Ist nach dem Streik vor dem Streik?

Auch nach dem fünften Streik der Lokführergewerkschaft GDL sind die Aussichten auf eine schnelle Einigung im Tarifkonflikt gering. Immerhin läuft der Zugverkehr erst einmal wieder, auch wenn er am Freitagnachmittag nur schleppend wieder angelaufen ist. Am Samstagmorgen soll der normale Fahrplan wieder eingehalten werden.

Zwischenzeitlich haben die Arbeitgeber der Gewerkschaft einen weiteren Verhandlungstermin am Montag vorgeschlagen. Grundlage dafür solle der Vorschlag der beiden Moderatoren Thomas de Maizière und Daniel Günther sein, bot das Unternehmen der GDL an. Dieser sieht unter anderem die Einführung einer 36-Stunden-Woche für Schichtarbeiter in zwei Schritten bis 2028 vor. Daneben enthält der Kompromissentwurf weitere noch umstrittene Punkte, etwa zur Entgelterhöhung und der Ausweitung des Tarifvertrags auf weitere Berufsgruppen bei der Deutschen Bahn.

Lokführer fordern neues Angebot von der Bahn

Die Antwort von GDL-Chef Claus Weselsky erfolgte prompt. Die Deutsche Bahn zünde weiterhin nur Nebelkerzen. Als Vorbedingung für weitere Gespräche fordert er ein neues Angebot der Bahn. Wenn bis zum Sonntagabend ein verhandlungsfähiges Angebot eingehe, könnten die Verhandlungen am Montag wieder aufgenommen werden. Dieses Angebot müsse auf der „Marktreferenz“ basieren, teilte die GDL mit. Damit müsste ein Bahn-Angebot die Einführung der 35-Stunden-Woche beinhalten, denn dies hat die Gewerkschaft mit 28 anderen Bahnunternehmen vereinbart. Allerdings stehen diese Tarifverträge unter dem Vorbehalt, dass die Deutsche Bahn als Marktführer sich ebenfalls auf die Arbeitszeitverkürzung um drei Stunden einlässt.

Am Wochenende wird sich demnach entscheiden, ob es bald wieder zu neuerlichen Arbeitsniederlegungen des Zugpersonals kommt. Das hatte Weselsky für den Fall angekündigt, dass die Arbeitgeber sich nicht auf die geforderte Absenkung der Arbeitszeit auf 35 Wochenstunden einlässt. Das hatte die Bahn jedoch bisher ausgeschlossen, weil die Kapazitäten dann angesichts fehlenden Personals nicht aufrechterhalten werden könnten. Die GDL hält attraktivere Arbeitsbedingungen dagegen für einen Schlüssel, neue Bewerber für die Tätigkeit im Triebwagen zu finden.

Kommen Streiks zur Osterzeit?

Die Chancen auf eine schnelle Einigung stehen daher eher schlecht. Gleichwohl sind Überraschungen in Tarifverhandlungen immer möglich. Wahrscheinlicher erscheint das von Weselsky als Wellenstreik skizzierte Vorgehen. Mit nur kurzen Ankündigungsfristen würde die GDL dann immer wieder einmal streiken, womöglich auch in der Osterreisezeit. Ausschließen will der GDL-Chef dies zumindest nicht.

Weselsky war in den letzten Tagen erheblich unter Druck geraten, weil er die Vorschläge der Moderatoren öffentlich falsch dargestellt hatte und dies als „Denkfehler“ entschuldigte. Nachdem die Schlichter ihren Vorschlag veröffentlichten, musste sich Weselsky korrigieren. Anscheinend hat der Vorfall auch innerhalb der Gewerkschaft für Unruhe gesorgt. So sah sich Weselsky zu einer ausführlichen Erklärung an die Mitglieder gedrängt.