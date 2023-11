Interview: „Viele sehen in Unternehmern ein diffuses Feindbild“

Carsten Maschmeyer ist der wohl bekannteste Investor Deutschlands. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt er, was es braucht, dass die Bundesrepublik wirtschaftlich wieder prosperiert ‐ und er spricht offen über seinen eigenen Werdegang, der von großen Erfolgen, aber auch schmerzhaften Erfahrungen geprägt war.

Zuletzt wurde immer häufiger davor gewarnt, dass der Bundesrepublik wirtschaftlich turbulente Zeiten bevorstehen. Ist das eine zu pessimistische Sicht der Dinge oder müssen wir uns wirklich auf härtere Zeiten gefasst machen?

Deutschland war in der Vergangenheit wirtschaftlich wesentlich stärker als heute. Als ich vor 20 Jahren in New York, London oder Paris mit Geschäftsleuten zu tun hatte, da wurden wir Deutschen als erfolgreich und effizient betrachtet. Heute ist das anders. Für Amerikaner hat Deutschland heute eher den Status eines Entwicklungslands: Alles ist irgendwie langsamer, bürokratischer, unorganisierter, nicht so digital. Die Ampel, wenn es sie denn noch lange gibt, muss also die Kernprobleme angehen, und zwar schnell.

Was genau sind diese Kernprobleme?

Wir sehen uns mit einem absoluten Giftcocktail konfrontiert: Wir bekamen die Rieseninflation, den Zinsanstieg durch die EZB, den Digitalisierungsstau, die steigenden Energiepreise, den Fachkräftemangel. Dazu der schreckliche Krieg in der Ukraine und jetzt auch noch der Nahostkonflikt. Wir haben uns zu abhängig von russischer Energie gemacht. Außerdem war der Atomausstieg unter Angela Merkel überhastet und falsch, auch weil man die gleichzeitige Umstellung auf erneuerbare Energien nicht konsequent genug vorangetrieben hat.

Wo sollte man beginnen, diese Probleme zu lösen?

Im Grunde müssen wir etwas ähnliches machen wie Norwegen, Dubai oder Katar. Die wissen, dass das Ende des Erdölzeitalters kommt, also haben sie früh begonnen, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Uns hätte klar sein müssen, dass wir nicht für immer eine führende Industrienation und Exportweltmeister bleiben können. Unser Fokus muss also auf Gründern, neuen Unternehmen und Innovation liegen. Und um das zu schaffen, müssen wir bei den hausgemachten Problemen wie der Überbürokratisierung und den enormen Bildungsdefiziten beginnen. In den Schulen konzentrieren wir uns viel zu sehr auf Orchideen-Themen, anstatt darauf, junge Menschen pragmatisch auf das echte Leben vorzubereiten. Dabei sollten unsere Kinder nicht ergooglebares Wissen lernen, sondern Kreativität, Abstraktionsvermögen, Kommunikation und Inspiration.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Bürgern durch die grüne Transformation ein neues Wirtschaftswunder versprochen. Ist das möglich?

Wir hatten in den vergangenen 150 Jahren zwei große Epochen des Wachstums: Ende des 19. Jahrhunderts die Gründerzeit, in denen Konzerne wie Bosch, Daimler und BASF entstanden sind, und das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Zeiten waren gründerfreundlich, auch aus der Not heraus. Es wurde schnell genehmigt, Politik und Wirtschaft haben an einem Strang gezogen. Das ist heute grundlegend anders. Deswegen glaube ich, dass die Aussage von Scholz zum „grünen Wirtschaftswunder“ kein Versprechen, sondern ein Versprecher war.

Hat die Politik in den letzten Jahren in Bezug auf unsere wirtschaftliche Entwicklung versagt?

Ja. Ich habe gerade die Gründerzeit und das Wirtschaftswunder genannt. Seitdem gibt es keinen neuen Boom in Deutschland. Für eine Industrienation ist das ein Armutszeugnis. Was ist die Folge? Seit 2010 ist die US-Wirtschaft um rund 76 Prozent gewachsen, die deutsche Wirtschaft um etwa 19 Prozent. Genau hier liegt das Problem. Scholz setzt keine Akzente und aus der Ampel gibt es kaum wirtschaftliche Impulse. Und auch die Merkel-Regierung hat Jahrzehnte verpennt. Angela Merkel hat es durch ihre Strategie des Alles-Aussitzens in wirtschaftlich guten Zeiten verpasst, dieses Land auf schlechtere Zeiten und absehbare Herausforderungen vorzubereiten.

Wenn die Kehrtwende nur durch Kreativität und Innovation aus den Unternehmen gelingen kann, haben wir noch ein ganz anderes Problem: Unternehmer sind in Deutschland schlecht angesehen. Generell gefragt: Wie beurteilen sie die mentale Lage in der Bundesrepublik?

Wir haben eine schizophrene Unlogik in unserer Gesellschaft: Einerseits wollen wir die Arbeitsplätze und das Kapital von Unternehmern. Krankenhäuser, Schulen, Polizei, Renten, der Sozialstaat: All das wird aus Steuern und Abgaben finanziert, die Firmen und ihre Mitarbeiter in Deutschland zahlen. Aber gleichzeitig sehen viele in Unternehmern ein diffuses Feindbild. Das ist völlig absurd. Bei uns ist eine regelrechte Neidkultur entstanden. In den USA lässt man sich von erfolgreichen Unternehmern inspirieren und möchte es mit Fleiß und harter Arbeit auch so weit bringen. Bei uns ist der erste Impuls, den Erfolgreichen runterzuholen, und sei es nur durch Beschimpfungen oder schlechte Presse.

Wie lässt sich dieses Problem lösen?

Das geht nur über Bildung. Lehrer und Politiker können die Motivation für Selbstständigkeit und Gründung nicht vermitteln, weil sie selbst keinerlei Erfahrung darin haben. Deswegen bleibt es bei den Eltern hängen. Und wenn diese nicht selbstständig sind, wird es schwierig. Ich habe deswegen ein Kinderbuch mit dem Titel „Die Start-up Gang“ geschrieben, in dem es um Unternehmensgründung in jungen Jahren geht. Von Eltern und Großeltern habe ich eine wahnsinnig tolle Resonanz darauf bekommen. Aber was glauben Sie, was medial los war? Von großen Teilen der Presse wurde ich nur angegriffen. Und das ist typisch für dieses Land. Dabei arbeiten über eine Million Menschen in Deutschland in Start-ups, mehrere Millionen gründen kleine Betriebe oder Ich-AGs wie einen Friseurbetrieb. Dieses Berufsbild fehlt vollkommen in der Kindheitsausbildung. Wenn man schon die Vorbilder verschweigt oder verteufelt, dann kommt natürlich auch niemand nach.

Wenn Sie jungen Menschen nur einen Tipp geben können ‐ welcher wäre das?

Junge Menschen müssen schon früh lernen, positiv mit dem Scheitern umzugehen. Wenn im Leben mal etwas schief geht, dann ist man meist nicht gescheitert, sondern gescheiter. Diese positive Haltung gegenüber dem Scheitern muss sich auch gesellschaftlich durchsetzen, weil Lernprozesse so unglaublich wichtig sind für die Unternehmensgründung, die Selbstständigkeit, aber auch für das Leben generell. Zum Beispiel könnte die Politik jedem Start-up-Gründer 50.000 Euro in die Hand drücken. Das eine Start-up, das eine 100-Millionen-Euro-Firma wird, zahlt mehr Steuern als all die anderen versemmelt haben.

Sie sprechen dabei ja auch aus persönlichen Erfahrungen. Vor zwei Jahren haben Sie öffentlich gemacht, dass Sie tablettenabhängig waren und unter Depressionen litten. Wie kam es dazu?

Ich habe damals in der Corona-Zeit ein Buch über die sechs Elemente des Erfolgs geschrieben. Beim Schreiben habe ich mich gefragt, wann ich in meinem Leben eigentlich die größten Sprünge, die größten Entwicklungen gemacht habe. Das war immer, nachdem ich richtig hingefallen war. An dem Punkt habe ich entschieden, dass ich die Wahrheit auf den Tisch legen werde: Ich werde erzählen, dass ich schon einmal sehr krank war, dass ich depressiv und tablettensüchtig war und in der Psychiatrie behandelt werden musste.

Was war der Grund für Ihre Tablettenabhängigkeit?

Ich war überarbeitet, hatte 18-Stunden-Tage, keine Wochenenden, kaum Urlaube. Das führte zu einem Burnout mit dem Hauptsymptom, dass ich schlecht geschlafen habe. Daraufhin hat der Hausarzt mir Schlaftabletten verschrieben. Das war der Anfang vom Ende. Für dieselbe Wirkung muss die Dosis laufend erhöht werden. Und als Nebenwirkung von den Medikamenten bekam ich eine Depression. Das war ein Teufelskreis.