arbeitnehmer sind allen Unkenrufen zum Trotz ausgesprochen fleißig. Vollzeitbeschäftigte arbeiten im Schnitt mehr als 40 Stunden pro Woche.

Bei allen Positivmeldungen — die Probleme, auf die der deutsche Arbeitsmarkt zusteuert, können weder große Ausdauer noch besondere Motivation lösen. Aus dem Fachkräftemangel ist längst ein massiver Arbeitskräftemangel geworden. Vom Spitzenforscher bis zur Hilfskraft — in allen Branchen und bei fast allen Tätigkeiten fehlt es. Die Zahl der offenen Stellen hat mit 1,98 Millionen einen neuen Rekordwert erreicht. Bis zum Jahr 2035 erwartet die Bundesagentur für Arbeit sogar 7,2 Millionen Arbeitskräfte, die dann fehlen werden.

Alle Hebel in Bewegung setzen

Vor diesem Hintergrund macht wenigstens die Meldung Mut, dass 700.000 Teilzeitkräfte eigentlich mehr arbeiten wollen. Es liegt nun an den Unternehmen und der Politik, dies zu ermöglichen. Darüber hinaus sind sämtliche Hebel in Bewegung zu setzen, um das Arbeitskräftepotenzial auszuschöpfen: Mehr Frauen in Jobs bringen — durch eine bessere Kinderbetreuung. Es Senioren schmackhaft machen weiterzuarbeiten, falls diese es möchten. Mehr — auch schwächere — Schüler in eine Ausbildung bringen. Nicht zuletzt muss die gezielte Einwanderung motivierter Arbeitskräfte gelingen.

Auch muss das Heer der immer noch 2,5 Millionen Arbeitslosen rekrutiert werden. Dabei ist eine maximale Unterstützung der Menschen ebenso wichtig wie die Tatsache, dass es einen sehr deutlichen Abstand zwischen Transfer– und Erwerbseinkommen geben muss. So bedrohlich der Arbeitskräftemangel für den Standort auch sein mag, für viele kann er eine Chance sein. In Zukunft wird jeder Einzelne gebraucht.