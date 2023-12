Mangelnde Wertschätzung, vielfach unauskömmliche Preise und immer schärfere Auflagen - in der Bauernschaft gärt es seit Langem. Die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel und bei der Befreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge von der Kfz-Steuer sind aus Sicht der Landwirte der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. „Es reicht. Zu viel ist zu viel“, rief Bauernpräsident Joachim Rukwied bei der Demonstration vergangene Woche am Brandenburger Tor in Berlin.

Für sich genommen mögen die damit verbundenen Mehrkosten von durchschnittlich 4000 Euro im Jahr nicht existenzbedrohend sein. Agrarexperten schätzen, dass die Maßnahmen die Gewinne landwirtschaftlicher Betriebe um fünf bis zehn Prozent belasten. Doch sie reihen sich ein in die lange Liste an Belastungsfaktoren, die vielen Bauern im Land das Wirtschaften immer schwerer machen.

Viele Betriebe stehen vor einem Generationswechsel

Die Konsequenzen lassen sich unter anderem an den Unternehmensergebnissen der landwirtschaftlichen Betriebe ablesen. Die Südwest-Bauern sind dabei regelmäßig die Schlusslichter im Länderranking der Bundesrepublik. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2022/2023 (30. Juni) kamen pro Familienarbeitskraft 50.900 Euro zusammen. Zwei Jahre zuvor waren es mit 35.200 Euro aber auch schon einmal deutlich weniger.

Zu diesen Rahmenbedingungen kommt die Demographie. Die Zahl der Betriebe, die vor der wichtigen Klippe Generationswechsel stehen, war in Baden-Württemberg noch nie so groß wie jetzt. Fast 23.000 landwirtschaftliche Betriebe, das ist deutlich mehr als die Hälfte aller Betriebe, hat nach Angaben des Statistischen Landesamts in Stuttgart einen Inhaber mit 50 Jahren oder älter. Sie werden sich im kommenden Jahrzehnt ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie es weitergeht.

Vater, Mutter und fünf Rumänen

Angesichts der vielfältigen Herausforderungen ist das Risiko groß, dass es für viele landwirtschaftliche Betriebe im Land nicht weitergeht. Das sich zuletzt verlangsamende „Höfesterben“, so die Prognose von Agrarexperten, dürfte gerade in Baden-Württemberg wieder an Dynamik gewinnen.

Doch wie sehen junge Menschen die Perspektiven in der Landwirtschaft? Ist der Beruf des Landwirts noch Traum oder doch eher Albtraum? Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich mit einem angehenden Landwirt unterhalten, der darauf trotz aller Widrigkeiten eine klare Antwort hat: „Für mich ist das nach wie vor der Traumberuf.“ Der das sagt, ist 22 Jahre alt, macht eine Ausbildung zum Gärtner in der Fachrichtung Obstbau und heißt Lukas Bollinger. Perspektivisch, sagt er im Gespräch, möchte er den elterlichen Hof in Burgstätten im Rems-Murr-Kreis, rund 30 Kilometer nordöstlich von Stuttgart, übernehmen. Aktuell bewirtschaften den Vater und Mutter Bollinger zusammen mit fünf festangestellten Rumänen und bis zu 25 Saisonarbeitskräften.

In den Beruf hineingewachsen

Mit 75 Hektar Fläche ist der Hof der Bollingers Durchschnitt unter den landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben im Südwesten. Angebaut werden Tafel- und Mostobst (45 Hektar) sowie Getreide (30 Hektar) - ökologisch bewirtschaftet. Die Viehhaltung hatte Vater Bollinger vor rund 20 Jahren zugunsten des Obstbaus aufgegeben.

Lukas Bollinger ist auf dem Hof auf- und in den Beruf des Landwirts hineingewachsen. Schon früh hat er mitgeholfen, schon früh reifte der Wunsch, in die Fußstapfen von Vater und Mutter zu treten. Ein Studium der Agrarwissenschaften an der Uni Hohenheim brach er nach einem Semester ab. Zu theoretisch. Lukas Bollinger wollte „draußen sein“. Der Wechsel vom Hörsaal in den Ausbildungsbetrieb war die logische Konsequenz.

„Können in vielen Belangen nicht mehr mithalten“

Eine solche Vita ist typisch für Azubis in der Landwirtschaft. Rund zwei Drittel, schätzt Bollinger, beginnen eine Ausbildung in der Landwirtschaft mit dem elterlichen Betrieb im Hintergrund und der Perspektive, den Hof später einmal weiterzuführen. Doch ob das künftig noch wirtschaftlich ist, ob sich damit noch eine Familie ernähren lässt, steht in den Sternen. „Viele sehen skeptisch in die Zukunft“, umreißt Lukas Bollinger das Stimmungsbild in der Branche, die die eigene Wettbewerbsfähigkeit im Kerngeschäft immer weiter erodieren sieht.

„In Deutschland können wir in vielen Belangen nicht mehr mithalten“, argumentiert Bollinger und führt unter anderem den hohen bürokratischen Aufwand, steigende Mindestlöhne und auch die vergleichsweise hohen deutschen Standards bei Umweltauflagen als Gründe an, warum viele Betriebe unter Druck geraten würden.

Verzicht auf extrahohe deutsche Standards

Agrarökonomen appellieren deshalb an die Politik zu erkennen, dass die Weichen für die Agrarpolitik in Brüssel gestellt werden. Statt auf extrahohe deutsche Standards bei Umweltauflagen oder der Tierhaltung zu setzen, müsse es darum gehen, auf eine europaweite Harmonisierung der Regeln hinzuwirken, sagt etwa der Agrarwissenschaftler Stephan von Cramon-Taubadel von der Universität Göttingen. Das bedeute auch zu akzeptieren, wenn sich die eigenen Maximalforderungen nicht europaweit durchsetzen ließen. Nur so funktioniere ein gemeinsamer Markt.

Mit Blick auf die Agrardiesel-Proteste der vergangenen Tage glaubt von Cramon-Taubadel, dass sich derzeit sehr viel Frust in einer Branche entlade, die vor großen Herausforderungen und viel Unsicherheit stehe, die sehr politikabhängig sei, aber von der Politik keine klaren Signale erhalte. Viele Landwirte seien bemüht, umweltfreundlicher zu werden, aber das gehe nicht zum Nulltarif. „Und jetzt kommt der Staat und liefert aus Sicht der Landwirtschaft nicht die Hilfen, die notwendig wären, stattdessen setzt er jetzt noch eins obendrauf - auch wenn es nüchtern betrachtet nicht so eine große Sache ist und die Reform dieser Subvention eigentlich überfällig ist“, so von Cramon-Taubadel.

Zur Hälfte von Subventionen und Fördergeldern abhängig

Auch Lukas Bollinger kann den Frust in der Bauernschaft nachvollziehen, in einer Branche, die am Gängelband der Politik wirtschaften muss und deren Einkommen zur Hälfte von Subventionen und Fördergeldern abhängig ist. „Die Landwirte würden viel lieber Agrarprodukte herstellen, von deren Verkauf sie auch leben können - ohne Subventionen. Doch das funktioniert in Deutschland größtenteils nicht“, sagt der Azubi. Auch deshalb reagierten die Bauern empfindlich auf jedwede Art von Subventionskürzungen.

An seiner Entscheidung für den Beruf des Landwirts zweifelt Lukas Bollinger trotz allem nicht. „Ich habe den Beruf gewählt, weil er mir Spaß macht und ich den persönlichen Ansporn habe, selbst etwas zu verändern“, begründet er seine Wahl. Damit ist er nicht allein. Nach Jahren kräftig sinkender Ausbildungszahlen in der Landwirtschaft hat sich die Situation zuletzt stabilisiert, die Berufsschul-Klassen füllen sich sogar wieder. Vielleicht haben die Jahre der Pandemie ein größeres Bewusstsein für funktionierende Lieferketten und die Produktion von regionalen Lebensmitteln geschaffen. Die Wirtschaftlichkeit der Betriebe ist dafür aber eine zwingende Voraussetzung.