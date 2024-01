Intersport plant 100 neue Standorte

Bei Intersport läuft es: Das genossenschaftliche Unternehmen hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2022/2023 (30. September) um 5,7 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro gesteigert. Rund 6 Milliarden Euro sollen es im Jahr 2030 sein, was laut Prognosen einem Marktanteil von 30 Prozent entspräche (aktuell sind es rund 24 Prozent).

Im Zuge des Wachstums sollen die knapp 420 Standorte auf mehr als 520 erhöht werden. Gründe für den Erfolg sind dabei aktuelle Sport-Trends und der Hang zu mehr Bewegung. Mögliche Probleme sieht Geschäftsführer Alexander von Preen in chinesischen Konzernen und dem Erstarken der AfD.

Handball-EM, Fußball-EM und Olympiade verstärken Trend

„Zum Glück erkennen die Menschen, dass sie sich wieder in der freien Natur bewegen müssen. Das ist für uns sehr positiv“, sagt Alexander von Preen, Geschäftsführer von Intersport Deutschland, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Neben Outdoor-Themen seien aber auch Fitness-Training und der sportliche Lifestyle wachsende Geschäftsbereiche, die im Jahr 2024 weiter zulegten, wie Intersport-Vorstand Frank Geisler mitteilt.

Einen weiteren Hype erhoffe sich Intersport von Sportereignissen wie der Fußball-Europameisterschaft, der Handball-EM oder von Olympia. Zum Thema Handball sagt er: „Wir merken jetzt nach dem Halbfinal-Einzug schon eine Euphorie und ein paar mehr verkaufte T-Shirts. Entscheidend wird es nach dem Turnier sein, wenn die Kinder wieder in die Vereine strömen und Handball spielen.“

Intersport will Nummer 1 bleiben

Um alle sportlichen Themenbereiche auf den Verkaufsflächen der Intersport-Händler abdecken zu können, investieren diese weiter in die stationären Geschäfte, zwölf Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr. Dazu setze Intersport auf neue Verkaufskonzepte, um die Kundenwünsche weiter erfüllen zu können, so von Preen. Auch die Digitalisierung in Form des Online-Shops soll weiter vorangetrieben werden - mit einem klaren Ziel: „Unsere Vision ist es, dass wir weiterhin qualitativer Marktführer im Sportfachhandel bleiben, auch im Jahr 2030“, so von Preen.

Junge Leute als Handelspartner anlocken

Von Branchen-Konkurrenten wie Decathlon grenze sich das Unternehmen durch qualitativ bessere Beratung und ein breites Angebot von Fremd- und Eigenmarken ab: „Unsere Kunden können sich auf die professionell geführte Marke Intersport verlassen“, sagt von Preen. Darüber hinaus biete Intersport „mit Abstand die meisten Verkaufsstandorte“ gegenüber der Konkurrenz.

Diese Nähe zum Kunden soll mit mehr als 100 neuen Standorten bis 2030 weiter ausgebaut werden. Denn auch die Konkurrenz expandiert. Decathlon plant bis 2026 mit 100 Niederlassungen, aktuell sind es knapp über 80. So übernahm der französische Sportdiscounter beispielsweise die Geschäftsräume eines Intersport-Händlers im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo. Für von Preen ein normaler Marktprozess: „Wir bewerten jeden Standort immer wieder neu und schauen ob er unseren Ansprüchen entspricht. Das hängt auch teils von den Kundenstrukturen in den jeweiligen Regionen ab.“

Klare Kante gegen rechts

Für die neuen Standorte setzt Intersport primär auf junge Leute als Händler: „Wir fokussieren uns auf Existenzgründer, die von der Universität kommen, oder auf Sportbegeisterte, die etwa nach der aktiven Sportkarriere einsteigen wollen“, so Geschäftsführer Alexander von Preen.

Diese unterstütze Intersport dann in Bereichen der Gründung, der Personalfindung und beim Ausbau des Geschäfts. Auch aus vier verschiedenen Shop-Formaten könnten Verbundpartner wählen. Das größte Format bilden dabei sogenannte Flagshipstores, die im Jahr 2024 an vier Standorten in bestehenden Modehäusern eröffnet werden: „In diesen Flagships wurde in Einkaufserlebnisse investiert. Bei Engelhorn in Mannheim können Sie über 20 Meter klettern, in L&T in Osnabrück können Sie surfen“, so von Preen.

Wir sind strikt gegen diese skurrilen, dramatischen Vorstellungen, die bei der AfD diskutiert werden. Alexander von Preen

Trotz einer optimistischen Wachstumsprognose sieht Intersport-Geschäftsführer von Preen auch zukünftige Herausforderungen. Chinesische Konzerne wie Temu, Shein oder Wish drängten immer mehr in den Markt und gefährdeten den EU-Binnenmarkt. Dabei umgingen diese Unternehmen europäische Richtlinien, wiesen Produktmängel auf und verzichteten auch auf Themen wie Nachhaltigkeit.

Das führt laut von Preen zu einer Wettbewerbsverzerrung, auf die die Politik dringend reagieren müsse. Ebenso stellt sich von Preen klar gegen die AfD und fordert Unternehmen auf, laut zu werden: „Wir sind angewiesen auf die vielen Mitarbeiter, die aus verschiedensten Nationen kommen. Wir sind strikt gegen diese skurrilen, dramatischen Vorstellungen, die bei der AfD diskutiert werden“, sagt von Preen. Deutschlands Erfolge beruhte auf internationaler Offenheit.